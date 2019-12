Wie cool wäre es, wenn man seinen Job genauso flexibel wählen könnte wie einen Film bei Netflix? Diese Überlegung stellten Fritz Trott, Cihan Aksakal und Frederik Fahning an, als sie sich im Herbst 2015 kennenlernten. Wenige Monate später gründeten sie den Tech-Personalservice Zenjob, der Studenten kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeiten über eine App vermittelt.

Studierende können nach einer Vorstellungsrunde mit Einführung in die „Zenjob-Welt“ zum Beispiel Jobs als Auslieferungsfahrer, Kellner oder Kassierer annehmen, wenn Unternehmen die kurzfristige Beschäftigung vergeben. Neben der Immatrikulations-Bescheinigung der Uni braucht es beispielsweise für den Fahrerjob einen Führerschein, andere Tätigkeiten werden branchenunerfahrenen Studenten in einem etwa dreistündigen Seminar nahegebracht.

Da ich neben meinem Praktikum bei Gründerszene noch studiere, habe ich mich für einen Zenjob-Test hinter die Kasse gesetzt – zum ersten Mal in meinem Leben. Anfangs bin ich schon ein wenig nervös, als ich erfahre, dass ich nach einem kurzen Testkauf direkt einen Kunden kassieren soll. Anne-Marie Specht, die bei Zenjob regelmäßig, aber ebenfalls auf Abruf Kassierer schult, bleibt allerdings in Sichtweite und greift ein, wenn es Probleme gibt. Zudem lerne ich nicht allein – bei Zenjob werden in der Regel zwei Studenten gleichzeitig angelernt.

Das Wichtigste üben wir beim Testeinkauf: die Mengen richtig eingeben, was beim Verkauf von Alkohol zu beachten ist, wie Obst- und Backwaren mit einer entsprechenden Nummer richtig eingegeben und abgewogen werden. Dann kommt der erste echte Kunde an die Kasse, alles klappt soweit. Mit längerer Arbeitszeit schleichen sich allerdings Fehler ein, den Pfandbon gebe ich einem Kunden nach Einberechnung versehentlich zurück, rechne durch einen Tippfehler statt des Roggenbrots ein Sonnenblumenkernbrot ab oder erkenne bei fehlendem Warentrenner nicht, bei welchem Produkt der Einkauf der nächsten Kundin beginnt. „Passiert alles beim ersten Mal, ihr habt euch beide gut geschlagen“, lobt Anne.

Keine 20 Minuten nach Dienstschluss sieht sich mein Handy einer Dauervibration ausgesetzt: Etliche Kassiererjobs wurden in der App für mich freigeschaltet. Theoretisch hätte ich schon am nächsten Tag die Auswahl zwischen einem Einsatz bei Edeka, Nahkauf, Alnatura oder LPG. Ware ausliefern, E-Scooter einsammeln oder Kellnern stehen ebenfalls zur Auswahl. Dafür bekomme ich dann jeweils mindestens 10,50 Euro brutto pro Stunde, gerade an Feiertagen oder Wochenenden lässt sich aber auch mehr verdienen.

Das Konzept von Zenjob scheint jedenfalls aufzugehen: 12.000 Nebenjobs werden jeden Monat an Studierende vergeben, 25.000 aktive Nutzer hat die App täglich, und bereits 220 Mitarbeiter arbeiten im wachstumsstarken Unternehmen, das sich im vergangenen Jahr vervierfacht hat und auch in diesem Jahr um circa 100 Prozent wachsen wird.

13 – Zenjob Score: 35,14

Gründungsjahr: 2015

Kategorie: Technology

Webseite: www.zenjob.de

Das Besondere: Den Erfolg hatte Zenjob nicht von Anfang an. Vielmehr haben die Gründer das Unternehmenskonzept umgestellt. Anfangs war die App an alle adressiert, die kurzfristig arbeiten wollten. Mittlerweile richtet sie sich nur noch an Studenten. Trott und seine Mitgründer hätten „schnell gemerkt, dass Studierende wegen ihrer überdurchschnittlichen Motivation eine sehr gute Zielgruppe für unseren Markteinstieg sind“. In Zukunft könnte sich das allerdings wieder ändern. Auch das Leiharbeitsmodell, das Zenjob aktuell betreibt, sei ursprünglich nicht das Ziel, „aber die einzige legale Möglichkeit in Deutschland gewesen, um größtmögliche Freiheit bei der Arbeitssuche zu gewährleisten“. Die Idee dahinter: „Manage your job with a click.“

Um dieses Angebot möglichst vielen kurzfristig Arbeitssuchenden zu ermöglichen, baut Zenjob aktuell sein Deutschlandgeschäft aus. Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Startup bereits in Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln und Bonn ansässig. Bevor der Tech-Personalservice sein Auslandsgeschäft aufbaut, sollen weitere deutsche Städte dazukommen.

Bild: Chris Marxen / Headshots Berlin