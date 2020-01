Thomas Hoppe hatte es irgendwie verpennt. Als er nach dem Schulabschluss einen Job suchte, waren die besten Gelegenheiten schon weg. Zumindest habe es sich so angefühlt, und auch wenn er gut unterkam – ein maues Gefühl blieb. Und dieses Gefühl scheint in ihm etwas bewegt zu haben. Denn als er im Rahmen seines dualen Studiums im Jahr 2010 ein fiktives Unternehmen gründen soll, schießt im die Idee einer Jobplattform in den Kopf, die sich speziell an Berufsanfänger richtet.

Also legt Hoppe los. Er baut eine Datenbank mit Jobanzeigen auf und schreibt einen Businessplan, den er heute als „eher simpel gehalten“ bezeichnet. Lange läuft das Projekt nicht, bevor er es wieder einstellt. Stattdessen sammelt Hoppe Erfahrung bei der Berufseinsteiger-Jobbörse Absolventa und beim Personaldienstleister Hays. Doch seine Idee geht ihm nicht aus dem Kopf. Er arbeitet die Details aus, überlegt, wie er Schüler richtig erreichen kann. Es muss irgendwie gelingen, so sein Plan, in den Schulen präsent zu sein. Und das digital, immer mit den neuesten Jobmöglichkeiten. 2012 probiert Hoppe es noch einmal. Um Zeit für die Weiterentwicklung zu haben, beantragt er Fördergelder, kommt in Kontakt mit der damaligen Bildungsministerin Ursula von der Leyen. Auch ein privater Investor steigt mit 50.000 Euro ein.

Das Glück half weiter

Dann hilft ihm das Glück weiter: Weil ihm als einem der ersten Gründer der Invest-Zuschuss der Bundesregierung im Schnellverfahren nach nur zwei Wochen bewilligt wird, wird Hoppes Startup, das er Schülerkarriere getauft hat, zum Showcase. Hoppe wird von Wirtschaftsminister Rösler eingeladen, „durch die Republik gekarrt“, wie er es heute formuliert, es wird ein Unternehmensvideo gedreht – das Bundeswirtschaftsministerium organisiert für ihn eine Promo-Tour.

Ein Jahr vergeht nach dem Relaunch, bis Hoppe seine ersten Mitarbeiter einstellt. Allerdings stellt sich das schnell als falscher Schritt heraus. „Drei Monate später musste ich sie wieder entlassen, weil kein Geld mehr da war. Ich war Mitte 20 und hatte keinerlei Erfahrung als Geschäftsführer, das wurde mir leider sehr deutlich“, sagt er heute. Doch Hoppe gibt nicht auf. Ein zweiter Investor bringt frisches Kapital ins Unternehmen, Schülerkarriere gewinnt Tui, Siemens und Debeka als erste Kunden. Und Hoppe macht das, was ihm später zum Erfolg verhilft: Er beteiligt sich zu einem Drittel an Abiunity, einer Plattform für Abiturienten. Der Schritt ermöglicht dem Gründer, das umzusetzen, was von Beginn an sein Plan war: die Jobanzeigen auf seiner Plattform regional auszusteuern und Schüler direkt anzusprechen. Er verkauft die Anteile zwar später wieder, doch bis heute besteht eine exklusive Partnerschaft zwischen den beiden Plattformen.

Wenig später geht Hoppe weitere Vertriebspartnerschaften ein. Die Stellenangebote sind dann auf digitalen Stunden- oder Mensaplänen zu sehen, was Schülerkarriere einen großen Wettbewerbsvorteil verschafft. „Als wir in etwa tausend Schulen waren, fing alles an zu fliegen“, sagt der Gründer. Neue Investoren kommen hinzu, zuletzt kauft sich ein Family-Office bei einer siebenstelligen Bewertung mit fünf Prozent am Startup ein.