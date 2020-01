New Work sei bei ihrem Schuh-Startup Wildling Shoes nicht nur ein Schlagwort, es habe auch nichts mit Tischfußball oder Obstkörben zu tun. Die Arbeit in räumlich und zeitlich flexiblen Strukturen sei seit dem ersten Tag der Gründung fester Bestandteil ihrer Arbeitsweise, sagt Anna Yona. Entstanden aus dem persönlichen Bedürfnis, Gründungsphase und Familienleben zu verbinden, sei dieses Modell trotz schnell steigender Mitarbeiterzahlen bei Wildling mitgewachsen. Wie schafft sie es, mit über 70 Kolleginnen und Kollegen eine dezentrale Arbeitsweise ohne feste Büroräume zu leben? Gründerszene hat sie einen Einblick gegeben.

Wie überprüfen wir, dass unsere Mitarbeiter wirklich arbeiten?

In einem modernen Arbeitsumfeld, in dem vor allem der Kopf, die Kreativität und die Initiative eines Menschen gefragt sind und nicht die physische Anwesenheit per se, ist eine Präsenzkontrolle sinnlos. Eine Mitarbeiterin wird nicht deshalb gute Arbeit leisten, weil sie im Büro neben mir sitzt und dieses nicht vor 17 Uhr verlässt, sondern weil sie Spaß an ihren Aufgaben hat. Wir dürfen ruhig von der Prämisse ausgehen, dass Menschen gern arbeiten und nicht dazu gezwungen werden müssen – wenn sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und diese ihren Stärken entspricht. Transparenz, Vertrauen, Wertschätzung und Selbstbestimmtheit sind weitere Voraussetzungen für intrinsische Motivation.

In unserem Team formuliert jeder seine Ziele selbst, kann eigene Ideen einbringen und Schwerpunkte setzen. Die Unternehmensziele sind transparent, sodass jeder weiß, wie die eigene Arbeit dazu beiträgt. Unser quartalsbasiertes Zielsystem ist die Grundlage für den inhaltlichen Austausch und den selbst gesteckten Leistungsrahmen. Da die Ziele immer einen Mehrwert darstellen – für unsere Kunden, für das Team, für die eigene Arbeitsweise –, ist der Sinn eindeutig. Die Motivation entsteht genau daraus. Trotzdem kann es natürlich vorkommen, dass etwas aus dem Ruder läuft. In dem Fall bietet das Zielsystem eine gute Grundlage für gegenseitige Gespräche, um Hürden aus dem Weg zu räumen oder auch mal die jeweilige Rolle innerhalb der Firma anzupassen. Im Extremfall kann es bedeuten, dass die Person nicht ins Team oder unsere Arbeitsweise nicht zur Person passt – dann muss man Konsequenzen ziehen. Das ist aber bislang kaum vorgekommen.

Welche Tools eignen sich für die Kommunikation?

Asana ist unser virtuelles Büro – hier sind alle Unternehmensbereiche und auch unser Zielsystem abgebildet. Alles, was den jeweiligen Bereich betrifft, wird hier besprochen. So schaffen wir gleichzeitig Informationstransparenz für alle Beteiligten. Slack nutzen wir für Ad-hoc-Kommunikation und sozialen Austausch. Gemeinsam zu lachen schafft Beziehungen – da kann ein dummes GIF zur rechten Zeit Wunder wirken. Unsere virtuellen Meetings finden über Google Meet statt, im Google Drive liegen Dokumente, die wir gemeinsam nutzen und bearbeiten, und Gmail nutzen wir vor allem für die externe Kommunikation.

Wie stellen wir sicher, dass wichtige Informationen durch die Kommunikation nicht verloren gehen?

