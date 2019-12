„Wir verkaufen alles außer Avocados, Hauptsache, nachhaltig“. Das ist der Standardsatz, mit dem CEO Mimi Sewalski Präsentationen ihres Onlineshops Avocadostore einleitet. Seit fast zehn Jahren bietet der Hamburger Marktplatz Öko-Kleidung und Alltagsgegenstände an. Mit Nachhaltigkeit hat der Namensgeber des Shops, die Avocado, aber nicht mehr viel zu tun. Die Produktion der grünen Frucht verschlingt enorme Mengen an Wasser, weite Transportwege verschlechtern zudem die Ökobilanz.

2010 wussten das die Gründer Philipp Gloeckler und der Qype-Erfinder Stephan Uhrenbacher noch nicht. „Manchmal ärgere ich mich über den Namen“, sagt CEO Sewalski im Gespräch mit Gründerszene. Sie hat den Chefposten 2013 übernommen. Gloeckler und Uhrenbacher haben das Unternehmen mittlerweile verlassen. Gloeckler entwickelte daraufhin die Sharing-App Why own it, die ihren Betrieb wieder einstellen musste. Uhrenbacher gründete unter anderem den Airbnb-Konkurrenten 9flats.

Vor drei Jahren kaufte eine Tochtergesellschaft der SPD Avocadostore auf. Eigentümer des Onlineshops ist die Green Lifestyle Group, der auch das Verbraucherschutzmagazin Ökotest gehört. Außer einer Weihnachtskarte merken die Hamburger aber angeblich nichts davon, dass eine Partei hinter ihnen steht. „Mit der SPD haben wir inhaltlich nichts zu tun“, sagt Sewalski.

Über 200.000 Produkte zählt der Marktplatz, von Shirts aus Bio-Baumwolle über Naturkosmetik bis hin zu recycelbaren Kopfhörern. Jedes Produkt muss mindestens eines der insgesamt zehn Kriterien erfüllen, die Avocadostore erschaffen hat. Dazu gehören zum Beispiel die Verwendung von Bio-Rohstoffen, ein fairer Handel und eine ressourcenschonende Herstellung. Aber: „Es gibt Produkte, die entsprechen fünf Kriterien, und wir nehmen sie trotzdem nicht auf, weil sie eben nicht die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt sind“, sagt die Chefin. Als Beispiel nennt sie einen Händler, der eine Bratpfanne angeboten hat – „vegan und made in Germany“.

Die Kriterien musste der Marktplatz seit dem Start nicht verändern. Die Kundschaft und das Sortiment haben sich in den fast zehn Jahren jedoch gewandelt. Anfangs hätten vor allem umweltbewusste Leute bei Avocadostore eingekauft, solche, die sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen, erzählt Sewalski. Heute spreche der Onlineshop eine breitere Masse an. Viele Nutzer kommen auf die Seite, weil sie nach einer bestimmten Marke googeln. Am häufigsten verkaufen die Hamburger Kleidung und Schuhe. Seit der Fridays-for-Future-Bewegung suchen Kunden aber vor allem auch nach plastikfreien Alternativen.

Die Nachfrage nach nachhaltigen Artikeln sei in den vergangenen Jahren gestiegen, wodurch die Hersteller auch ihre Kosten senken konnten. Öko-Shirts und Holzzahnbürsten sind heute günstiger als noch vor neun Jahren. Nachhaltig leben wird salonfähiger. Für viele Marken kommt der Sinneswandel trotzdem zu spät: Sewalski erzählt, dass ein großer Teil der Hersteller, die Avocadostore in den ersten Jahren gelistet hat, bereits insolvent sei.

In den ersten Jahren fanden Kunden auf Avocadostore auch noch Lebensmittel wie Kaffee, Gewürze und Superfoods. Produkte, die typischerweise in Weltläden angeboten wurden, mittlerweile aber auch im Supermarkt zu finden sind. „Wenn die Marken bekannter werden und in den Einzelhandel kommen, dann ergibt es in bestimmten Produktkategorien keinen Sinn, sie weiter zu listen“, sagt Sewalski. Die Versandkosten stünden bei niedrigpreisigen Artikeln in keinem Verhältnis mehr zum Kaufpreis. „Wir suchen uns dann lieber wieder neue Marken und Produkte, die noch keiner kennt.“

Und noch eines habe sich in den vergangenen Jahren verändert: die Größe des Warenkorbs. Der sei seit 2010 „stetig gewachsen“, sagt die Hamburgerin, habe sich jetzt aber „stabil eingependelt“. Zwar sei die Summe zur Weihnachtszeit höher, aber im Durchschnitt kauften Kunden für 120 Euro ein.

Bis auf wenige Ausnahmen verschicken die Händler ihre Bestellungen selbst. Avocadostore verlangt von seinen Geschäftspartnern eine Provision von 17 Prozent pro verkauftem Produkt sowie eine monatliche Gebühr. Für 2019 plant das Hamburger Unternehmen laut COO Till Junkermann einen Innenumsatz von rund sechs Millionen Euro, will erstmals profitabel auf Ebitda-Ebene werden. Der Außenumsatz soll bis zu 36 Millionen Euro betragen, bei einem jährlichen Wachstum von 40 bis 60 Prozent.

