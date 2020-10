Das Wiener Fahrrad-Startup Woom hat eine Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen. Dabei investierten das Münchner Beteiligungsunternehmen Bregal, Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, Business Angel Stefan Kalteis sowie das prominente Investorentrio Alexander Kudlich (Ex-Rocket-Vorstand), Ludwig Ernsthaler und Florian Leibert. Die genaue Summe kommuniziert das Unternehmen nicht.

Gegenüber dem Magazin Brutkasten sagte Geschwandtner aber, Kalteis und er seien „beide siebenstellig investiert“. Die beiden sowie Kudlich, Ernsthaler und Leibert halten insgesamt sechs Prozent an Woom. Sofern auch die drei Berliner Investoren eine Millionensumme gegeben haben, lässt sich ableiten, dass sich der Unternehmenswert von Woom auf mindestens 50 Millionen Euro beläuft.

Einen signifikanten Anteil erwarb Bregal, das Unternehmen hält jetzt 27 Prozent am Startup. Der Rest verbleibt bei den Gründern Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka. Bis zu diesem Investment hatten die beiden noch nie Anteile an Woom abgegeben. Die ersten acht Jahren seit der Gründung kamen sie mit Bankkrediten durch.

Kinderräder für 900 Euro

Jetzt braucht das Team nach eigener Aussage Geld, um einen Teil der Produktion von Asien nach Europa zu verlagern: Es will eine Fabrik in Polen bauen. Die Fahrräder für den Verkauf in Asien und Amerika sollen aber weiterhin in Kambodscha produziert werden. Dabei wurden Ihlenfeld und Bezdeka voriges Jahr heftig für die miserablen Zustände in den kambodschanischen Fabriken kritisiert, in denen sie ihre Kinder-Bikes herstellen lassen.

Trotzdem ist die Nachfrage nach ihren Fahrrädern hoch. Allein 2019 verkaufte Woom mehr als 140.000 Stück. Die Fahrzeuge sind teuer, das Fahrrad für Vier- bis Sechsjährige kostet 339 Euro – ohne Klingel, Ständer und Licht. Für ein Woom-Mountainbike für Kinder ab sieben müssen Eltern sogar rund 900 Euro zahlen. Das Startup rechtfertigt die Preise mit Langlebigkeit und besonderer Leichtigkeit der Produkte.



Bild: Woom