Eineinhalb Milliarden Euro. So viel Geld floss in den bislang vier größten Finanzierungsrunden dieses Jahres (Stand Oktober 2019) in deutsche Startups. Die Summe entspricht – festhalten! – ungefähr dem Volumen, das vor fünf Jahren noch in allen Finanzierungsrunden deutscher Unternehmen, also im Gesamtjahr 2014, zusammenkam. Das ist eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung. Als Folge entstehen in Deutschland Tech-Unternehmen mit internationaler Tragweite.

Das Bus- und Zugunternehmen Flixmobility, die Ausflugsplattform Getyourguide, das Bezahlstartup Sumup und die Smartphonebank N26 – sie zogen das größte finanzielle Interesse der Investoren auf sich. Mit den hohen Summen kommen ebenso große Erwartungen und damit verbunden auch der Druck, erfolgreich zu sein. Aber auch die Freiheit, das Geschäft losgelöst von finanziellen Einschränkungen aufzubauen und im internationalen Maßstab zu denken.

Einer, dem diese Summen aber immer noch zu gering sind, ist Klaus Hommels. Der Gründer des Wagniskapitalgebers Lakestar nutzt die Bühnen der einschlägigen Tech-Konferenzen seit Jahren, um immer wieder zu betonen, dass Deutschland, bei allem Fortschritt in der Startup-Szene, in der digitalen Wirtschaft global weiterhin keine Rolle spielt. Er denkt dabei vor allem an chinesische Firmen wie Alibaba oder Tencent mit all ihren vielfältigen Ablegern. Und er denkt über Abhängigkeiten nach, zum Beispiel bei Bezahlsystemen – oder vielmehr darüber, wie man sie loswerden kann.

Mit seinem eigenen Fonds will er die Basis dafür schaffen, international mehr Gewicht nach Europa zu bringen. 700 Millionen Dollar hat er für neue Investitionen schon zusammen, und es soll noch mehr dazukommen. Allein wird es aber nicht gehen. Deswegen hat Hommels auch immer wieder die Rolle der europäischen Staaten betont. Derzeit sei Frankreich das Vorbild in Europa, sagt er. Mindestens zehn Milliarden Euro müsse Europa pro Jahr in junge Tech-Firmen investieren, fordert der Lakestar-Chef immer wieder.

Und sosehr die großen Finanzierungsrunden der letzten Monate internationales Niveau haben – dahinter kommt wenig nach. Einer Studie von EY zufolge stieg die Zahl der kleinen Deals im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel an, während die Zahl der Finanzierungen zwischen fünf und 100 Millionen um fast 25 Prozent sank. Will heißen: Es gibt zwar Leuchtturmfinanzierungen, in der Mitte wird es aber dünn. Und das bedeutet, dass weniger Startups das Kapital bekommen, kontinuierlich weiterzuwachsen.

Was abseits von mittelgroßen Finanzierungen in Deutschland oft noch fehle, sagt Christian Reber im Gespräch mit Gründerszene, sei ein Fokus auf das Produkt. Reber war einer der Köpfe hinter der erfolgreichen To-do-App Wunderlist, die er an Microsoft verkauft hat. Hierzulande werde allzu oft an Commerce-getriebenen Ideen gearbeitet. Anders gesagt: Digital heißt in Deutschland oft nur verkaufen über das Internet. Seine Pläne gehen in eine andere Richtung. Reber will einen echten, international relevanten Tech-Konzern aufbauen. Den Grundstein dafür soll die Präsentationssoftware Pitch legen, mit der er angestaubte Riesen wie PowerPoint in die Knie zwingen will.

Außerdem fehlten die Exit-Kanäle, sagt Reber. Übernahmen durch deutsche Firmen sind selten, und die Aufmerksamkeit internationaler Konzerne ist schwer zu bekommen. Was für ihn ebenso schwer wiegt: Tech-Firmen scheinen an der Börse verpönt zu sein. In Deutschland traue man sich als Gründer gar nicht, den Begriff IPO auch nur in den Mund zu nehmen, so Reber.

Was das alles heißt? Die Startup-Szene in Deutschland hat sich weiterentwickelt. Ihre Gründer sind erfahrener geworden, vieles ist professioneller, die Geschäftsmodelle ambitionierter. Und es fließt mehr Geld in deutsche Startups, zumindest für die Großen und die Kleinen.

Damit das europäische Ökosystem international mithalten kann, müssen mehrere Sachen passieren. Mittelständische Unternehmen und große Konzerne müssen stärker und mutiger in junge Unternehmen investieren. Der Staat muss sich beherzter auf die Förderung der digitalen Wirtschaft stürzen, der gerade angekündigte Zukunftsfonds ist ein erster Schritt. Es braucht mehr echte Tech-Ideen, die aus Europa heraus groß gemacht werden. Und Börseninvestoren müssen lernen, mit Tech-IPOs umzugehen.

Das Gute kommt zum Schluss: Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind dennoch alle gegeben. Und die Wachstumsgeschichten der Teilnehmer der Gründerszene Awards zeigen, dass auch der Unternehmergeist da ist. „Dran bleiben“ sollte also die Devise sein. Und auch wenn es nicht immer um dreistellige Millionenbeträge gehen muss – von den großen Finanzierungsrunden in diesem Jahr darf man sich allemal inspirieren lassen.



Bild: Getty Images / Westend61