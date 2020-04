Einst gestartet als legendärer Inkubator, heute ein Startup-Investor unter vielen, aber wie geht es weiter? In dieser Woche schauen wir uns auf Gründerszene genauer an, wie sich das Geschäftsmodell von Rocket Internet über die Jahre verändert hat – und was das für die Zukunft des Unternehmens der Samwer-Brüder bedeutet.

Die Aktionärsstruktur von Rocket Internet ist undurchsichtig. Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen Ende 2018 die exakte Verteilung seines Gesellschafterkreises. Laut diverser Datenbanken halten die Samwer-Brüder nach wie vor die meisten Aktien. Zweitgrößter Eigner im einstelligen Prozentbereich ist der schottische Vermögensverwalter Baillie Gifford. Wie viele Kleinanleger an Rocket beteiligt sind, ist nicht öffentlich bekannt. Deren Interessen vertreten Anlegerschützer wie etwa Christian Röhl.

Anzeige

Der Finanzexperte ist Mitglied der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und nimmt seit 2015 an der jährlichen Rocket-Hauptversammlung teil. Er selbst hält auch Aktien an der Samwer-Firma. Seine Aufgabe ist es, die Rechte der kleinen Aktionäre einzufordern. Seit der ersten Versammlung sind drei Punkte immer wieder zur Sprache gekommen, wie Röhl im Gespräch mit Gründerszene erzählt.

1. Kleinaktionäre wollen auch ernst genommen werden

„Sie haben nicht das Gefühl mit dem Unternehmen und den handelnden Personen auf Augenhöhe zu sein“, so der Aktionärsschützer. Die Anleger würden über das Unternehmen zu wenig wissen und die Samwers nicht offen kommunizieren, was ihre Strategie ist. „Ich kenne keinen Fonds, der funktioniert und dennoch so intransparent gegenüber seinen Aktionären ist wie Rocket Internet“, sagt Röhl.

2. Die Strategie ist zu undurchsichtig

„Ich vermisse die ganz klare Nachricht, was Rocket eigentlich ist und sein will“, so der Anlegerschützer. Der Company Builder habe acht Startups an die Börse gebracht – den Großteil innerhalb der vergangen drei Jahre – und Hunderte Millionen Euro damit verdient. Seitdem ist es um die einstige Firmenschmiede still geworden. In der Kasse liegen etwa drei Milliarden Euro Cash und Oliver Samwer hat selbst zugegeben, keine Verwendung dafür zu finden. „Es ist nicht ersichtlich, dass Rocket konsequent auf Inkubationen oder Unternehmensbeteiligungen setzt. Man sieht aber auch nicht, dass Rocket die Gunst der Stunde nutzt, um sich an börsennotierten Firmen zu beteiligen“, sagt Röhl. „Rocket macht überall ein bisschen, aber das Geschäftsmodell ist nicht klar.“

Der Vorstand von Rocket Internet besteht seit 2017 nur noch aus zwei Personen – mit Oliver Samwer als Vorsitzenden. Zuvor waren es drei: Neben Samwer noch CFO Peter Kimpel und Alexander Kudlich. Kudlich hat vor einem Monat den Vorstandsposten geräumt und wurde durch Soheil Mirpour ersetzt. „Ein Zweier-Vorstand ist für ein MDAX-Unternehmen ohne Finanzvorstand merkwürdig“, so der Aktionärswächter. Oliver Samwer und seine rechte Hand hätten im nationalen Vergleich nicht genügend Strahlkraft, um diese personelle Zusammensetzung zu rechtfertigen. Ein Vorstand aus drei oder vier Personen könnte zudem besser über die Strategie von Rocket Internet diskutieren als zwei Leute, glaubt er.

Firmengeschichte: Der Aufstieg und die Verwandlung von Rocket Internet Wie geht es weiter mit Rocket Internet? Dazu muss man sich anschauen, wo die Firmenschmiede der Samwer-Brüder herkommt. Der Blick in die Historie.

„Es sieht sehr danach aus, als wäre Rocket Internet Oliver Samwers Firma und er macht damit, was er möchte. Und wenn man damit nicht zufrieden ist, dann soll man auch kein Aktionär sein“, so der Anlegerschützer. Die nächste Hauptversammlung war ursprünglich für den 15. Mai eingeplant. Ob und in welcher Form diese an dem Termin stattfinden kann, ist noch nicht klar. Für die Aktionäre besteht laut deutschem Recht eine Präsenzpflicht. Die Bundesregierung hat die Regelungen aufgrund der Corona-Krise aber gelockert, sodass die Versammlungen auch digital stattfinden können.



Bild: Rocket Internet