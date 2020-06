Der Mietwagendienst Uber hat sein Geschäftskunden-Angebot Uber for Business auch in Deutschland gestartet. Das teilte der Mobilitätsdienstleister jetzt mit. Er macht es für Unternehmen und ihre Mitarbeiter einfacher, geschäftliche Mietwagen- und Taxifahrten in acht deutschen Städten (Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Stuttgart und Duisburg) papierlos abzurechnen.

Gratis-Fahrten für Pendler

Mit der Funktion Uber Commute bietet das Unternehmen Firmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeiten Pendler-Fahrten zu erstatten. Dabei können sie festlegen, für welche Fahrten sie die Kosten übernehmen. Etwa, indem sie konkrete Orte wie die Büroadresse, Zeitfenster zur Nutzung oder Höchstbeträge definieren. Uber sieht in diesem Angebot eine Möglichkeit für Unternehmen, ihren Angestellten nach dem Corona-Lockdown die Rückkehr ins Büro zu erleichtern, ohne dass sie private Pkw oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen.

Die Idee ist nicht neu: Zum einen gibt es den Uber-Dienst seit dem Jahr 2014 in den USA. Weltweit nutzen mehr als 65.000 Unternehmen den Service, wie General Manager Christoph Weigler sagte. Und Konkurrent Freenow (früher: Mytaxi, ein Joint Ventures zwischen BMW und Daimler) bietet auch schon seit Längerem ein Business-Programm an – mit 30.000 Unternehmenskunden in ganz Europa und steigender Wachstumskurve, wie das Unternehmen mitteilt. Daher spiele das Geschäft mit den Businesskunden strategisch eine wichtige Rolle für Freenow, so ein Sprecher.

