Ausgerechnet Ecosia. Ein Unternehmen, das sich selbst unverkäuflich gemacht hat, nicht über Investoren verfügt und keinerlei Gewinne ausschüttet, hat es unter die 50 am schnellsten wachsenden Digitalunternehmen Deutschlands geschafft. Der augenscheinliche Gegenentwurf zum zahlengetriebenen, profitorientierten Ansatz der meisten anderen Startups in unserem Ranking. Unternehmenszweck: Bäume pflanzen, mit den Werbeeinnahmen aus einer Suchmaschine. Wir stellen drei Menschen vor, die zeigen, wie anders, aber auch ähnlich Ecosia anderen Startups ist.

Herr der Bäume

Auf eine Zahl achten sie bei Ecosia dann doch. Auf der Website der Suchmaschine hat ein Zähler kürzlich die 76 Millionen überschritten. So viele Bäume sollen bislang mithilfe der Einnahmen des Startups gepflanzt worden sein. Pieter Van Midwoud ist dafür verantwortlich, dass diese Zahl immer weiter steigt. Er ist der „Tree Planting Officer“ von Ecosia – und womöglich einzige Mensch auf der Welt mit diesem Jobtitel. „Das ist ein Witz“, habe er gedacht, als er die Stellenanzeige der Suchmaschine vor drei Jahren entdeckte, erzählt er. Doch Ecosia meinte es ernst und stellte den studierten Forstwirt aus den Niederlanden 2016 ein. Seitdem wacht er über die Baumpflanzprojekte, die das Startup finanziert, aktuell rund 25 auf der ganzen Welt.

Die Idee von Ecosia – mit einer Suchmaschine Geld sammeln und damit Gutes tun – sei „sehr einfach, aber auch sehr stark“, sagt Van Midwoud. „Ich sorge dafür, dass wir auch wirklich tun, was wir versprechen – und dass wir es gut machen.“ Seine beiden Teamkollegen und er helfen zum Beispiel, falls eine Baumschule wegen Trockenheit mal weniger Setzlinge liefern kann als geplant oder wenn freilaufende Kühe die jungen Bäume anknabbern, kaum dass sie im Boden sind. „Wir arbeiten eben auf dem Land, dort wohnen Menschen, und die betreiben Landwirtschaft und haben Tiere“, erklärt der Forstwirt die oft schwierige Ausgangslage.

Gleichzeitig kann er nicht beliebig Geld aus dem Ecosia-Fonds in neue Baumpflanzungen stecken, um den Zähler auf der Suchseite nach oben schnellen zu lassen. Wer von den Berlinern unterstützt werden will, muss Kriterien erfüllen. „Die Bäume müssen einen positiven Impact auf Mensch und Natur haben“, sagt Pieter Van Midwoud. Zum Beispiel indem sie Früchte, Nüsse oder als Tierfutter verwendbare Blätter tragen oder mit ihren Wurzeln Wasser festhalten und vor Erosion schützen. Es dürfe keine Monokulturen exotischer Arten geben, sondern nur einheimische Bäume. Und Ecosia versuche, in sogenannten Biodiversitäts-Hotspots die Bestände von einzigartigen, bedrohten Sorten wieder zu vergrößern – etwa auf Madagaskar oder an der Küste Brasiliens.

Ein auf den ersten Blick sehr analoger Job, den Van Midwoud im Auftrag einer Digitalfirma erledigt. „Wir bringen diese beiden Welten immer mehr zusammen“, erklärt der 38-Jährige. Zum Beispiel indem er der Nutzercommunity von Ecosia in „Tree Update Videos“ auf YouTube von den Projekten erzähle. Oder beim Thema Monitoring: „Wir arbeiten in sehr abgelegenen Gegenden, weit weg von der Hauptstadt und gutem Internet.“ Hier sollen Ecosia künftig Satelliten helfen, den Baumbestand zu überwachen. Diese Technologie nutzbar zu machen, daran würden mittlerweile auch die Entwickler mitarbeiten, die eigentlich die Suchmaschine am Laufen halten.

Botschafterin des Gemeinwohls

„Mein alter Job hat mich in eine kleine moralische Krise gestürzt“, sagt Génica Schäfgen. Nach dem Studium arbeitete die heute 26-Jährige im Influencer Marketing. „Ich hatte Kunden, mit denen die Arbeit zwar Spaß machte, aber deren Produkte einfach nicht umweltfreundlich waren.“ Irgendwann sei ihr klar geworden: „Durch die Kampagne, die ich gerade durchgeführt habe, bestellen viel mehr Menschen dieses Produkt, obwohl das nicht notwendig ist und eher schadet.“

Heute ist Schäfgen Deutschlandchefin von Ecosia, einer Firma mit ganzen anderen Zielen, kann die alten Vermarktungs-Skills aber immer noch gut gebrauchen. In den vergangenen Monaten ist sie zu so etwas wie einer Botschafterin für eine neue Idee der Unternehmensorganisation geworden, die auch die Berliner Suchmaschine praktiziert: die Self-Owned Company. 2018 trat Ecosia 99 Prozent seines Kapitals an die Schweizer Purpose-Stiftung ab. Diese darf nun ihr Veto einlegen, sollte Gründer Christian Kroll jemals versuchen, das Unternehmen zu verkaufen oder Profite abzuschöpfen. Gewinne dürfen nur noch reinvestiert, Firmenanteile nur noch an Mitarbeiter weitergegeben werden, damit der Unternehmenszweck – Bäume pflanzen – gewahrt bleibt. Die Regelung ist unwiderruflich.

