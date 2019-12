Ordnung ist das halbe Leben. Als Julia Habermaier und Tanja Haller (und damals noch Annette Siegle) 2014 in einer Werbeagentur arbeiteten, fertigten sie jedes Jahr einen Kalender für ihre Kunden an. Dieser sollte nicht nur schön anzusehen sein, sondern auch etwas leisten.

„Es ist ja so: Man schreibt einen Geburtstag in den Kalender, guckt zweimal nicht drauf und vergisst ihn dann doch oder überliest ihn“, erklärt Habermaier das ursprüngliche Problem. Die Lösung: „Wir brauchten einen Kalender, in dem man sofort erkennt: Nächste Woche stehen zwei Geburtstage an. So kam die Idee mit den Klebepunkten. Es sollte etwas sein, das man ganz leicht individualisieren und mit verschiedenen Farben markieren kann.“

Jahrelang entwickelten und verbesserten sie ihre Kalender neben ihren eigentlichen Jobs und merkten: Das bunte Kleben kommt an – nicht nur bei den erwachsenen Kunden. „Wir haben es auch bei unseren Kindern gemerkt, dass die das sehr mochten. Aufkleber und Sticker sind bei Kindern ja ein großes Thema.“ Und aus pädagogischer Sicht überzeugen hier Konzentration und das Üben der Feinmotorik. „Wir wollten unsere Produkte also kreativer einsetzen und vor allem jahresunabhängig, sodass man nicht nur über die Adventszeit Halligalli hat“, so Habermaier.

Kein klassischer DHDL-Deal, trotzdem Geld von Löwe Kofler

Ende 2017 kam den Stuttgarterinnen die Idee, sich mit Dot on für das TV-Format „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) zu bewerben. Habermaier: „Wir wussten: Wenn wir wirklich in die Sendung kommen, dann müssen wir das jetzt auch Vollzeit machen. Es wurde einfach vom Aufwand her zu viel mit unseren Jobs nebenbei.“ Letztere wurden also gekündigt, seit Sommer 2018 ist das Klebepunkte-Startup ein Vollzeit-Job für die Gründerinnen.

In der Vox-Sendung kam es zwar nicht zum Deal, dafür aber zu einem lukrativen Kooperationsvertrag in Verbindung mit einem Darlehen von Löwe Georg Kofler. Seit 2018 arbeiten Habermaier und Haller eng mit Koflers Team zusammen, das den Vertrieb, die Social-Media-Kanäle und das Online-Marketing von Dot on übernimmt. Verkauft wird überwiegend online, aber auch im Einzelhandel wie in Buchläden. Heute schreiben sie mit Dot on und Dot on Art schwarze Zahlen. Haller: „Es war aber echt eine Herausforderung, plötzlich so groß zu werden, große Kunden zu beliefern und das ganze Handling hinzukriegen.“ Mittlerweile haben sie auch neue Produkte wie Bastelsets entwickelt und sich Lizenzen, etwa für „Biene Maja“, gesichert.

Bei aller Begeisterung war für beide Frauen die größte Hürde, diesen neuen Job von null auf hundert in Vollzeit und vor allem als Mamas zu wuppen. „Anderthalb Jahre lang haben wir jetzt bestimmt eine 70-Stunden-Woche. Da bist du eigentlich ständig am Arbeiten. Und das mit Kindern unter einen Hut zu bringen, ist relativ hart“, geben sie zu. „Wir stehen dahinter, haben Lust darauf, und wir haben nie gleichzeitig einen Hänger. Wir können uns immer gegenseitig pushen und sagen: Wir kriegen das hin“, so Habermaier.

Haller ergänzt: „Wir haben aber auch Support von unseren Familien. Sie stehen hinter dem, was wir machen.“ Da muss im Alltag jeder mit anpacken, wie Habermaier erzählt: „Die großen Kinder sind bei mir 15, bei Tanja 14 Jahre alt. Die gucken oft nach den Kleinen. Wir sind gerade umgezogen, haben ein neues Büro. Da stehen dann auch mal die Männer auf der Leiter und streichen mit.“

Wie ein typischer Arbeitstag bei den Gründerinnen aussieht, skizziert Habermaier wie folgt: „Vormittags bis zum frühen Nachmittag sind wir immer im Büro und arbeiten.“ Dann gebe es im besten Fall etwas Zeit für die Familie. „Wir schauen, dass die Kinder die Hausaufgaben machen, bringen sie zum Sport. Wenn abends im Haus dann Ruhe einkehrt und alle ins Bett gehen oder noch ein Hörspiel hören, dann setzen wir uns noch mal an den Rechner und arbeiten weiter.“

„Es ist schon hart, ein Startup zu machen, wenn man allein und jung ist. Aber mit Familie ist es noch mal etwas härter.“

Mutig sein, dranbleiben und an seine Idee glauben, das sind die wichtigsten Faktoren für Gründerinnen, finden Habermaier und Haller. „Wenn man nämlich voll im Stress ist und das Kind auch noch krank, dann denkt man manchmal: Boah, ich schaffe das alles nicht“, so Habermaier. „Es ist schon hart, ein Startup zu machen, wenn man allein und jung ist. Aber mit Familie ist es noch mal etwas härter, finde ich.“ Kürzlich hätten die beiden auf einer Messe erlebt, wie selten Frauen in der Startup-Szene zu finden sind. „Oft sind es eher jüngere Frauen, die noch keine eigene Familie haben. Als Gründerinnen mit Familie sind wir schon noch exotisch.“

17 – Dot on Score: 33,8

Gründungsjahr: 2010

Kategorie: Lifestyle, Travel & Consumer Goods

Webseite: www.dot-on.de

Bild: Dot on