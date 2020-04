Als die ersten Autos verkauft wurden, mussten sich die Besitzer das Benzin noch in der Apotheke besorgen. Tankstellen gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erst als der Markt für Automobile wuchs, wurde ein Zweckbündnis zwischen den Herstellern und den Ölfirmen gegründet und Tankstellen gebaut. Die Einführung einer neuen Technologie lief vor etwa 100 Jahren relativ reibungslos. Das kann man von der Einführung der Elektromobilität nicht behaupten. Einerseits fehlen weiterhin Ladesäulen, andererseits arbeiten die Betreiber mehr gegen- als miteinander. Das führt zu Ärger und Chaos aufseiten der E-Auto-Fahrer.

Warum es so umständlich ist, ein E-Auto zu laden

Um sein Fahrzeug an einer Ladesäule aufladen zu können, benötigt man entweder eine Ladekarte oder die App eines Anbieters. Mittels der Karte oder mit dem Smartphone wird die Säule freigeschaltet, um den Ladevorgang zu beginnen. Das Problem ist nur, dass der Markt der Anbieter hoch fragmentiert ist. Es gibt große Anbieter wie Ionity (Joint Venture der deutschen Autohersteller) und kleine regionale Anbieter. Dazu kommen Reseller, die gar keine eigenen Ladesäulen haben, aber als Wiederverkäufer für die großen Anbieter arbeiten. Ein bisschen erinnert die Situation an die Zeit, als der Telefonmarkt liberalisiert wurde und es Dutzende von Vorwahlnummern gab, mit denen man zu bestimmten Zeiten günstig telefonieren konnte.

Wer sich ein neues E-Auto bei einem Hersteller kauft, wird mit einer eigenen Ladekarte versorgt, die meist etliche Anbieter zusammenfasst. So schaffen sich die Hersteller ein Monopol. Wenn man ein gebrauchtes E-Auto kaufen will, steht man allerdings vor einem undurchschaubaren Dschungel an Angeboten, Apps und Ladekarten, weil es kein einheitliches System gibt.

Wo der Streit um die Säulen entbrannt ist

Jüngstes Beispiel für das Chaos an den Ladesäulen ist der Streit zwischen Ionity und der EnBW, dem Energieversorger aus Baden-Württemberg. EnBW ist sowohl Reseller, als auch Anbieter von Ladesäulen. Ionity hatte im Februar die Preise kräftig erhöht. Kunden, die ihre Fahrzeuge nicht bei einem der Hersteller aus dem Joint Venture gekauft hatten, zahlen seither 79 Cent je Kilowattstunde.

Wer beim gesamten VW-Konzern, Daimler, BMW oder Ford ein E-Auto erworben hat, zahlt zwischen 39 und 49 Cent. Die hohen Preise hat Ionity auch an die Reseller weiter gegeben. Was EnBW wiederum dazu bewogen hat, die Kooperation mit Ionity zu beenden. EnBW-Kunden können also nicht mehr länger an den Ionity-Säulen Strom tanken und umgekehrt die Ionity-Kunden nicht mehr bei EnBW. Weil EnBW wiederum eine ganze Menge anderer Reseller beliefert, darunter den ADAC, haben nun auch die das gleiche Problem.

Natürlich kostet der Aufbau einer Ladeinfrastruktur Geld. Dafür werden die Akteure allerdings vom Bund bezuschusst. Aber der Ärger zwischen den Anbietern, bei dem es rein um Marktanteile geht, wird unklugerweise auf dem Rücken der E-Auto-Besitzer ausgetragen. Gleichzeitig schaden sich vor allem Ionity und die dahinter stehenden Hersteller. E-Autos verkauft man besser, wenn man den Neueinsteigern versichern kann, dass die Nutzung einfach und komfortabel ist. Wenn Kunden dann aber mit ihrer Ionity-Karte vor einer Ladesäule stehen, die ihre Arbeit verweigert, weil sich zwei Anbieter nicht einigen können, dann ist das unnötige Patzigkeit.

Zeit für eine Konsolidierung der Infrastruktur

Vermutlich wird der Markt in den nächsten Jahren auf wenige Anbieter zusammenschrumpfen, die dann – wie heute die Ölfirmen – eine Art Monopol bilden. Sicher ist das aber nicht. Gleichzeitig müssen die Hersteller massenweise E-Autos auf den Markt bringen, damit sie ihre CO2-Ziele einhalten können. Die Käufer dieser Fahrzeuge werden im Moment aber mit einem Markt bedient, der absurd ist.

Hätte man vor 100 Jahren Tankstellen eingeführt, an denen nur Ford, Daimler oder Peugeot hätten tanken dürfen, hätte sich das Automobil vermutlich nicht so schnell durchgesetzt. Die Anbieter der Ladesäulen gefährden mit ihrem egoistischen Streit eine einmalige Zukunftschance und halten interessierte Käufer davon ab, sich ein E-Auto zu kaufen. Der Schaden, den dieses unkooperative Verhalten verursacht, trägt dann die gesamte Gesellschaft.

