Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai und Jeff Bezos werden Ende Juli im Rahmen einer Anhörung vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Zum ersten Mal erscheinen die vier Tech-Giganten gemeinsam vor dem US-Kongress – ob die Anhörung wegen der Pandemie virtuell stattfinden muss, ist bislang nicht klar. Es geht in der Sache um ein faires Wettbewerbsrecht in der Technologiebranche. Die Tech-CEOs müssen mit kritischen Fragen rechnen.

Lediglich Amazons CEO Jeff Bezos hatte sich zuerst gegen eine Anhörung ausgesprochen, so David Cicilline, Vorsitzender des Unterausschusses für Kartell-, Handels- und Verwaltungsrecht. Nachdem Cicilline Bezos in einem offenen Brief um seine Teilnahme gebeten hatte, willigte dieser schließlich ein.

Im Januar hatten kleinere Technologiefirmen während einer Anhörung des Ausschusses unfaire Geschäftspraktiken der großen Tech-Giganten beklagt. Ein Bericht des Ausschusses sollte im März oder April veröffentlicht werden, wegen der Corona-Krise musste der Termin verschoben werden. [Mehr bei CNBC, CNET und NBC]

Facebooks CEO Mark Zuckerberg macht der Werbe-Boykott nach Angaben von Mitarbeitern wenig aus. „Ich denke, die Werbepartner werden schon nach kurzer Zeit zurückkommen“, soll Zuckerberg während einer Videokonferenz gesagt haben. „The Information“ berichtet, dass der CEO sich nicht genötigt sieht, Richtlinien zu ändern, da die abgesprungenen Werbepartner, zu denen seit neuestem auch Coca-Cola und Starbucks gehören, nur einen kleinen Teil von Facebooks Gesamtumsatz ausmachen. Facebook hatte zwar mit Werbepartnern gesprochen, aber keine neuen Lösungen im Umgang mit Hate Speech präsentiert. [Mehr bei Reuters und The Information]

Tesla darf sich nach einigen negativen Schlagzeilen wieder freuen: Die Aktie des amerikanischen Elektroautobauers erreicht ein Rekordhoch, Tesla überholt Toyota als wertvollster Autohersteller. Elon Musk, der zuvor alle Mitarbeiter angespornt hatte, ihr bestes zu geben, bedankte sich in einer weiteren Email für die gute Arbeit und sagte er sei „stolz“.

Andere Autobauer haben es wegen der Corona-Pandemie schwer: GM, VW und BMW verzeichnen einen starken Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.[Mehr bei Handelsblatt, Reuters und CNBC]

Amazons CEO Jeff Bezos übertrifft seinen eigenen Vermögensrekord. Nachdem Amazons Aktie am Mittwoch um 4,4 Prozent gestiegen ist, besitzt Bezos nun ein Vermögen von etwa 171,6 Milliarden US-Dollar. Im September 2019 war sein Vermögen laut Bloombergs Milliardärs-Index auf 167,7 Milliarden US-Dollar geschätzt worden. [Mehr bei Bloomberg]

Das südkalifornische Startup Anduril hat nach einer Series-C-Finanzierungsrunde seinen Wert fast verdoppelt und wird nun mit 1,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Anduril entwickelt Militärtechnologie und wird von den VCs Andreessen Horowitz und Peter Thiel unterstützt. Wegen seiner Überwachungstürme an der US-Grenze zu Mexiko ist das Startup umstritten. [Mehr bei Forbes und Bloomberg]

