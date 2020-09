Um die marode Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln, hat die Bundesregierung auch an Autokäufer gedacht. Seit Juli gilt in Deutschland die erhöhte Umweltprämie. Bis zu 6.000 Euro erhalten Käuferinnen und Käufer vom Staat, wenn sie bis Jahresende ein neues Elektrofahrzeug bestellen. Aus Sicht des Bundes eine gute Sache: Werden so doch nicht nur der Konsum, sondern auch die Verkehrswende hin zur Elektromobilität unterstützt.

Unsere Redakteurin Pauline Schnor sieht das allerdings anders. Dass der Staat den Kauf von E-Autos mit derart hohen Summen fördert, findet sie „unfair und vor allem unverständlich“. Denn wer kein Elektroauto benötige oder kaufen möchte, gehe leer aus. Viel gerechter wäre es aus ihrer Sicht, der Staat schenke jedem 6.000 Euro, der sich anders als mit einem Verbrenner-Kfz fortbewegt. Bürgerinnen und Bürger könnten dann selbst entscheiden, ob sie sich mit dem Geld einen E-Wagen zulegen – oder es lieber in eine Bahncard 100, ein gutes Fahrrad oder ÖPNV-Abonnements stecken.

Mehr als ein Drittel finden „Umweltbonus für alle“ super

Bei unseren Lesern stieß die Forderung auf ein geteiltes Echo. So wollten wir von euch wissen, wie ihr einen „Umweltbonus für alle“ fändet. Rund 580 Leserinnen und Leser nahmen an der Umfrage teil. Das Ergebnis: Mit 35 Prozent stimmte mehr als ein Drittel der Meinung zu, dass ein frei wählbarer Umweltbonus eine gute Idee ist. Ein weiteres Drittel (33 Prozent) stimmte sogar dafür, dass der Umweltbonus grundsätzlich gar nicht für Autos gewährt werden sollte. Lieber sollten die Mittel genutzt werden, um etwa Fahrradkäufe oder Tickets für Züge und Bus und Bahn zu finanzieren.

Nur 15 Prozent der Abstimmenden widersprachen der Forderung entschieden. Ihnen zufolge soll es den Umweltbonus weiterhin als Kaufanreiz für Elektroautos geben. Interessant: 17 Prozent der Leserinnen und Leser meinen sogar, der Staat solle sich gar nicht in die Wirtschaft einmischen.

Created with Highstock 6.0.7 Wie fändest du einen Umweltbonus für alle? Angaben in Prozent Nicht gut. Damit sollen ausschließlich E-Autos gefördert werden. Nicht gut. Damit sollen ausschließlich E-Autos gefördert werden. Super. So hat jeder die Wahl,wie er sich umweltfreundlich fortbewegen will. Super. So hat jeder die Wahl,wie er sich umweltfreundlich fortbewegen will. Der Umweltbonus sollte nur für Fahrräder, Züge und ÖPNV gelten. Der Umweltbonus sollte nur für Fahrräder, Züge und ÖPNV gelten. Der Staat soll sich überhaupt nicht in die Wirtschaft einmischen! Der Staat soll sich überhaupt nicht in die Wirtschaft einmischen! Ich habe keine Meinung dazu. Ich habe keine Meinung dazu. Gründerszene

Auch in den sozialen Netzwerken war die Forderung nach dem Umweltbonus für alle umstritten. Ein Leser plädiert etwa klar für eine frei wählbare Prämie in Höhe von 6.000 Euro, vor allem für Bewohner in Großstädten. „Das würde für viele Bahntickets und einen E-Roller reichen. Wäre besser investiert als in jede andere Form der Mobilität“, schreibt er bei Facebook. Ein anderer Leser sieht die Prämie auch sozial als ungerecht an. „Es werden die benachteiligt, die sich so ein Auto nicht leisten können“, so sein Fazit.

Widerspruch gab es aber auch: „Was ist mit Förderungen zur energetischen Sanierung? Sind die auch unfair, weil die Beitragsverfasserin keine Immobilie besitzt?“, fragt ein Leser. „Es geht darum, einen Nachfragemarkt zu schaffen, damit unsere Automobilindustrie, an der viele Arbeitsplätze hängen, den Umbruch schafft.“ Ein weiterer Leser lehnt die Umweltprämie für alle ebenfalls ab – diese sei „schwer zu finanzieren und auch schwierig abzuwickeln“. Er kritisiert aber auch die Förderpolitik des Bundes: „Der Staat hätte vielleicht doch besser in die Infrastruktur wie geschützte Radspuren investiert, welche spottbillig sind.“



Bild: Getty Images / Sean Gallup