Eigentlich sollte die Auslieferung schon im Herbst 2019 beginnen. Doch dann kam es immer wieder zu Verzögerungen bei Unu. Zuletzt warfen die Corona-Einschränkungen das Berliner Startup zurück, da die Lieferketten nach China unterbrochen waren. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, die erste Produktcharge im Oktober an seine Kunden auszuliefern zu können. Außerdem richtet das Startup sein Geschäftsmodell wieder mehr auf Privatkunden aus und hat Neuzugänge in der Führungsebene.

„Wir haben alle Faktoren, so weit wir es beeinflussen können, unter Kontrolle und erwarten keine weiteren Verzögerungen“, sagt Unu-Gründer Pascal Blum zu Gründerszene. Das Berliner Startup hat die zweite Generation seiner Roller gemeinsam mit PEM Motion, einer Ausgründung der RWTH Aachen, in Berlin entwickelt. Die Produktion nach Europa holen will Blum nicht. Da die Expertise für elektrische Mopeds in China liege, werde man das „zuverlässiges Netzwerk aus Zulieferern“ so belassen.

Anzeige

Anders als die erste Generation ist das neue Modell komplett vernetzt, was das Fahrzeug wiederum für Sharing-Lösungen kompatibel macht. Im vergangenen Jahr plante das Startup noch, fast die Hälfte seines Geschäfts künftig auch als Sharing-Partner zu machen. Die erste Charge der neuen E-Mopeds wurde Mitte dieses Jahres an einen niederländischen Partner ausgeliefert, um dort einen Service aufzubauen. Das Projekt sei vorerst pausiert worden, sagt Blum.

„Wir konnten in den Niederlanden bereits viel wertvolles Feedback für diese Art von Partnerschaft sammeln, mussten allerdings auch hier durch den Fokus auf das Privatkundengeschäft neue Priorisierungen setzen.“ Zuletzt hatte auch der Konkurrent Wunder Mobility angekündigt, ins Fahrzeuggeschäft einzusteigen. Das Hamburger Startup baut bereits hierzulande Sharing-Lösungen für Geschäftspartner.

Neuzugänge bei Unu

Wie viele Vorbestellungen es gibt, möchte Unu nicht verraten. Nur so viel: Innerhalb der ersten Woche seien mehr als 30 Prozent der Vorbestellungen bereits Käufe worden. Unu verkauft seine Roller ab 2.799 Euro oder als Leasing-Modell für 69 Euro im Monat. Die Leasing-Partnerschaft läuft in Zusammenarbeit mit dem Berliner Startup Vehiculum. Derzeit sei die Direktnachfrage noch größer, aber zusehends mehr Kunden würden sich fürs monatliche Abo interessieren, sagt Blum. Mittlerweile bieten mehrere Startups Abos für E-Mopeds an, hier überwiegend für Modelle aus China.

Mieten statt kaufen: Jetzt kommen die Abos für E-Mopeds Alte Sharing-Anbieter und neue Startups wollen E-Mopeds mit Abos attraktiver machen. Doch wie beim Auto lohnt sich das Angebot nicht für jeden. Es kommt auf die Nutzung an.

Trotz Lieferstart im Oktober sollen einige digitale Features erst über die Zeit ausgerollt werden. So zum Beispiel das angekündigte Sharing-Feature, also die schlüsselfreie Übergabe des Rollers an Bekannte. Ähnlich wie bei Tesla sollen die Updates dann über Nacht erfolgen. Die Features werden Schritt für Schritt hinzugefügt, „um sie mit dem Feedback unserer Kunden optimieren zu können“, erklärt Blum. Die Basistechnologie sei jedoch sichergestellt. Etwa, dass der Roller über eine NFC-Schnittstelle am Display mit dem Smartphone bedien oder mit einer separaten Karte gestartet werden kann.

Parallel der offiziellen Ankündigung des Lieferstarts hat Unu sein Führungsteam ausgebaut. Unter anderem ist Thomas Beermann, ehemaliger CEO von Car2go Europe, nun in der Rolle als CCO für das Berliner Startup tätig, sowie Paul Hopton, Mitgründer von Relayr, als CTO dabei. Ende vergangenen Jahres hatte Mitgründer Elias Atahi das Unternehmen aus privaten Gründen verlassen.

Im Mai 2019 hat Gründerszene die erste Probefahrt mit einem Prototypen des neuen E-Mopeds von Unu unternommen. Zu dem Zeitpunkt funktionierte das Display noch nicht, ansonsten war das Fahrzeug voll betriebsfähig.





Bild: Unu