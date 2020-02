Für den Berlkönig, das digitale Sammeltaxi der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG), zeichnet sich keine Zukunft mehr ab. Wie Berliner Medien berichten, haben sich die Koalitionsfraktionen dagegen ausgesprochen, das prestigeträchtige Mobilitätsprojekt mit 43 Millionen Euro pro Jahr zu finanzieren.

Diesen Finanzbedarf hatte die BVG für den Fall angemeldet, dass der Rufbus-Service auf die ganze Stadt ausgeweitet wird. Bislang ist der Berlkönig nur in der östlichen Innenstadt sowie in Kreuzberg unterwegs und wird vom Daimler-Stadtup Viavan finanziert. Die Höhe der aktuellen Kosten sind unbekannt.

Um mit einem Berlkönig fahren zu können, ist eine Smartphone-App erforderlich. Nutzer geben das gewünschte Ziel ihrer Fahrt an und bestellen das Sammeltaxi an ihren Standort. Ein Algorithmus findet das am schnellsten verfügbare Fahrzeug und im Idealfall weitere Fahrgäste mit einem ähnlichen Ziel, die im Laufe der Fahrt zu- und aussteigen können. Berlkönige waren zuletzt im Durchschnitt rechnerisch mit 1,2 Fahrgästen besetzt.

Vertrag mit Viavan läuft im April aus

In den vergangenen Wochen hatten widersprüchliche Angaben über die Laufzeit des Pilotversuchs – insbesondere bei der Regierungsfraktion SPD – für Verstimmung gesorgt. Gründerszene berichtete. Die BVG besitzt die Sondergenehmigung für einen Rufbus-Service bis 2022. Der Vertrag mit Viavan hingegen ist nur bis April 2020 befristet und steht deshalb nun zur Verlängerung an. Die BVG hatte bereits im Dezember 2017 auf diesen Sachverhalt hingewiesen, was bei den politischen Parteien aber anscheinend in Vergessenheit geraten war.

Während sich CDU und FDP auf Twitter dafür aussprachen, das Projekt auszuweiten, hagelte es Kritik von Seiten der Regierungsfraktionen, die der BVG mangelnde Transparenz bei der Laufzeit des Projekts vorwarfen. Auch Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hatte sich ablehnend gegenüber dem Berlkönig geäußert.

„Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Berlkönig als integrativer Bestandteil des ÖPNV sehr positive Auswirkungen auf das Mobilitätsangebot unserer Stadt haben könnte“, erklärte eine BVG-Sprecherin. „Wir bedauern sehr, dass bisher keine Lösung zur weiteren Finanzierung des Projekts gefunden wurde.“

Der Mobilitätsanbieter Viavan erklärte: „Wir sind der festen Überzeugung, dass angesichts der aktuellen Klimakrise und zunehmenden Verkehrsüberlastung in den Städten der öffentliche Verkehr durch den Einsatz von On-Demand-Technologie entscheidend gestärkt wird.“ Auf dem Weg, Alternativen zum privaten Pkw zu schaffen, seien On-Demand-Services als Ergänzung des Nahverkehrs unerlässlich. Der Berlkönig zeige eindrücklich das Potenzial der On-Demand-Technologie, um den öffentlichen Verkehr in Berlin zu verbessern.

Das Unternehmen hofft weiter auf eine positive Wende: „Wir von Viavan sind unseren Partnern bei der BVG und dem Berliner Senat für ihre Unterstützung des Berlkönig dankbar. Wir setzen uns weiterhin für seine Zukunft ein.“

Bild: Viavan/S.Wieland