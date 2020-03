Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Airbnb trifft das Coronavirus besonders hart. Nachdem immer mehr Länder aufgrund der Viruserkrankung ihre Grenzen schließen und immer weniger Menschen reisen, funktioniert das Geschäftsmodell des Unterkunftvermittlers nicht mehr.

Laut eines Medienberichts erwägt das Unternehmen nun, neues Kapital von privaten Investoren zu beschaffen. Dem Bericht zufolge hat Airbnb bereits hunderte Millionen Dollar verloren. Jede Mittelbeschaffung würde deswegen deutlich unter der 31-Milliarden-US-Dollar-Bewertung liegen, die sich während der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2016 ergab. Unklar ist auch, ob Airbnb den für 2020 geplanten Börsengang nun vollständig aufgegeben hat. [Mehr bei Wall Street Journal]

Auf Gründerszene stellen wir euch heute das Berliner Forschernetzwerk Researchgate vor. Dem beschert die Coronakrise natürlich viele neue Mitglieder. Doch Gründer Ijad Madisch warnt, dass die Pandemie auch seiner Firma schaden wird, wenn sie zu lange dauern sollte. [Mehr bei Gründerszene]

Googles jährliche Entwicklerkonferenz ist aufgrund der Pandemie nun komplett abgesagt. Dafür arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit IBM, Amazon und Microsoft mit dem Weißen Haus zusammen, um Rechenressourcen für die Covid-19-Forschung bereitzustellen. Amazons Cloud-Unit AWS stellt 20 Millionen US-Dollar bereit, um die Entwicklung von Diagnoselösungen für Covid-19 zu beschleunigen. [Mehr bei Techcrunch, CNBC und The Verge]

Carbon Health wie auch Nurx haben in den USA damit begonnen, Testkits für Covid-19 nach Hause zu liefern. Das Silicon Valley-Startup Carbon Health startet die Auslieferung zunächst in Kalifornien, während Nurx, das sich normal auf Empfängnisverhütung konzentriert, hofft, 80 Prozent der Amerikaner erreichen zu können. [Mehr bei Techcrunch]

Ex-Google-Ingenieur Anthony Levandowski ist im August angeklagt worden, 33 Mal illegal Geschäftsgeheimnisse von Googles selbstfahrendem Autoprojekt runtergeladen zu haben. Nun einigte sich Levandowski mit US-Staatsanwälten auf einen Deal, in dem er sich in einem der Anklagepunkte für schuldig erklärte. [Mehr bei Wall Street Journal]

Waymo stellt sein autonomes Fahrprogramm in Phoenix und Detroit wegen der Covid-19-Pandemie vorübergehend ein. Geplant ist, sämtliche Aktivitäten ab achten April wieder anlaufen zu lassen. Die Mitarbeiter werden aber weiterhin ihr Gehalt erhalten. [Mehr bei CNBC]

Lime erwägt einen weiteren Personalabbau in den USA, da das Geschäft des Scooter-Sharing-Service während der Coronavirus-Pandemie zurückgeht. Laut eines Medienberichts will das Management in der Zentrale in San Francisco zwischen 50 und 70 Personen abbauen. Fahrdienstvermittler Lyft setzt derweil auf Zusatzangebote wie Essens- und Medikamentenlieferung. [Mehr bei Bloomberg und Techcrunch]

Tinder bietet seine Passport-Funktion bis zum 30. April für alle Benutzer kostenlos an. Mit dem „Reisepass“ können Nutzer Menschen im Ausland erreichen und so einen „Quarantäne-Buddy“ in Zeiten der Coronavirus-Pandemie finden. [Mehr bei The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Viele Grenzen sind dicht, nur der Güterverkehr läuft noch. Wie wirkt sich das auf den Alltag von Logistik-Startups wie Sennder aus? Im Interview erfahren wir, dass Fahrer teils 18 Stunden an der Grenze warten müssen. [Mehr bei Gründerszene]

