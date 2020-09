„Bitte arbeiten sie bei Tesla Giga in Berlin! Es wird super Spaß machen!!“ – Der Tesla-Chef Elon Musk hat mit einem nächtlichen Tweet auf Deutsch Werbung für seine Gigafactory in Grünheide gemacht. Läuft alles nach Plan, sollen auf dem 300 Hektar großen Grundstück ab Sommer 2021 rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden.

Derzeit rechnet Tesla mit rund 12.000 Angestellten in der Produktion und der Verwaltung. Ein heikler Punkt: die Bezahlung der Mitarbeiter. Bereits zu Jahresbeginn sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, sollte der Elektroautobauer niedrig entlohnte Arbeitskräfte aus Polen holen und dennoch für sein Werk die deutsche Infrastruktur nutzen, sei das „purer Kapitalismus“. Die Gewerkschaft stelle sich auf ordentlich „Krach“ mit dem Autobauer ein.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erinnerte Tesla-Chef Elon Musk deshalb bei seinem Besuch in Deutschland vergangene Woche noch einmal an die deutsche Mitbestimmung und Tarifverträge. „Das ist sicherlich nicht euphorisch aufgenommen worden“, sagte er in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

In dem Gespräch, das dem Tweet von Tesla-Chef Elon Musk vorausgegangen war, sagte Steinbach zudem, dass deutlich mehr Arbeitsplätze durch die Gigafactory entstehen könnten als bisher geplant. Nach Einschätzung der Landesregierung könne die Fabrik bis zu 40.000 Mitarbeiter beschäftigen. Klar sei aber auch, dass der Fachkräftebedarf nicht allein aus seinem Bundesland gedeckt werden könne.

Der Minister geht jedoch davon aus, dass Brandenburg und das Projekt vom Stellenabbau der Autoindustrie in anderen Bundesländern profitieren können: „Es gibt jetzt die einmalige Chance, dass diese Menschen nicht in der Arbeitslosigkeit landen, sondern in einem Wachstumsmarkt weiterarbeiten können.“