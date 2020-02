Für Sharing-Anbieter wird 2020 ein hartes Jahr. Nach dem Ende von Coup, Oply und dem Rückzug von Sharenow aus diversen Städten in den USA und Europa sind Anleger und Geldgeber der Unternehmen sehr skeptisch geworden. Man kann es ihnen nicht verdenken, wenn selbst Uber mit Problemen zu kämpfen hat. Der Ridesharing-Markt leidet ebenfalls. VW will das Angebot von Moia nicht weiter ausbauen und in Berlin steht der Berlkönig möglicherweise vor dem Aus.

Die großen Metropolen leiden unter den wachsenden Verkehrsmassen und suchen Alternativen zum Auto. In Städten wie Kopenhagen, Amsterdam, Paris oder London setzt man aufs Fahrrad. Aber das ist wiederum nicht für alle Menschen eine Lösung, schon gar nicht im Winter oder für längere Strecken. Alternativen und vor allem Angebote, die flexibler sind als der ÖPNV und das Auto besser ersetzen können, sind daher wichtig. Dazu gehört das Carsharing ebenso wie Freefloating oder Ridesharing.

Städte müssen Anreize schaffen

Die Sharing-Angebote sollen zwei Aufgaben erfüllen: Zum einen die Reduzierung des Verkehrs, vor allem in den Innenstädten, zum anderen die fehlende Abdeckung des ÖPNV in Stadtrandgebieten beseitigen. Das geht aber nur, wenn man diese Angebote in ein holistisches Verkehrskonzept integriert. Und wenn die Anbieter gleichzeitig ihre operativen Kosten senken können, um profitabel zu werden.

Genau das gelingt den Freefloating-Anbietern jedoch nicht. Bei den stationsbasierten Angebote wie Cambio, Flinkster oder Stadtmobil sieht das anders aus. Sie verdienen Geld und weisen eine hohe Verfügbarkeit auf. Es bleibt allerdings bei diesen Anbietern das Problem, dass die meisten Städte bisher die neuen Mobilitätsangebote ohne jegliche Integrierung in eine nachhaltige Verkehrsplanung aufgenommen haben.

In der Regel sieht es so aus, dass die Angebote zusätzlich zum normalen Autoverkehr in die Stadt kommen. Was bedeutet, dass sich die Verkehrsbelastung insgesamt erhöht hat. Die Idee, dass Menschen ihr Auto stehen lassen, nur weil es ein paar neue Angebote gibt, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Was folgte, waren überfüllte Straße und Gehwege und damit das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte.

Es braucht klare Grenzen für private Autos

Das Dilemma ist, dass die Verkehrsplanung weiter voll auf das private Auto als alleiniges Transportmittel setzt, anstatt zu überlegen, wo man die neuen Angebote sinnvoll einsetzen kann, um den Verkehr zu reduzieren. Eine solche Umstellung funktioniert aber nur, wenn man klare Grenzen für die eigenen PKW schafft und Städte mit den Anbietern der neuen Mobilität eng zusammenarbeiten.

Eine solche Zusammenarbeit könnte zum Beispiel so aussehen, dass die Städte mehr Platz für stationsbasierte Carsharing-Angebote schaffen. Auf der einen Seite müsste es mehr kostenlose Carsharing-Parkplätze mit Ladesäulen geben, auf der anderen Seite könnten die Kommunen die Jahresgebühren für die Parkraumbewirtschaftung auf rund 200 Euro erhöhen. So wären mehr Leihautos auf der Straße. Gleichzeitig bestünde die Chance, dass die Nutzung der privaten PKW zurückgeht.

Die öffentlichen Verwaltungen versagen aber genau in dieser Hinsicht. Statt nach einer Testphase zu überlegen, wie man neue Mobilitätsangebote in eine moderne Verkehrsplanung integriert, zuckt man nur mit den Schultern. Konzepte für eine ganzheitliche Verkehrsplanung, die die Sharing-Angebote gleichberechtigt neben das private Auto stellt, wurden von den Verwaltungen trotz Hilfsangebote diverser Umweltvereine und der Unternehmen nicht entwickelt.

So reagieren die Verkehrsbehörden wie kleine Kinder, denen man etwas Neues zum Essen vorsetzt: „Kenn ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht.“ Es ist ja nicht so, als ob die Behörden die Probleme nicht sehen würden. Aber sie zeigen sich unfähig, etwas zu verändern. Mit dieser Einstellung wird die Chance einer nachhaltigen Wende in der Verkehrspolitik vertan, Stadtbewohnern Alternativen zum privaten Auto zu bieten.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Daimler AG