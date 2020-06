Das Hamburger Startup Wunder Mobility versucht, sich in der Hardware-Branche zu positionieren. Dazu beschafft es für seine Kunden künftig Fahrzeuge bekannter Marken – etwa E-Mopeds von Niu und Govecs, E-Scooter von Segway-Ninebot sowie E-Bikes von Acton. Damit sollen die Unternehmen eigene Sharing-Angebote starten können.

Die Idee: Das Startup nimmt seinen Kunden unter anderem Einkauf, Branding, Logistik und Wartung ab und baut weiterhin die passende Sharing-Lösung dazu. Wunder drängt damit in eine Geschäftsnische, die beispielsweise auch das Berliner Roller-Startup Unu mit seinen Rollern ausfüllen will.

„Wir kaufen die Fahrzeuge an und verkaufen sie weiter“, erklärt Tobias Langwieler, Chef der neuen Sparte „Wunder Vehicles“, gegenüber Gründerszene. Es werden auch Finanzierungslösungen angeboten. Man könne die Fahrzeuge zu Marktpreisen anbieten und profitiere dabei von Skaleneffekten, so Langwieler. Wunder hatte zuletzt im Herbst vergangenen Jahres in einer Series-B-Runde 54 Millionen Euro eingesammelt.

Zu den möglichen Kunden zählen unter anderem Energieversorger, ÖPNV-Betreiber und kleinere Firmenkunden, die Flotten benötigen. Zunächst sollen aber vor allem Bestandskunden neben der Software-Lösung aus gleicher Hand Fahrzeuge bereitgestellt bekommen, heißt es. Etwa der E-Moped-Verleih Evo Sharing, der zum Energieversorger Oberhausen gehört, oder der Sharing-Service Rhingo, der von Rheinenergy aus Köln betrieben wird und elektrische Roller verleiht.

Wunder hat außerdem eine Partnerschaft mit dem chinesischen E-Fahrzeug-Hersteller Yadea bekanntgegeben. Nach eigenen Angaben haben die Unternehmen gemeinsam einen 5G-Roller mit integrierter Sharing-Lösung entwickelt. Ein vergleichbares Modell, das komplett vernetzt ist und zum Sharing taugt, entwickelte auch das Berliner Startup Unu. Die Unu-Roller finden sich, wenig überraschend, nicht im Portfolio von Wunder – stattdessen bekannte Marken wie Niu, Yadea und Govecs.

Unu muss endlich liefern

Bereits im Mai 2019 hatte Unu angekündigt, neben dem neuen E-Moped-Modell auch einen Sharing-Service für Geschäftskunden anzubieten. Vor der Corona-Krise hatte das Unternehmen angepeilt, etwa 40 Prozent seiner Umsätze künftig mit Shared Mobility zu erzielen. Der hierzulande entwickelte, aber unter anderem aus chinesischen Komponenten bestehende Roller der zweiten Generation konnte bislang noch nicht ausgeliefert werden. Auch wegen Corona. Zahlreiche Vorbestellungen gebe es bereits, heißt es vom Berliner Unternehmen. Genaue Zahlen will es nicht bekanntgeben. Die ersten Fahrzeuge sollen in den kommenden Wochen ausgeliefert werden, sagt Felix Jonathan Jakobsen, Leiter der Abteilung Mobility Services, gegenüber Gründerszene.

Die ersten „paar Hundert“ Unu-Roller der neuen Generation werden jedoch an einen niederländischen Sharing-Dienst ausgeliefert, so Jakobsen. Für die Bereitstellung der entsprechenden Sharing-Plattform arbeitet Unu mit dem Software-Unternehmen Check Technologies zusammen.

Von Wunder heißt es, dass man sich mit Unu bisher nicht einig geworden sei. Beide Unternehmen bieten nun einen ähnlichen Sharing-Plattform-Service mit entsprechender Hardware. Die Hamburger sehen ihren Vorteil darin, dass sie gleich eine ganze Bandbreite von kompatiblen Roller-Modellen und anderen Fahrzeugklassen anbieten können und bereits Erfahrung darin haben, für Geschäftspartner einen Sharing-Service aufzubauen.

Unu hingegen hat Expertise in der Entwicklung eigener Roller-Modelle und kennt die Wehwehchen von E-Mopeds. „Wir haben uns ausgiebig mit Sharing-Anbietern abgestimmt, wie denn die perfekte Hardware fürs Sharing aussehen müsste“, so Jakobsen. Außerdem habe man bereits eine funktionierende Ersatzteil-Infrastruktur und den passenden Reparaturservice in Betrieb.

Die Branche ist zu zögerlich

Ein weiterer Player, der Shared-Mobility-Plattformen für Kunden aufbaut, ist Moqo. Doch Corona hat für Planungsschwierigkeiten und finanzielle Engpässe gesorgt, potenzielle Kunden wie ÖPNV-Betreiber sind vorsichtig geworden. Der Berliner Shuttle-Service Berlkönig wurde vorerst nur auf Ende Juli verlängert, die Deutsche Bahn kürzt das Geld für seinen Sammeltaxi-Dienst Clevershuttle und streicht Standorte.

Obwohl gerade jetzt der beste Zeitpunkt wäre, den Umstieg vom Auto auf elektrische Kleinstfahrzeuge zu vollziehen sowie Bus und Bahn durch Last-Mile-Angebote zu ergänzen, ist die Branche ins Stocken geraten. Dabei bräuchte es jetzt die Risikobereitschaft der Städte und Unternehmen, die Verkehrswende einzuleiten. Wenn auch bedeutend weniger kostenintensiv, sind Pop-up-Fahrradwege ein Zeichen dafür, dass der Umstieg möglich ist und von Menschen in der Stadt angenommen wird.

Mehr E-Mobility mit Kleinstfahrzeugen wie E-Scootern und E-Mopeds wären der nächste logische Schritt, um Privatautos von der Straße zu bekommen und den Verkehr durch Sharing und kleinere, weniger umweltschädliche Fahrzeuge zu entlasten.

