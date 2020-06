Dieser Artikel erschien zuerst am 19. Mai 2020 und hat besonders viele Leserinnen und Leser interessiert:

Eine solche Bestellflut hat Taco Carlier in der elfjährigen Geschichte seines Unternehmens noch nie erlebt. Der Chef von Vanmoof, einem niederländischen E-Bike-Hersteller, hat Ende April die neue Generation seiner Hightech-Räder vorgestellt und laut eigener Aussage innerhalb der ersten drei Wochen weltweit mehr als 10.000 Stück verkauft. In Deutschland stiegen die Verkäufe zwischen Februar und April im Vergleich zum Vorjahr um 226 Prozent.

Aus Angst vor Infektionen in Bussen und Bahnen steigen Menschen derzeit massenhaft aufs Fahrrad. Carlier erwartet, dass sich der Trend auch nach der Corona-Krise fortsetzt: „Ich glaube fest daran, dass wir am Anfang einer Revolution stehen. Dank der E-Bikes wird die Zahl der Radfahrer steigen. Wir sehen das jetzt schon in Städten wie San Francisco oder London.”

Erst vor wenigen Tagen kündigte etwa der Londoner Bürgermeister an, zentrumsnahe Straßen so umgestalten zu wollen, dass sie einer Verzehnfachung des Radverkehrs nach dem Ende der Sperrmaßnahmen standhalten. Auch deutsche Städte wie Berlin erproben breitere Radwege zulasten von Autofahrern. Covid-19 beschleunige diesen Wandel, so Carlier. „Alles, was wir für die nächsten zehn Jahre vorhergesagt haben, geschieht gerade in drei Monaten.“

Tatsächlich boomte der Markt für E-Bikes bereits vor der Corona-Krise. 2019 wurden in Deutschland rund 1,36 Millionen elektrisch betriebene Fahrräder verkauft – knapp 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Markt professionalisiert sich und die Preise steigen, auf durchschnittlich 982 Euro pro Rad inklusive E-Bikes – ein Plus von 30 Prozent gegenüber 2018. Ein Milliardengeschäft, das zunehmend auch den klassischen Drahtesel verdrängt. Der Marktanteil von E-Bikes am gesamten Fahrradmarkt liegt aktuell bei 31,5 Prozent.

Von zehn auf 40 Millionen Euro in einem Jahr

Davon will Vanmoof profitieren – und macht dabei vieles anders als die Konkurrenz. Das Unternehmen, das sich als Tesla unter den E-Bikes versteht, hat kürzlich eine Investition in Höhe von 12,5 Millionen Euro vom Londoner Wagniskapitalgeber Balderton Capital und dem Elektronik-Zulieferer Sinbon Electronics eingesammelt. Zuvor hatte Vanmoof mehr als sechs Millionen Euro über Crowdfunding und aus einer kleinen Finanzierungsrunde von Slingshot Ventures im Jahr 2017 eingeworben.

Für eine Fahrradfirma ist eine Risikokapitalfinanzierung ein ungewöhnlicher Weg. Aber: Taco Carlier sieht Vanmoof nicht als Radhersteller, sondern als Tech-Unternehmen. Das zeigt schon ein Blick auf den Mitarbeiterstab: Vanmoofs Software-Team ist nahezu genau so groß wie das Hardware-Team. Insgesamt arbeiten in der Zentrale in Amsterdam rund 180 Mitarbeiter, weltweit sind es 290.

Carlier hat große Ambitionen: Er will seine E-Bikes an eine Milliarde Menschen verkaufen. Das könne nur durch „eine hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis” gelingen, sagt er. Bisher geht der Plan auf. Vanmoof hat den Umsatz von zehn Millionen Euro im Jahr 2018 auf fast 40 Millionen Euro im Jahr 2019 vervierfacht. In diesem Jahr soll er auf 100 Millionen steigen. Die Verkäufe liegen nach Angaben des Unternehmens seit Jahresanfang konstant 20 Prozent über Plan. Wer heute bei Vanmoof bestellt, muss drei Monate warten.

Parallelen zu Tesla

Der Hype um die monochromen Hightech-Räder hat viel mit der neuen Preisstrategie zu tun. Mit einem Neupreis von 1998 Euro sind die beiden Modelle S3 und X3 rund 40 Prozent günstiger als die Vorgängergeneration – und nicht mehr viel teurer als E-Bikes aus Discounter-Prospekten.

Die Strategie, im Luxussegment in den Markt einzusteigen und dann durch Volumen und Skaleneffekte den Massenmarkt zu erschließen, hat Tesla-Chef Elon Musk bereits 2006 in seinem „Masterplan“ für die Verbreitung der Elektromobilität formuliert. Auch sonst sind die Parallelen zum US-Autohersteller kaum zu übersehen. Das beginnt schon bei der Namensgebung. Vanmoof hat seine beiden Modellreihen mit den Kürzeln S und X versehen, analog zu Teslas Model S und Model X.

Hinsichtlich des Designs orientieren sich die E-Bikes unverkennbar an der Ästhetik des Silicon Valleys, Produkte aus einem Guss zu fertigen. Sperrige Elemente wie Kabel, Gangschaltung, Klingel und Lichtanlage verschwinden im Gehäuse. Was bleibt, ist eine schnittige Form, die in den Werbevideos im Takt elektronischer Bässe und in Nahaufnahme inszeniert wird – ganz im Stile Teslas.

Auch der Technologiefokus der Niederländer erinnert an Elon Musks Produktphilosophie. Die E-Bikes sollen mehr als ein Fortbewegungsmittel sein. Sie sind Computer auf Rädern, die sich an die Vorlieben ihre Fahrer anpassen. Bei der neuesten Generation lässt sich die Gangschaltung und der Warnton der Klingel beispielsweise via Smartphone-App einstellen. Die Besitzer können das Rad auch über die App entsperren und orten. Zudem hat das Gefährt ein integriertes Display am Rahmen, das den Akkustand anzeigt.

Neben der Namensgebung und dem Hightech-Fokus fällt eine dritte Parallele zu dem US-Autobauer auf: Vanmoofs Geschäftsmodell basiert auf der Kontrolle über das gesamte Kundenerlebnis, vom Kauf in den eigenen Filialen bis hin zum Reparaturen-Abonnement und einem Aufspür-Service im Falle eines Diebstahls.



