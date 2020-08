Im Juni 2018 gründeten zwei ehemalige Studenten der Technischen Universität München das Startup Twaice. Michael Baumann und Stephan Rohr forschten im Rahmen ihrer Promotion zur Zweitverwendung von Lithium-Ionen-Batterien und entwickelten daraus eine Software und das Geschäftsmodell von Twaice, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet.

Heute arbeiten rund 50 Softwareingenieure und Programmierer täglich an der Verbesserung des Programms. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz bietet die Analytik-Software einen präzisen Einblick in das Innenleben einer Batterie und bestimmt ihren Zustand, ihren Wert und die Restlebensdauer. Noch in diesem Jahr erwarte das Startup einen Millionenumsatz, so die FAZ.

Restlebensdauer von Batterien oft unklar

Anhand eines digitalen Zwillings der Batterie lasse sich der Gesamtzustand am Rechner in Echtzeit evaluieren, erklärt Baumann im Gespräch mit der Zeitung. Ingenieure testeten die Software an einem eigens dafür angeschafften Tesla-Auto im Straßenverkehr. In anderen Testflotten fahren die Zwillinge ebenfalls schon mit – mit welchen Autoherstellern Twaice kooperiert, verraten die Gründer jedoch nicht.

Auch mit dem TÜV Rheinland arbeitet Twaice zusammen. Die technische Prüforganisation will mit der Software künftig die Prüfung von E-Autos erleichtern. Insbesondere für den Gebrauchtwagenmarkt dürfte sie bedeutsam sein, denn eine solche Technologie schafft Transparenz bezüglich des Wertes von gebrauchten E-Autos. Das könnte in vielen Fällen deren Nutzungsdauer deutlich erhöhen und so zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

Da einer Batterie die Alterung und das Leistungsvermögen von außen nicht anzusehen ist, gab es bisher keine zuverlässige Bewertung der Abnutzung und Restlebensdauer. Und das, obwohl sie die wertvollste Komponente eines E-Autos ist. Das soll die Kooperation zwischen TÜV und Twaice nun ändern.

Neben der Autoindustrie sind aber auch Unternehmen aus der Branche der erneuerbaren Energien und Hersteller von Großspeichern an der Software interessiert.

Erst kürzlich erhielt das Startup eine Finanzierung von elf Millionen Euro vom Risikokapitalgeber Creandum sowie den Twaice-Investoren Cherry Ventures, UVC Partners und Speedinvest. Das Geld will Twaice in den kommenden Jahren nutzen und sich auf die internationale Expansion konzentrieren.