Davor war Ecosia eine GmbH, die Kroll nach eigenem Bekunden nie verkaufen wollte. „Aber es ging um die Frage: Wer garantiert uns das, wenn Google irgendwann doch anklopft und ihm Milliarden anbietet?“, sagt Schäfgen. Das Team habe unterschiedliche Alternativen durchgespielt, sich aber gegen eine Gemeinnützige GmbH (gGmbH) und eine Genossenschaft entschieden. „Bei einer Genossenschaft wäre die Agilität, die wir in unserer Startup-Mentalität brauchen, nicht mehr gewährleistet“, so die Deutschlandchefin.

Die Zusammenarbeit mit der Purpose-Stiftung habe sowohl Vertrauen und Ruhe ins Unternehmen gebracht als auch neue Energie. „Weil viel klarer ist als vorher: Wir arbeiten nicht für eine Person oder ein paar Aktionäre, die dadurch reich werden, sondern für einen Zweck, hinter dem wir stehen können.“ Das möchte Schäfgen auch anderen Firmen ermöglichen. Durch ihre Arbeit bei Ecosia sei sie „sehr tief reingerutscht in die Szene“ rund ums Thema Self-Owned Company, sagt sie. Gemeinsam mit Startups wie Einhorn, Recup oder Tomorrow wirbt die Suchmaschine für eine neue „Rechtsform für Unternehmen in Verantwortungseigentum“, kürzlich wurde dazu sogar eine Stiftung gegründet.

Eine Sache läuft bei Ecosia aber immer noch sehr konventionell: Abgesehen von den Vetorechten der Stiftung hat der Gründer in den übrigen Fragen der Geschäftsführung weiterhin die Mehrheit der Stimmrechte. Andere Unternehmen gehen da weiter: Beim Flaschenhersteller Soulbottles liegen die Stimmrechte beispielsweise seit Anfang 2018 in einer GbR, an der alle Mitarbeiter teilhaben können. „Auch Ecosia hat Holocracy mal ausprobiert“, wie diese Organisationsform genannt wird, erzählt Génica Schäfgen. „Aber das hat unsere Entscheidungsprozesse enorm verlangsamt.“

Techniker mit Mission

Ecosia investiert neuerdings nicht nur in Bäume, sondern hat auch zwei Solarkraftwerke gebaut. Die Anlagen im sächsischen Aue und Schinne in Sachen-Anhalt würden mehr Sonnenstrom ins Netz einspeisen, als das Startup mit seinem Betrieb verbraucht, sagt Suchmaschinen-Technikchef Dominik Henter. Denn: „Nicht alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, betreiben ihre Server CO2-neutral.“ Zum Beispiel Microsoft, auf dessen Angebot Bing die Suchergebnisse von Ecosia basieren. „Eine solide Partnerschaft mit jemandem, der weiß, wie das Geschäft funktioniert“, sagt Henter. Bing ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. „Und wir haben das Gefühl, dass sie mittlerweile mehr Statements rausgeben, dass sie ihre Serverinfrastruktur CO2-neutral gestalten wollen. Daran sind wir vielleicht nicht ganz unschuldig.“

Henter forschte nach seinem Informatikstudium am Thema KI und arbeitete für Big-Data-Unternehmen. „Das war zwar inhaltlich spannend, aber die Firmen, für die ich es tat, haben mir nicht genug bedeutet“, erzählt der 30-Jährige. „Ich wollte etwas tun, das nicht nur ein oder zwei Personen total reich macht, sondern einen Impact hat, der ein bisschen weiter geht.“ Bei Ecosia sorgen sein Team und er dafür, dass sich der klimafreundliche Anspruch des Unternehmens auch ins Technische überträgt. „Wir versuchen, unsere Infrastruktur so kosteneffizient wie möglich zu gestalten, bis runter zur kleinsten Ebene“, sagt Henter. Denn kosteneffizient bedeute meistens auch energie- und damit CO2-sparend. „Alles Geld, das wir nicht ausgeben müssen, können wir in Bäume investieren.“

Das reiche von der Wahl der Programmiersprache – Ecosia nutzt das von Google-Mitarbeitern entwickelte „Go“ – bin hin zur Frage, ob man unbedingt eigene Hardware braucht: „Kaufe ich 300 Server, die im Zweifel ungenutzt dastehen? Oder miete ich von jemand anderem immer nur so viele, wie ich gerade wirklich brauche?“ Henters Fazit: „Man muss nicht alles selbst bauen und Ressourcen verschwenden, sondern mit Leuten arbeiten, die es schon mal gemacht haben – weil sie es wahrscheinlich besser können als man selbst.“

Dass Ecosia als Self-Owned Company nicht mal eben eine Finanzierungsrunde machen kann, um größere Tech-Projekte zu stemmen, störe ihn nicht. „Eher im Gegenteil“, sagt Henter: „Bei investorenfinanzierten Firmen werden die Entscheidungen immer ein Stück weit außerhalb des Unternehmens getroffen. Dann hast du als Technikteam fast gar keine Chance mehr, Einfluss zu nehmen, und musst oft Dinge bauen, die du nicht für wirklich sinnvoll erachtest. Wir haben von Grund auf alles sehr lean organisiert“, sagt er und klingt wie der Technikchef jedes anderen Startups. „Deswegen hatte ich nie das Gefühl: ‚Oh je, jetzt brauchen wir unbedingt schnell fünf Millionen, um überhaupt weitermachen zu können.‘“