Den Informationsfluss in einem wachsenden Team an unterschiedlichen Orten und in sehr dynamischer Umgebung aufrechtzuerhalten ist eine der größeren Herausforderungen. Was hilft, ist, immer wieder Verantwortlichkeiten zu klären, Prozesse zu analysieren und zu optimieren, Schnittstellen zu schärfen und vor allem die Informationsbeschaffung nicht allein als Bringschuld zu definieren. Brauche ich eine bestimmte Info? Möchte ich gern eingebunden werden in gewisse Entscheidungen? Dann kann ich das aktiv anstoßen und muss nicht abwarten, ob ich bei der anderen Person auf dem Schirm bin. Dadurch, dass ein Großteil unserer Kommunikation online und in Textform stattfindet, sind die Themen festgehalten, recherchierbar und zugänglich – auch für die, die im konventionellen Umfeld bei einer Besprechung hinter verschlossenen Türen nicht dabei gewesen wären.

Fallen potenzielle Bewerber weg, weil sich viele Menschen doch ein Team wünschen?

Die meisten Bewerber sehen die Flexibilität und Freiheit, die mit unserer Arbeitsweise einhergehen, als großen Vorteil. Für viele ist es die Chance, Familie, Freizeit und Beruf besser zu vereinbaren, auf zermürbende Pendelstrecken zu verzichten und manchmal sogar an den Wunschort umzuziehen, weil die Arbeit ortsungebunden ist. Für einige ist die Vorstellung allein im Homeoffice zu arbeiten erst mal ungewohnt, aber da können wir beruhigen. Denn bei uns hat man zwar keine Großraumbüro-Ablenkung, ist aber nie einsam und schon gar nicht gelangweilt. Teamgefühl entsteht auch in der dezentralen Arbeitsweise.

48 – Wildling GmbH

Score: 28,57

Gründungsjahr: 2015

Kategorie: Lifestyle, Travel & Consumer Goods

Webseite: www.wildling.shoes

Wie schaffen wir ein Teamgefühl?

Das Teamgefühl entsteht in erster Linie dadurch, dass wir als Gruppe eine gemeinsame Vision verfolgen. Wir wollen „etwas bewegen“ – im direkten Sinne, indem wir einen Schuh kreieren, mit dem man sich natürlich und frei bewegen kann. Aber auch im übertragenen Sinne, indem wir neue Wege finden, nachhaltiger und fairer zu agieren und anderen Mut machen, ähnliche Schritte zu tun. Diese Vision haben wir gemeinsam definiert, und jeder arbeitet auf seine Weise daran, diesem Ziel näher zu kommen. Auch unsere Werte haben wir zusammen aufgestellt. Sie schaffen den Rahmen für die Zusammenarbeit als Team. Bei aller Unabhängigkeit durch die dezentrale Arbeitsweise lässt sich der persönliche Kontakt nicht komplett durch virtuelle Kommunikation ersetzen. Darum ist es wichtig, dass wir uns auch immer wieder vor Ort treffen, miteinander arbeiten, essen oder Freizeit verbringen.

Alle vier bis sechs Wochen treffen wir uns im Oberbergischen in einem restaurierten alten Hof, wo wir Tagungsräume und Schlafmöglichkeiten hergerichtet haben. Auch wenn die „Monthlys“ einiger Organisation bedürfen und für viele mit einer Reise über mehrere Tage verbunden sind, sind sie mittlerweile ein wichtiger und geschätzter Bestandteil unserer Unternehmenskultur und schaffen die Basis für die persönliche Nähe. Als erstes Pilotprojekt lassen wir in Köln auch einen Showroom beziehungsweise Coworking-Space entstehen. In einem kleinen Ladenlokal im Stadtzentrum können Kunden ab Mai unsere Produkte auch offline erleben. Gleichzeitig schafft ein durch eine Glaswand separierter Arbeitsraum die Möglichkeit, Teammitglieder aus der Umgebung zum Coworken zu treffen. Zwischendurch kann die Fläche für Veranstaltungen genutzt werden und bietet dann Gelegenheit zum Treffen, Netzwerken und Inspirieren. Wenn der Pilot in Köln gut funktioniert, werden wir ähnliche Projekte auch in anderen Städten anstoßen.

