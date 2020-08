Sharing-Fahrzeuge und Shuttle-Busse tragen bislang nur wenig dazu bei, dass sich die Verkehrssituation in Ballungszentren verbessert. Erschwerend hinzu kommt, dass Straßenbahnnetze und U-Bahnen extrem kosten- und bauzeitaufwendig sind. Ein alternatives Mobilitätskonzept für die Stadt könnten Seilbahnen sein. Das Aachener Startup Upbus will einen modularen Schwebebus entwickeln, der automatisiert zur Station fährt und sich dort eigenständig ins Seilbahnnetz einkoppelt.

Ähnlich wie man es vom Skifahren oder Wandern gewohnt ist, braucht es für ein Seilbahnnetz lediglich Stützpfeiler, die in der bestehenden Infrastruktur aufgestellt werden. Mehr Platz nehmen lediglich die Stationen ein. Damit diese nicht im Stadtzentrum gebaut werden müssen, wo ohnehin wenig Platz ist, soll die letzte Strecke durch automatisierte Busse zurückgelegt werden. Passagiere müssen nicht umsteigen, weil die Fahrkabine sich automatisch von einer Gondel zum Fahrzeug wandelt. Möglich werden soll das durch ein modulares Kopplungssystem, das auch in der Raumfahrt zum Einsatz kommt. So die Idee von Upbus.

Was vielleicht auf den ersten Blick wie ein abwegiges Konzept für den urbane Stadtverkehr klingen mag, wird von einigen deutschen Kommunen ernsthaft diskutiert. Bonn befindet sich mitten in der Planungsphase für eine Seilbahn. Auch in Berlin und München gibt es Überlegungen für Seilbahnen, wie kürzlich Die Zeit berichtete. In Bolivien und Vietnam sind Seilbahnen für Städte schon im Betrieb. In Wuppertal wurde ein geplantes Seilbahnnetz abgelehnt. Bei einer Bürgerbefragung sprachen sich 62 Prozent gegen eine Seilbahnverbindung zwischen der Wuppertaler Uni und dem Hauptbahnhof aus. Auch in Bonn regt sich Widerstand.

Wirtschaftsingenieur Tom Rathmes weiß um das Problem. Er ist für das Business Development von Upbus zuständig. Er sieht die Chance darin, Seilbahnen durch automatisierte Busse zu ergänzen, damit etwa Anwohner in dichtbesiedelten Gegenden oder Denkmäler nicht durch die Seilbahnen beeinträchtigt oder verstellt werden.

So funktioniert das Seilbahnkonzept von Upbus

Damit der Ablauf reibungslos funktioniert, setzt das Startup auf einen dynamischen Kopplungsprozess, mit dem auch Satelliten im Weltraum aneinander gekoppelt werden. Der Vorteil: Über die mechanische Kopplung lässt sich Wärme und Strom übertragen, also beispielsweise auch eine Klimaanlage und Bildschirme betreiben oder der Datenaustausch sicherstellen. An den Stationen soll außerdem eine Radartechnik zum Einsatz kommen, um den millimetergenauen Kopplungsprozess zwischen dem fahrenden Gestell und und dem Seilbahngehänge koordinieren zu können. Das ganze soll dann wetterunabhängig laufen, sagt Rathmes. Noch steht nicht fest, ob das Busmodul autonom fährt oder über eine Art Kabelzugleitung gezogen wird. Bei der Entwicklung werde man jedenfalls auf bestehende Konzepte zurückgreifen, so Rathmes.

Anfang vergangenes Jahr ist das Forschungsprojekt an der RWTH Aachen von den Elektrotechniker- und Maschinenbauer-Doktoranden Tobias Meinert, Eduard Heidebrecht, Mauricio Chaves und David Bierbüsse ins Leben gerufen worden. Im November soll der erste Prototyp vorgestellt werden, der sich eigenständig ein- und auskoppeln kann. Der Test erfolge in Kooperation mit einem großen Seilbahnhersteller, sagt Rathmes. 2023 könne dann nach Aussage des Startups auf der Bundesgartenschau in Mannheim die erste öffentlich zugängliche Strecke gebaut werden. Bis dahin soll die Technologie soweit sein, dass nicht nur Güter, sondern auch Menschen transportiert werden können. Die Verhandlungen zur Realisierung des Projekts stehen allerdings noch aus.

Nicht nur ist der Kapitalbedarf für eine solche Forschungsarbeit groß, auch die Verhandlungen mit den Städten können sich als mühselig erweisen, vor allem wenn es um die Betriebserlaubnis für autonome Fahrzeuge im Straßenverkehr geht oder einfach nur Bürgerinitiativen sich gegen Seilbahn-Projekte auflehnen. Auch aus diesem Grund befinde sich das Startup in Verhandlungen mit Industriepartnern, um etwa auseinander liegende Firmengelände durch eine Seilbahn zu verbinden, sagt Rathmes. Da es dabei sich um Privatgelände handelt, können auch die Busse darauf ohne zusätzliche Genehmigung zum Einsatz kommen beziehungsweise Strecken dafür einfacher reserviert werden.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) fördert das Projekt seither und unterstützt solange, bis der erste funktionstüchtige Prototyp fertiggestellt ist. Bis zur Marktreife ist das Startup allerdings auf Risikokapital angewiesen. Derzeit ist Upbus noch als UG tätig, als nächstes stehe die Ausgründung zur GmbH an, sagt Rathmes. Erste Gespräche mit Investoren gebe es bereits.



