Der holländische Fahrradabonnement-Anbieter Swapfiets erweitert sein Produktangebot – zunächst aber nur testweise. Das bestätigte das Unternehmen am Montag gegenüber Business Insider. Ab sofort können die E-Roller E-Scoot 1400 und E-Scoot 1800 sowie der elektrische Tretroller E-Kick vorbestellt werden. Sie sollen voraussichtlich ab Juli verfügbar sein.

Bislang hatte Swapfiets nur ein E-Bike im Sortiment. Seit kurzem schaltet der Anbieter jedoch Anzeigen für E-Roller und E-Scooter, die voraussichtlich zwischen 45,00 und 119,50 Euro im Monat kosten.

„Swapfiets erfindet sich immer wieder neu“, sagt ein Unternehmenssprecher zu Business Insider. „Neben unseren Fahrrädern prüfen wir auch andere Möglichkeiten, um den Menschen in der Stadt möglichst passgenaue Mobilitätslösungen anbieten zu können.“

Swapfiets kooperiert mit chinesischem Hersteller Niu

Wie lange die Testphase andauern wird, kann er zwar noch nicht einschätzen. Fest steht aber, dass die Kunden der ersten Phase den Roller nicht zurückgeben müssen, wenn das Produkt doch nicht ausgerollt wird – alle Serviceleistungen inkludiert. Helme sind nicht im Preis inbegriffen, können jedoch bei Swapfiets gekauft werden.

Laut Aussagen des Unternehmenssprechers handelt es sich bei dem Hersteller um die chinesische Firma Niu, bei dem Swapfiets auch seinen typischen blauen Vorderreifen durchsetzen konnte. Das Test-Kontingent beschränkt sich auf 50 Fahrzeuge, die zunächst ausschließlich in Berlin verfügbar sein werden.

E-Scoot 1400 und E-Scoot 1800 unterscheiden sich in Größe, Reichweite und Preis. Obwohl ersterer mit 109,50 Euro im Monat zehn Euro billiger ist als sein etwas größeres Pendant, schafft er mit 60 bis 90 Kilometern etwas längere Strecken. Der E-Scoot 1800 kommt nur auf 45 bis 70 Kilometer pro Ladung. Beide erreichen eine Maximalgeschwindigkeit von 45 Kilometern in der Stunde.

Testphase für E-Scooter beendet – Produkt wird ausgerollt

Schon im vergangenen Dezember testete Swapfiets seinen E-Scooter in Berlin. Der sogenannte E-Kick ist faltbar – und somit besser zu transportieren. „Wir glauben das große Problem der Sharing Economy sind all die herumstehenden Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter, die oft tagelang gar nicht genutzt werden“, sagt Steven Uitentuis, Mitgründer und Geschäftsführer von Swapfiets. In der Pressemitteilung hieß es: „Swapfiets will es besser machen.“

Der E-Kick ist mit 45,00 Euro im Monat das billigste Produkt unter den Elektrofahrzeugen von Swapfiets. Die Testphase ist nun beendet, und das Produkt wird unter anderem in Köln, Hamburg und München angeboten.

