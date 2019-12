Bei einem Reiseprofi wie Sandra Zschach sitzt der Flughafen-Modus einfach. Die Geschäftsführerin des Reiseportals Trip.me ist schon 15 Minuten vor der vereinbarten Zeit am Treffpunkt. Hier auf dem Tempelhofer Feld im Berliner Westen verbringt sie gern Zeit, sofern sie denn mal frei hat. Zumal das Unternehmensbüro mit Sitz am Mehringdamm nur unweit entfernt liegt.

Sie mag die Weite und die Möglichkeit, dem Berliner Verkehrslärm zu entfliehen. Der extreme Wind an diesem Tag auf dem ehemaligen Flughafengelände macht ihr nichts aus. Sie ist schon an zu vielen Orten der Welt gewesen, um sich davon beeindrucken zu lassen.

DIE GRÜNDERSZENE AWARDS – Wir haben sie gesucht, und wir haben sie gefunden: die am schnellsten wachsenden Digitalunternehmen Deutschlands. In die Top 50 haben es die Firmen mit dem größten Wachstumsscore geschafft. Unser Magazin mit allen Platzierten könnt ihr hier kostenlos herunterladen.

Um genau zu sein, hat sie bereits über 40 Länder bereist. „Reisen ist ein essenzieller Teil meines Lebens“, sagt Zschach. Seit sechs Jahren ist die 32-Jährige Teil des Teams von Trip.me, seit 2018 arbeitet sie dort als CEO und hat damit den Gründer des Unternehmens, André Kiwitz, als Chefin abgelöst.

„Bei uns geht es um spezielle Individualreisen, die im direkten Kontakt mit Agenturen und Experten vor Ort organisiert werden. Dieses besondere Wissen, mit dem die Reise zusammengestellt wird, unterscheidet uns vom klassischen Tourismus“, erklärt sie das Businessmodell. „Als wir 2013 gestartet sind, waren wir eines der ersten Unternehmen, die diese Form von Individualreisen angeboten haben. Mittlerweile gibt es viele weitere Unternehmen in diese Richtung, was den Markt spannend macht. Für uns ist es dabei wichtig, unsere Modelle weiterzuentwickeln. Seit 2016 sind wir profitabel, was andere Plattformen, die stark gefundet sind, bisher noch nicht oder erst später erreicht haben.“

Zu Fuß durch Jordanien wandern, Teeplantagen in Sri Lanka besuchen oder Wale in der Magellanstraße Patagoniens beobachten – diese und zahlreiche andere Erlebnisse mit dem Fokus auf Fernreisen können mit Trip.me gebucht werden. Da erblasst jede Mallorca-Pauschalreise. „Mit uns reisen viele Paare, Freunde oder ,Empty Nesters‘, also Leute ab 45 plus, die nach dem Auszug der Kinder Zeit und Geld haben, um zu reisen und dabei etwas Besonderes zu erleben“, sagt Zschach. „Tendenziell haben wir schon eine ältere Klientel, aber es sind auch jüngere Leute dabei.“

Das Startup lege bei seinen Angeboten Wert auf ein gutes und faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein gewisses Budget müssen Interessierte aber schon aufbringen. „Es hängt total von der Destination ab, was es am Ende kostet“, so Zschach. „Jordanien ist etwas ganz anderes als Uganda zum Beispiel. Es gibt Ziele, da kann man schon für 1.500 Euro gut unterwegs sein. Es gibt bei uns aber auch Destinationen, wo man für zwei Personen 10.000 bis 15.000 Euro bezahlt.“

Ziel von Trip.me ist es, die wichtigste Buchungsplattform für maßgeschneiderte Rundreisen zu sein. Im Schnitt lägen die Buchungen für zwei Personen bei rund 5.000 Euro. Bei klassischen Rundreiseveranstaltern zahle man da durchaus mehr. Zschach: „Das liegt wohl auch daran, dass wir keine weiteren Absatzmittler in die Buchungskette integrieren müssen. Diese benötigen auch jeweils 10 bis 15 Prozent Marge, bringen dem Reisenden aber keinen wirklichen Mehrwert.“

34 – Trip.me Score: 30,09

Gründungsjahr: 2013

Kategorie: Lifestyle, Travel & Consumer Goods

Webseite: www.trip.me

Die lokale Wirtschaft der jeweiligen Länder soll durch Direktvertrieb unterstützt werden, sodass der Gewinn im Land selbst bleibt und Zwischenhändler vermieden werden. Und am Ende soll vor allem der Reisende glücklich sein.

Zum Umsatz mag Sandra Zschach keine genauen Zahlen nennen, man entwickle sich aber stetig aufwärts. „Wir arbeiten auf Provisionsbasis und sind in den vergangenen vier Jahren pro Jahr im Schnitt um 95 Prozent gewachsen, im Buchungsvolumen um 80 Prozent jedes Jahr.“ In den Jahren 2015 und 2016 konnte Trip.me sein operatives Geschäft so optimieren, dass das Wachstum aus eigenem Cashflow dargestellt werden kann. „Wir wollten eben nicht auf ständiges Funding angewiesen sein“, sagt Zschach.

Sandras liebste Reisen Sri Lanka! „Ich war vor ein paar Jahren in einer weniger stark bereisten Region unterwegs. Wir fuhren mit unseren kleinen Paddelbooten an der Uferkante eines Sees entlang und plötzlich kam eine Herde Elefanten aus dem Wald heran, um zu trinken. Diese Tiere so in der freien Natur sehen zu können war ein sehr besonderes Erlebnis.“ Auch schwärmt sie von den Galapagosinseln, wo sie schnorcheln war. „Da sahen wir Hammerhaie direkt unter uns sowie eine Gruppe von Mantarochen. Das war unglaublich.”

Bei so viel Leidenschaft für den Job rund ums Reisen: Wie ist die Geschäftsführerin denn selbst gern unterwegs? „Ich mag Reisen, die viel durch die Natur gehen und Kultur bieten“, sagt die Wahlberlinerin. „Da besucht man auch schon mal ein lokales Projekt oder eine Familie. Ich mag es auch, wenn mal ein Kochkurs in der Reise geplant ist. So nimmt man abseits der Highlights viel mehr für sich mit.“ Was bei ihr immer mit muss, ist ein Nackenkissen für die Flüge. Und eine kleine Kastanie, die Zschach wie zum Beweis aus der Hosentasche zieht. „Sie ist ein Handschmeichler und erinnert mich immer ein bisschen an das deutsche Zuhause. Mit ihr behalte ich das Bodenständige im Blick.“

Bild: Chris Marxen / Gründerszene