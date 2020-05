Der Scooter-Vermieter Tier Mobility hat damit begonnen, 5.000 Tretroller mit faltbaren Helmen auszustatten. Dazu hat das Startup eine sogenannte Smartbox entwickelt, die an der Lenkstange des Rollers befestigt ist und den Helm aufnimmt. Die Aktion beginnt in Paris und Bordeaux mit der Ausstattung von 200 Scootern. Die Helme sollen auch Rollerfahrern in Berlin angeboten werden.

Nutzer, die einen Helm tragen möchten, können die Smartbox über die App entsperren und ohne zusätzliche Kosten auf den Helm zugreifen. Der faltbare Helm ist nach Unternehmensangaben wiederverwendbar. Er entspreche den europäischen Normen EN1078 und werde alle fünf Fahrten einer Qualitätskontrolle unterzogen – etwa beim Batteriewechsel oder dem Auffüllen des Haarnetzefachs, was ebenfalls nach fünf Fahrten obligatorisch sei. Die Smartbox sei zum Patent angemeldet worden. Die Fahrt lässt sich erst dann per App beenden, wenn der entliehene Helm wieder an seinem Platz verstaut wurde.Sensoren überwachen das.

Lobby kippte Helmpflicht

Die Frage einer Helmpflicht für E-Scooter war bei der Zulassung der Fahrzeuge vor etwas mehr als einem Jahr kontrovers diskutiert worden. Schließlich war diese aber nicht in die Elektrokleinstfahrzeugeverordnung aufgenommen worden – ein Erfolg der Branchenlobby, die um ihr Geschäftsmodell in Deutschland fürchtete. In skandinavischen Ländern hingegen wurden E-Scooter von Anfang an mit Helm benutzt.

Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben gezeigt, dass die meisten schweren Verletzungen bei Fahrrad- und E-Scooter-Fahrern durch ein Kopftrauma verursacht werden, räumt nun auch Tier Mobility ein. Die WHO​ halte die Verwendung von Helmen für die wirksamste Präventivmaßnahme in diesem Zusammenhang.

Tier Mobility, das sich nicht als Verleiher, sondern als Mobilitätsdienstleister versteht, erweitert immer wieder sein Angebot: So setzt das Unternehmen wechselbare Batterien ein. Zuletzt haben Tests einer antiviralen Kupferbeschichtung für Roller-Handgriffe begonnen. Tier hat auch den E-Moped-Vermieter Coup übernommen.

