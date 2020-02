Den Klimawandel stoppen und damit verbunden die Energiewende sind große Ziele der Bundesregierung. Eine wichtige Rolle soll dabei Wasserstoff spielen. In einem Entwurf des Wirtschaftsministeriums um Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu einer „Nationalen Wasserstoffstrategie“ heißt es, CO2-freiem Wasserstoff komme eine „zentrale Rolle“ bei der Energiewende zu.

Die Rahmenbedingungen für die Erzeugung und Verwendung von Wasserstoff sollen verbessert, die notwendige Versorgungsstrukturen aufgebaut und Forschung und Innovationen vorangebracht werden. Auch auf EU-Ebene ist man dieser Meinung. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, sagte jüngst dem Handelsblatt, Europa könne mit einer wasserstoffbasierten Wirtschaft weltweit führend werden.

Dabei geht es auch, aber eben nicht nur um wasserstoffbasierte Antriebe von Fahrzeugen, die zumeist in dem Zusammenhang diskutiert werden.

Wasserstoff: Mobilität wichtiger, aber nicht alleiniger Bereich

„Bei der Mobilität wird eine Lösung mit Wasserstoff als erstes umgesetzt werden können“, sagt Detlef Stolten, Leiter des Instituts für Elektrochemische Verfahrenstechnik im Forschungszentrum Jülich, gegenüber Business Insider. Schon heute gibt es mit der Brennstoffzelle einen konkurrenzfähigen Antrieb gegenüber Verbrennungsmotoren. Vor Steuer, Gebühren und Umlagen liege der Preis für eine Kilowattstunde Wasserstoff laut Stolten derzeit bei zwei Cent.

Bei Benzin und Diesel seien es acht Cent je Kilowattstunde. „Da der Well-to-Wheel-Wirkungsgrad von Wasserstoff etwa doppelt so hoch ist wie der von Diesel und Benzin, ist der Vergleichswert sogar 16 Cent“, sagt Stolten. Kritiker weisen allerdings auf starke Verluste in der aktuellen Wasserstofflieferkette hin.

So sagte Maximilian Fichtner, Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm im November gegenüber der „Wirtschaftswoche„, dass bereits bei der Entstehung des Wasserstoff 40 Prozent Wirkungsgrad verloren gingen. „Danach muss der Wasserstoff für den Transport sehr stark komprimiert werden, wobei weitere 20 Prozent der Energie verloren gehen, die man ja zum Fahren nutzen möchte. An der Tankstelle verliert man noch einmal 30 bis 50 Prozent der Energie“, sagt Fichtner in dem Gespräch.

Tatsächlich, so Stolten, gibt es derzeit noch Verluste in der Lieferkette. „Allerdings nutzt man für die aktuelle Verteilung eine Infrastruktur, die in naher Zukunft durch bessere Modelle abgelöst wird“, sagt er. Heute wird der Wasserstoff komprimiert und per Diesel-Lastwagen an die Tankstellen geliefert, was in der Energiebilanz ins Kontor schlägt. Künftig lasse sich der Wasserstoff mit beispielsweise mit Pipelines transportieren, wodurch kaum Verluste auftreten dürften.

Wasserstoff: Kosten sollen künftig sinken

„Die Wirkungsgrad-Verluste bei der Herstellung und dem Transport werden abnehmen und gleichzeitig die Kosten sinken“, sagt Stolten. Darauf wies jüngst auch das Hydrogen Council in einer Studie hin. Demnach sollen die Kosten für viele Anwendungen bis 2030 voraussichtlich um bis zu 50 Prozent fallen.

Die Diskussion scheint ein wenig vergleichbar mit der um E-Autos. Noch ist die Reichweite dieser Fahrzeuge vergleichsweise niedrig, die Ladeinfrastuktur schlecht und die Kosten eines einzelnen Autos sind hoch. Doch in den kommenden Jahren wird sich hier einiges tun. Zum Ausbau der bestehenden Infrastruktur für E-Autos kommen bei der Wasserstoffversorgung neue Entwicklungen.

Ohnehin werden beide Antriebe – Batterie und Wasserstoff – benötigt, um die Mobilität der Zukunft klimaneutral zu gestalten — ja nach Größe des Fahrzeugs und der nötigten Reichweite. „Bis etwa 250 Kilometer ist die Fahrt mit einem batteriebetriebenen Auto sinnvoll“, erklärt Ludwig Jörissen vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) im Gespräch mit Business Insider. „Fahrten, die länger sind, oder Fahrten von Lastwagen und Bussen werden künftig sinnvoller mit einer Brennstoffzelle absolviert“, sagt er.

Grund ist das hohe Gewicht der benötigten Akkus im Schwerlastbereich. Jede zusätzliche Reichweite würde man mit einem höheren Gewicht wieder bezahlen, das die Reichweite wieder verkürzt. „Grundlage für den sinnvollen Einsatz von Wasserstoff ist, dass er aus überschüssigem Strom erneuerbaren Energien gewonnen wird“, betont Detlef Stolten. Noch wird Wasserstoff zu 90 Prozent aus Erdgas hergestellt.

Künftig soll sich das ändern. Dabei geht es nicht nur um den Mobilitätsbereich, sondern auch um den industriellen Verbrauch. Bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften und dabei keine Verluste in der industriellen Wertschöpfung zu verzeichnen gelingt nur, wenn auch die Industrie keine fossilen Brennstoffe mehr nutzt. Erste Konzerne haben sich bereits ehrgeizige Ziele gesetzt: Stahlkonzern Thyssenkrupp will bereits in zehn Jahren nicht mehr Kohle, sondern grünen Wasserstoff zum Anfeuern ihre Hochöfen nutzen. Auch Salzgitter oder der österreichische Konkurrent Voestalpine will dies schaffen.

Speicherung von Wasserstoff für Flautenzeiten wichtig

Neben Mobilität und Industrie sind die Haushalte der dritte große Punkt beim Verbrauch. Allerdings wird Wasserstoff dort wohl nur eine vergleichsweise kleine Rolle spielen, sagt Stolten. „Es gibt mit Fotovoltaik, Geothermie oder Wärmepumpen bereits etablierte Alternativen“, erklärt er. „In jedem Bereich ist es extrem wichtig, dass eine Wasserstoff-Lösung nicht teurer ist als die bestehende Technologie.“ Dafür spielt die Nutzung von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Speichermöglichkeit von grünem Wasserstoff. Wie Detlef Stolten sagt, eignen sich beispielsweise unterirdische Salzkavernen für die Speicherung von großen Mengen Wasserstoff. Dies ist besonders wichtig, da erneuerbare Energien saisonal schwanken. „Gibt es in den Sommermonaten mehr Solarstrom als nötig, gibt es in den Wintermonaten vergleichsweise wenig. Bei der Windenergie ist es entsprechend anderherum“, sagt Ludwig Jörissen.

Darum sei es wichtig, die überschüssige Energie speichern zu können. „Dass es mitunter einen oder wenige Tage gibt, an denen wenig Strom mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, weiß man mittlerweile“, erklärt auch Detlef Stolten. „Allerdings gibt es auch Flauten, die über einen längeren Zeitraum anhalten. Daher muss man den Stromverbraucht von etwa zwei Wochen zugriffsbereit haben.“

Um den benötigten Bedarf einer Wirtschaft zu decken, die komplett auf fossile Brennstoffe verzichtet, würden 12 Millionen Tonnen Wasserstoff benötigt, so Stolten. Laut einer Studie des Forschungszentrums Jülich könnte die Hälfte davon in Deutschland aus überschüssigen Strom aus regenerativen Energiequellen erzeugt werden.