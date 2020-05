Airbnb-CEO Brian Chesky muss harsche Maßnahmen ergreifen, um sein Unternehmen zu retten.

Airbnb leidet wie viele andere Anbieter im Tourismussektor besonders unter der Pandemie. Nachdem der Unterkunftsvermittler Anfang April noch eine Milliarde neues Kapital von den Private-Equity-Unternehmen Silver Lake und Sixth Street Partners an Bord holte, verkündete CEO Brian Chesky nun auch noch einen drastischen Stellenabbau. Wegen der Corona-Krise soll die Belegschaft um 25 Prozent zurückgeschraubt werden. Rund 1900 Mitarbeiter weltweit werden entlassen.

„Wir durchleben gemeinsam die schlimmste Krise unseres Lebens“, soll Chesky in einer E-Mail geschrieben haben. Das Geschäftsmodell von Airbnb sei von dem Stillstand des Reisens hart getroffen worden. Der Umsatz in diesem Jahr werde voraussichtlich weniger als die Hälfte des Umsatzes von 2019 betragen, schrieb er. [Mehr bei Handelsblatt und Bloomberg]

Auf Gründerszene: Microsoft hatte es angekündigt, jetzt ist die zuletzt nur noch stiefmütterlich gepflegte Aufgaben-App Wunderlist tatsächlich abgeschaltet. Doch es gibt Alternativen, auf die ihr zurückgreifen könnt. [Mehr bei Gründerszene]

Disney verzeichnete in den vergangenen Wochen enormen Zuwachs bei seinem Streamingangebot Disney Plus, das inzwischen fast 55 Millionen Abonnenten zählt. Trotzdem zeigten die nun vorgelegten Quartalszahlen, wie sehr das Unternehmen durch die Krise leidet. Nachdem Vergnügungsparks und Ferienresorts derzeit brachliegen, ist der Gewinn des Unterhaltungsunternehmens in den vergangenen drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um über 90 Prozent auf 460 Millionen US-Dollar zurückgegangen. [Mehr bei CNBC und Market Watch]

Ein Amazon-Angestellter aus dem Fulfillment-Center auf Staten Island ist an Covid-19 gestorben. Der Mitarbeiter zeigte Anfang April Symptome, bevor er am 11. April unter Quarantäne gestellt wurde. Der Onlinehändler hatte Schlagzeilen gemacht, nachdem er Mitarbeiter, die die Arbeitsbedingungen während der Pandemie kritisierten, entlassen hat. Ein hochrangiger Manager hatte diese Woche deswegen bereits seinen Rücktritt erklärt, nachdem er sagte, solche Entscheidungen würden „ein Klima der Angst“ erzeugen. [Mehr bei The Verge]

Uber und Lyft haben in der Corona-Krise eigentlich schon genügend Ärger. Doch nun erhebt der kalifornische Generalstaatsanwalt Anklage gegen die Fahrdienstvermittler, weil sie Fahrer als unabhängige Unternehmer und nicht wie Angestellte behandeln. So greifen Arbeitsrechte wie Mindestlohn oder Krankheitstage nicht. [Mehr bei Wall Street Journal]

Pinterests Aktie fiel am Dienstag im nachbörslichen Handel um bis zu 19 Prozent, nachdem die Plattform ein enttäuschendes Nutzerwachstum im ersten Quartal gemeldet hat. Das Unternehmen verbuchte in dem Zeitraum einen Umsatz von 272 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 141 Millionen Dollar. Die Nutzerbasis von Pinterest wuchs auf 367 Millionen aktive Nutzer pro Monat, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch Rivalen im Bereich digitales Marketing wie Facebook, Google und Snap verzeichneten einen deutlich größeren Anstieg. [Mehr bei Bloomberg]

Magic Leap soll sich laut E-Mails, die CEO Rony Abovitz an die Mitarbeiter verschickt hat, in Gesprächen mit einem Gesundheitsunternehmen befinden. Das Augmented-Reality-Startup braucht dringend neues Kapital, um die bereits reduzierte Belegschaft behalten zu können. [Mehr bei The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Christian Reber kann es nicht lassen: Nachdem Microsoft sein Rückkaufangebot für Wunderlist ignoriert hat, entwickelt er jetzt einen Nachfolger für seine geschasste To-Do-Listen-App. [Mehr bei Gründerszene]

