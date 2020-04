Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Airbnb holt sich neues Kapital an Bord, um die Coronavirus-Pandemie aussitzen zu können. Das Geschäft des Unterkunftsvermittlers ist eingebrochen, nachdem die Viruserkrankung das Reisen weltweit lahmgelegt hat. Eine Milliarde US-Dollar soll das Unternehmen jetzt durch die Krise bringen.

In einer Pressemitteilung sagte Airbnb, dass die Private-Equity-Unternehmen Silver Lake und Sixth Street Partners das Geld in einer Kombination aus Fremd- und Eigenkapital investieren werden, um Airbnb langfristig zu unterstützen. Erst übers Wochenende wurde bekannt, dass Airbnb seine interne Bewertung um 16 Prozent auf 26 Milliarden US-Dollar gesenkt hat. Ob die Firma wie geplant noch dieses Jahr an die Börse geht, ist bisher nicht bekannt. [Mehr bei Wall Street Journal]

Auf Gründerszene: Der staatliche Rettungsschirm für Selbstständige und Kleinunternehmer ist aufgespannt, wie es in den vergangenen Tagen zu lesen war. Doch als ein Freund während eines Gruppen-Videocalls plötzlich jubelte, seine 5.000 Euro Soforthilfe seien gerade überwiesen worden, da fühlte sich unser Autor plötzlich ungerecht behandelt. Warum fiel es ihm so schwer, seinem Freund in der Krise ein wenig Glück zu gönnen? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Facebook wächst in der Corona-Krise über sich hinaus. Nun bietet das soziale Netzwerk auch noch den Gesundheitsbehörden Hilfe an. Karten sollen laut eines Medienberichts Aufschluss über Bewegungen von Nutzern, soziale Kontakte und regionale Herde der Epidemie bieten – aber in anonymisierter Form. [Mehr bei Handelsblatt]

Samsung erwartet für das erste Quartal 2020 einen Betriebsgewinn von 5,23 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Umsatz stieg um fast fünf Prozent an. Samsung ist einer der ersten großen Tech-Namen, der mitten in der Coronavirus-Pandemie aufgrund der gestiegenen Nachfrage für Serverprozessoren Gewinne meldet. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Amazon hat damit begonnen, Lagerarbeiter zu disziplinieren, die gegen die Regeln zur sozialen Distanzierung verstoßen. Die Angestellten erhalten eine Warnung, wenn sie die Regeln nicht befolgen. Sollten sie ein zweites Mal erwischt werden, müssen sie mit einer Entlassung rechnen. [Mehr bei CNBC]

Sondermind hat ein Investment in Höhe von 27 Millionen US-Dollar erhalten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach psychiatrischen Diensten, erweitert das US-Startup seinen Service. Ein weiteres Startup für mentale Gesundheit – Headspace – bietet derweil kostenlose Meditationen und Mindfulness-Übungen an, um den Menschen während der Pandemie zu helfen. [Mehr bei Techcrunch und The Verge]

Dehaat, eine niederländische Online-Plattform, die Farmern landwirtschaftliche Dienstleistungen anbietet, hat trotz der Corona-Krise zwölf Millionen US-Dollar gesammelt, um ihr Netzwerk auf Indien auszudehnen. [Mehr bei Techcrunch]

Zoox, ein Startup für selbstfahrende Autos, das mit über drei Milliarden US-Dollar bewertet wird, hat wie viele andere Firmen auch fast alle Vertragsarbeiter entlassen. Rund 120 Menschen werden dadurch zumindest vorübergehend arbeitslos. Im Vergleich dazu hatte der Selbstfahrerdienst Waymo Anfang März erst noch zwei Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt. [Mehr bei The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das neue Klimaschutz-Startup Planetly soll Millionen erhalten und steht in den Startlöchern. Doch der erste Kunde von Anna Alex und Benedikt Franke ist stark von der Corona-Krise betroffen. [Mehr bei Gründerszene]

