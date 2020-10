Der Hamburger Onlineshop About You soll ein IPO planen, wie das Manager Magazin (€) von Insidern erfahren haben will. Der Modehändler aus Hamburg soll demnach bereits mit Investmentbanken sprechen und Großaktionäre überzeugt haben. Im März könnte es soweit sein, so das Manager Magazin. Dem Bericht zufolge will die Tochter des Versandhauses Otto etwa 300 Millionen Euro mit dem Börsengang einnehmen.

Anzeige

„Dass die langfristige Zielsetzung für About You der Gang an die Börse ist, haben wir schon vor längerer Zeit bekanntgegeben“, schreibt ein Sprecher der Otto Group auf Nachfrage von Gründerszene. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über den Zeitpunkt und kommentieren diese auch nicht.“

Das Unternehmen von Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese hat zuletzt im Sommer 2018 eine Finanzierung über umgerechnet 260 Millionen Euro (300 Millionen US-Dollar) eingesammelt. Die Investoren machten den Onlineshop damit zum Unicorn.

About You steht gut da, der Umsatz wächst konstant: 2019 erwirtschaftete der sechs Jahre alte Modehändler 739 Millionen Euro ­– 62 Prozent mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr sollen es laut Manager Magazin 1,1 Milliarden Euro werden. Im deutschsprachigen Markt ist About You nach eigenen Angaben profitabel. Das soll eines der Kriterien für ein IPO gewesen sein, so der Bericht.

Tarek Müller: About-You-Gründer: „Was wir in Europa machen, ist lächerlich“ Im Sommer 2018 wurde der Modehändler About You mit einer Milliarde Euro bewertet. Im Podcast spricht CMO Tarek Müller über den Unicorn-Status und seine Wachstumspläne.

Bild: About You