Wie klappt es, dass sich Mitarbeiter auch über private Dinge austauschen oder anfreunden?

Unsere persönlichen Treffen sind eine gute Grundlage für Freundschaften und Sympathien – viele übernachten bei Teamkollegen, lernen einander beim gemeinsamen Mittagessen kennen und knüpfen Kontakte, die nicht entstanden wären, wenn man sich nur online begegnen würde. Aber auch der virtuelle Austausch ist eine gute Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Es ist erstaunlich, wie gut man Menschen kennenlernen kann, wenn man fast ausschließlich online miteinander kommuniziert. Besonders Humor und Schlagfertigkeit kommen im Chat zur Geltung, Emoticons transportieren Stimmung und dank Herzen, Daumen hoch und Sternchen in den Augen lässt sich Zustimmung und Sympathie oft leichter ausdrücken, als das im persönlichen Kontakt der Fall wäre.

Gibt es einen Mangel an Kreativität, weil spontane Begegnungen und Gespräche zwischen den Mitarbeitern schwierig sind?

Gemeinsames Brainstormen und spontaner Austausch funktionieren auch wunderbar online. Wenn man sich anschaut, wie viel Kreativität, Inspiration und Wissen in sozialen Netzwerken entsteht, wird deutlich, dass der virtuelle Austausch das sogar fördern kann, weil er den Raum für Schwarmintelligenz öffnet. Der direkte Austausch mag zum Teil mehr in die Tiefe gehen, aber diese Situationen kann man auch in der dezentralen Arbeitsweise reproduzieren: durch virtuelle Meetings in kleineren Gruppen, Screen-Sharing oder das gemeinsame Editieren von Dokumenten. Wenn nötig, weil zum Beispiel physische Produkte involviert sind oder weil man wirklich zusammensitzen und auf einem Whiteboard an der Wand Dinge entstehen lassen möchte, reist man eben zu dem Teamkollegen.

Gibt es Groll gegen die Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, von denen, für die das nicht möglich ist?

Vor Ort zusammenarbeiten müssen wir bei Wildling in der Logistik, im Atelier, wo die Schuhe entwickelt werden, und im Büro, wo die Briefpost ankommt. Da aber jede ihren Arbeitsplatz selbst wählt und sich klar dafür entschieden hat, dort zu arbeiten, ist es noch nie zu Spannungen gekommen. Fast jeder hat die Möglichkeit, Aufgaben, die sich von zu Hause erledigen lassen, dort zu machen. Das immer bestehende Angebot, Teilzeit zu arbeiten, bietet weitere Flexibilität, sodass einzelne Teamkollegen nicht benachteiligt sind.

Sind wir trotz oder wegen der Homeoffice-Regel erfolgreich?

Wildling ist erfolgreich, weil Wildling gleichzeitig mehr ist als ein Produkt. Der Grundstein für all das ist ein fantastisches Team, das innovativ arbeitet, mit Begeisterung dabei ist und sich mit Wildling und unserer Vision komplett identifiziert. Einen kleinen Beitrag zum Erfolg leistet unsere dezentrale Arbeitsweise aber doch. Aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen achten wir bei der Einstellung verstärkt darauf, ob Wildling und Mensch zusammenpassen. Wir brauchen Leute mit Ideen und Drive, die selbstverantwortlich und eigenständig arbeiten können. Wir brauchen Teamplayer mit Empathie, die langfristig Beziehungen aufbauen und pflegen können. Und nicht zuletzt suchen wir Menschen, die unsere Werte mit uns teilen und sich dafür engagieren möchten. Dezentral zu arbeiten bedeutet, dass wir diese Menschen deutschlandweit suchen und einstellen können – das ist ein enormer Vorteil!

Bild: Wildling Shoes