Miriam Wohlfarth hat aus Ratepay eines der stärksten Fintechs in Deutschland gemacht. Ihr Erfolg macht sie zum Vorbild für angehende Gründerinnen und Gründer. Doch Wohlfarth ruht sich auf ihrem Status als Idol nicht etwa aus – sie setzt sich aktiv für die Startup-Szene und das Unternehmertum in Deutschland ein.

Tatsächlich kann man schnell den Überblick verlieren, wenn man all die Projekte und Initiativen anschaut, bei denen Wohlfarth sich engagiert und all die Zeitungsartikel und Konferenz-Panels verfolgt, bei denen sie sich für Diversität in Unternehmen und für mehr Frauen in der Gründerszene stark macht. Sie sehe sich als „Mentorin für Frauen, die ebenfalls in der Digital-Szene arbeiten möchten“, sagte sie einmal in einem Interview.

Um nur eine Auswahl ihrer Engagements zu nennen: Wohlfarth ist Mentorin beim Grace Accelerator, der Frauen hilft, ihre Startup-Ideen auszuarbeiten und umzusetzen. Als Mitglied des Fintech-Rats des Finanzministeriums berät sie die Bundesregierung ehrenamtlich zu Themen wie Künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing – und sorgt so dafür, dass Ideen junger Unternehmerinnen und Unternehmer ganz oben ankommen.

Ein weiteres Ehrenamt: Wohlfarth ist Präsidiumsmitglied beim Verband Bitkom, der sich für Tausende Digitalunternehmen, Mittelständler und Startups in Deutschland stark macht. Nebenbei unterstützt sie Projekte wie die Hamburger „Hacker School“, die Kindern Programmieren beibringt und den „Grace Digital Founders Campus“, einen Onlinekurs für angehende Gründerinnen. Und nicht zu vergessen: Wohlfarth investiert als Business Angel selbst in Startups.

In Interviews erhebt die Gründerin, die auch Mutter ist, regelmäßig ihre Stimme dafür, dass Karriere mit Kind ein realistisches Modell ist. Chefinnen und Chefs sollten bloß keine Scheu haben, Mütter in Führungspositionen zu befördern, findet sie – auch in Teilzeit. Gleichzeitig vertritt die Unternehmerin offen die Meinung, dass Frauen es beim Gründen nicht schwieriger haben als Männer. Sie müssten sich nur trauen. Dazu, das betont sie oft, brauche es Vorbilder. Und ein solches ist Miriam Wohlfarth ohne Frage – für Frauen wie Männer.

Die Gewinnerin des Sonderpreises Entrepreneurship bei den Gründerszene-Awards im Kurzinterview:

Miriam, was fasziniert dich an der Fintech-Branche?

Mich faszinieren seit jeher neue Technologien und Entwicklungen, obwohl ich gar nicht selbst programmieren kann. Da ich jeden Tag in diesem Umfeld arbeite, ist die kontinuierliche Weiterbildung Hobby und Beruf zugleich.

Warum machst du das, was du machst?

Ich will Innovationen schaffen, die einen wirklichen Nutzen haben und eine Verbesserung des Alltags mit sich bringen. Deshalb widme ich mich ständig neuen Themen wie beispielsweise Artificial Intelligence. Ich liebe es, im Team Ideen zu entwickeln, etwas entstehen zu lassen, in Taten umzusetzen, andere damit anzustecken und Begeisterung auszulösen. Ich verfolge auch gern den Markt um mitzubekommen, wann sich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wenn ich sehe, dass es etwas noch nicht gibt, spornt mich das an.

Du bist inzwischen auch selbst Startup-Investorin. Was gefällt dir besser – selbst gründen oder Gründerinnen und Gründer beraten?

Beides. Ich liebe Ratepay und unser Produkt immer weiter zu entwickeln. Ebenso macht es mir Spaß, junge Gründerinnen und Gründer zu beraten und ihnen Mut zu machen, an ihrer Idee zu arbeiten, denn Gründen sollte meiner Meinung nach ein etablierter Beruf sein.

In welche Startups hast du schon investiert?

Weddyplace und Loanlink.

Ihr seid bei Ratepay ein gemischtes Gründerteam – das ist eher eine Seltenheit. Kannst du Vorteile nennen, die es hat, in einem solchen Team zu gründen?

Wir sind überzeugt, dass diverse Teams besser arbeiten, denn sie liefern bessere Lösungen. Heterogenität bringt Kreativität und Innovation mit sich. Unterschiedliche Charakteristika führen zu vielen unterschiedlichen Ideen und Inspirationen. Andersrum: Ein Team, in dem sich alle einig sind und nicht diskutieren, bringt keinen Output. Daher sollte man Diversität als Bereicherung erkennen, jede Person in ihrer Einzigartigkeit betrachten. Die positive Folge, die ich sehe, ist eine steigende Mitarbeitermotivation – sie fühlen sich mehr wertgeschätzt. Das wiederum führt zu einem optimalen Arbeitsklima und damit zu einer geringen Fluktuation. Die spiegelt sich dann in der Kundenzufriedenheit wieder. Insofern stellen sich internationale Erfolge ein.

Bild: Ratepay