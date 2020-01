Andreas, ihr baut das Holodeck aus „Star Trek“ nach. Hättest du gedacht, dass du diese Technologie irgendwann in die Realität holst?

(lacht) Schon als Teenager haben mich Zukunftstechnologien fasziniert. Unser Virtual-Reality-Tool ist nun eine Zusammenführung aus meiner Motivation und meinem Hintergrund als Ingenieur. Doch vor 20 Jahren konnte ich mir natürlich nicht vorstellen, eine Software für die virtuelle Realität zu entwickeln. Der Spaßfaktor bleibt dabei unverändert hoch.

2014 ist dein Unternehmen gestartet. Zu dem Zeitpunkt waren die Prognosen für VR positiv, doch der Markt wuchs deutlich langsamer. Wie hast du das damals eingeschätzt?

Die Prognosen sind nach wie vor sehr positiv. Doch natürlich haben damals alle gedacht, dass sich Consumer-VR viel schneller durchsetzt: Wir selbst dachten, dass 2018 das Jahr für VR wird. Dann haben wir das auf 2019 korrigiert (lacht). Die Branche entwickelt sich langsamer – aber sie kommt beständig voran.

Wann kommt VR also wirklich?

Ich gehe fest davon aus, dass die Welt in Bezug auf virtuelle Realität in zwei bis drei Jahren anders aussehen wird. Allein in diesem Jahr kommen zehn neue VR-Brillen auf den Markt, die alle besser und kompakter als ihre Vorgänger sind. Als ich vor ein paar Monaten das erste Mal die neuen VR-Brille von der Facebook-Tochter Oculus aufgesetzt habe, dachte ich mir, dass das der Anfang vom Durchbruch im Consumer- und Businessbereich ist. PC starten, Brille aufsetzen und ohne weitere Hardware loslegen. Das entspricht der Einfachheit von Anwendungen, die wir auch mit unserem Unternehmen wollen.

Oculus, ein Facebook-Unternehmen, ist der größte Investor in VR und wird von Mark Zuckerberg mit etlichen Millionen finanziert. Was würde es für die Branche bedeuten, wenn sich der Social-Media-Konzern gegen die Technologie entscheidet?

Wenn Oculus aussteigt, dann ist die Branche tot.

Ihr dann auch?

Wenn VR den Bach runtergeht, dann gehen wir mit der Strömung. Das ist das Risiko, da muss man ehrlich zu sich sein. Doch in der Industrie gibt es VR schon seit 30 Jahren, sie hat sich aber nie in der Breite durchgesetzt, weil sie viel zu komplex war. Das war für uns der Grundstein, die einfach zu nutzende Hardware für Konsumenten zu nehmen und auf passende Software für das Industrial Engineering zu entwickeln. Und wenn die Technologie weiterhin für alle günstig und einfach zu haben ist, wovon wir natürlich ausgehen, dann wird auch R3DT erfolgreich sein.

Glaubst du denn, dass Facebook aussteigt?

Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Konzern nimmt gerade knapp eine Milliarde Dollar in die Hand, um eigene Inhalte im Bereich Social und Gaming für die virtuelle Realität zu produzieren. Sie pumpen also eine große Menge Geld als Anschubfinanzierung in die Szene.

Und wie nutzen eure Kunden VR?

Unsere Kunden sind produzierende Unternehmen, die beispielsweise Autos oder Getriebe in Serie produzieren. Alles, was es dafür in der Produktion zu planen gilt, können sie auch in unserem VR-Tool planen. Alleinige Voraussetzung sind 3D- CAD-Daten, doch die sind mittlerweile Standard. Mit unserer Software kann jeder diese Daten, die er eh schon hat, per Knopfdruck unmittelbar mit unserem VR-Tool nutzen. Der Nutzer selbst benötigt dafür keinerlei IT- oder CAD-Kenntnisse.

Und der Kunde schaut sich diese 3D-Modelle von beispielsweise einem Auto dann in der VR-Brille an?

Die bisherigen VR-Lösungen für die Industrie setzen etwa auf riesige Leinwände oder Hallen, die teilweise Millionen kosten und nur von Spezialisten bedient werden können. Unsere Software ist explizit kein Expertentool und ist in Verbindung mit der Consumer-Hardware besonders einfach zu bedienen. Das heißt, dass jeder – vom Vorstand bis zum Werker – damit zu jeder Zeit die 3D-Daten wie in echt anschauen kann. Aber es geht nicht nur um das Anschauen der Modelle, sondern darum, diese zu erleben und mit ihnen zu arbeiten.

Das tut ihr, indem auch die Hände der Nutzer virtuell auf die Brille übertragen werden.

Richtig, wir machen das mit dem Kameramodul von Leap Motion, das die Handinteraktionen der Nutzer erkennt und in die VR überträgt. Sie können also mit ihren echten Händen mit den virtuellen 3D-Modellen interagieren.

Zusammengefasst: Eure nächste Version wird die kabellose Facebook-VR-Brille Oculus Quest mit Leap Motion verbinden?

(lacht) Noch ist die Rechenleistung der Quest zu schwach für das Echtzeit-Rendering unserer Anwendung. Aber wir schauen uns die Technik natürlich an.