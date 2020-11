Die Unterkunfts-Plattform Airbnb will rund 2,5 Milliarden Euro (drei Milliarden US-Dollar) an der Börse aufnehmen. Das haben zwei „mit der Angelegenheit vertraute Personen“ der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Den Angaben zufolge sollen interessierte Anleger schon ab nächste Woche einen Blick in die Unternehmenskennzahlen werfen können. Bis zum Ende des Jahres soll dann die Preisspanne für den IPO, über den immer wieder spekuliert wurde, endgültig festgelegt werden – es könnte einer der größten des Jahres werden.

Das klingt erst einmal gut, und die vermeintlich angestrebte Bewertung von mehr als 26 Milliarden Euro (30 Milliarden Dollar) beeindruckt. Allerdings muss man im Hinblick auf die Börsenpläne auch einige Fragen stellen. Zum Beispiel: Will die Plattform mit den Milliarden das eigene Geschäftsmodell auf eine festere Basis stellen – oder vielmehr Einbrüche ausgleichen? Durch die geringere Reiseaktivität im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist das Geschäft deutlich geschrumpft. Der Kapitalbedarf von Airbnb ist riesig: Im April erst hatte die Plattform knapp zwei Milliarden Euro von Investoren wie Silver Lake und Sixth Street Partners aufgenommen. Gleichzeitig wurde das Marketing stark gedrosselt und die Gründer Brian Chesky, Joe Gebbia und Nathan Blecharczyk hatten ein Viertel der Mitarbeiter entlassen, um Kosten zu sparen.

Was steckt hinter den Börsenabsichten?

Währenddessen zweigt sich bei der Bewertung der Firma aus San Francisco eine bemerkenswerte Berg-und-Talfahrt. War Airbnb bei der letzten Finanzierungsrunde vor der Corona-Krise noch 26 Milliarden Euro wert, wurde das Unternehmen im Rahmen der Hilfsmilliarden mit nur noch 15,2 Milliarden Euro bewertet. Nun sollen den Reuters-Informationen zufolge im Rahmen des IPOs sogar mehr als 26 Milliarden Euro (30 Milliarden Dollar) angesetzt werden – diesen Anspruch wird Airbnb gut begründen müssen. Und sich die Frage gefallen lassen, ob der IPO nicht der Versuch ist, die Investitionen der Geldgeber zu versilbern. Immerhin ist das Unternehmen schon zwölf Jahre alt und die Investoren benötigen Gewinne für ihre Fonds.

Weiter: Ist das Börsenumfeld jetzt wirklich so vorteilhaft wie es zuletzt gerne hieß? Dass die Börsenpläne direkt nach der Präsidentenwahl in den USA bekannt gegeben werden sollen, suggeriert, dass die Airbnb-Gründer und Investoren darauf spekulieren, dass mit dem Ende des Wahlk(r)ampfs in den USA und einem möglichen Wahlsieg Bidens wirtschaftliche Euphorie einhergeht. Ob das so kommen wird, ist aber gar nicht klar – egal wie die Wahl letztendlich entschieden wird. Zwar gab es in diesem Jahr bemerkenswert viele Aktienplatzierungen. Allerdings war die allgemeine IPO-Stimmung in der Welt zuletzt nicht mehr besonders gut. Der Mega-Börsengang des Zahlungsdienstleisters Ant Financial musste zudem auf Druck der chinesischen Regierung abgesagt werden.

Was ist Airbnb heute eigentlich?

Überhaupt muss man sich fragen, was Airbnb heute eigentlich ist? Wir alle kennen die Plattform als Möglichkeit, private Unterkünfte zu finden oder die heimischen vier Wände für Gäste anzubieten. Dieses Geschäft ist während der Corona-Krise ganz erheblich eingebrochen. Die Firma reagierte schnell und schwenkte deutlich stärker auf das Geschäft mit professionellen Ferienwohnungen um. Der Schwenk scheint zwar recht erfolgreich gewesen zu sein. Allerdings ist der Markt ein anderer als derjenige, der bislang immer im Fokus stand und mit dem Airbnb sich einen Namen gemacht hat. Mieten wir in Zukunft wieder Privatzimmer über die Airbnb-App? Oder Ferienwohnungen? Oder beides?

Alle diese Fragen lassen sich bestimmt beantworten. Das wird Airbnb aber auch müssen. Der Hype um die Plattform ist stark abgekühlt, das Geschäftsmodell heute weniger greifbar als je zuvor. Damit der IPO langfristig erfolgreich ist, muss der Kursverlauf – und damit die Geschäftsentwicklung – sich aber so entwickeln, dass das Unternehmen auch zukünftig zu guten Konditionen Geld aufnehmen kann. Sonst ist der Börsengang nicht mehr als eine Einmalaktion, um an neues Geld zu kommen. Bei allzu vielen Tech-IPOs ging es nach der Emission nur noch bergab. Ein neues Casper, Asana oder Lyft braucht die Börse nicht.

