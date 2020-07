Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Jeff Bezos’ Reichtum hat erneut alle Grenzen gesprengt. So wuchs das Vermögen des Amazon-Chefs an einem einzigen Tag um 13 Milliarden US-Dollar an. Dies ist der größte Sprung innerhalb eines Tages seit der Erstellung des Bloomberg-Billionaires-Index im Jahr 2012.

Die Aktien des E-Commerce-Unternehmens stiegen um 7,9 Prozent aufgrund des zunehmenden Optimismus in Bezug auf Online-Shopping-Trends. Insgesamt sind sie in diesem Jahr um 73 Prozent gestiegen. Bezos, der bisher schon der reichste Mensch der Welt ist, hat sein Vermögen im Jahr 2020 um 74 Milliarden auf 189,3 Milliarden US-Dollar ansteigen sehen. [Mehr bei Bloomberg]

Auf Gründerszene: Das Konzept des BWL-Professors Michael Vogel aus Bremerhaven bricht mit allen gängigen Regeln der Hochschullandschaft: Keine Vorlesungen oder Klausuren, dafür direkt eine eigene Firmengründung. „Einfach mal loslaufen, die eigenen Hemmungen überwinden, Laufen lernen und auf Leute zugehen“, ist sein Motto. Funktioniert das? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Ebay verkauft seine Kleinanzeigen laut eines Agenturberichts anscheinend an Adevinta. Das norwegische Unternehmen gibt dafür fast neun Milliarden US-Dollar aus. Ebay plant, nur eine Minderheitsbeteiligung zu behalten. Die Akquisition erfolgt, nachdem die Coronavirus-Krise die Nachfrage nach Online-Marktplätzen gesteigert hat. Das klassifizierte Geschäft des US-amerikanischen E-Commerce-Unternehmens umfasst Marken wie Gumtree und Kijiji und bietet Online-Anzeigen in mehr als 1000 Städten auf der ganzen Welt an. [Mehr bei Reuters, Financial Times und Wall Street Journal]

IBM hat die Erwartungen der Analysten trotz Corona-Krise übertroffen. Zwar ging der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 5,4 Prozent auf 18,1 Milliarden US-Dollar zurück und auch der Nettogewinn brach um 46 Prozent auf 1,4 Milliarden ein. Doch das Cloud-Geschäft stieg kräftig an und machte andere Einbußen somit wieder etwas wett. [Mehr bei Handelsblatt und Wall Street Journal]

Airbus testet sein Lufttaxi ab August nicht mehr in seinem Hubschrauberwerk in Donauwörth, sondern auf dem Testflughafen im bayerischen Manching. Der elektrische Cityairbus, wie das neue Fluggerät heißt, kann senkrecht starten und landen. Weitere Mobility-News gibt es von Aurora, ein von Amazon unterstütztes Startup für autonome Fahrzeugtechnologie: Dieses expandiert nach Texas, um die Entwicklung selbstfahrender Lastwagen zu beschleunigen. Das Unternehmen plant, kommerzielle Strecken in der Region Dallas-Fort Worth mit einer Mischung aus Fiat Chrysler Pacifica-Minivans und Lastwagen der Klasse 8 zu testen. [Mehr bei Techcrunch und Handelsblatt]

Die Ant Group, die Chinas größten digitalen Zahlungsdienst Alipay betreibt, gab bekannt, dass sie Gespräche über eine gleichzeitige Notierung ihrer Aktien in Hongkong und Shanghai führt. Ant ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen E-Commerce-Unternehmens Alibaba. Banker erwarten, dass Ant an der Börse mit über 200 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Weitere News aus China kommen von Xpeng Motors, das bei einer Finanzrunde 500 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt hat. Das in Guangzhou ansässige Unternehmen ist einer der größten chinesischen Konkurrenten Teslas. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Tiktok hat Gespräche über den Aufbau einer Firmenzentrale in London eingestellt. Die chinesische Video-Sharing-App hat die Pläne laut eines Medienberichts aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen zwischen Großbritannien und China beendet. Auslöser war wohl die Entscheidung der britischen Regierung, das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei aus dem neuen Mobilfunknetz auszuschließen. [Mehr bei The Guardian]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Um zu erfahren, wie einzelne Startups die Corona-Krise bewältigen, haben wir als Gründerszene-Redaktion einen Fragebogen an Unternehmerinnen und Unternehmer geschickt. Taxfix-CEO Mathis Büchi hat berichtet, welche Probleme sein App-Startup in den letzten Wochen bewältigen musste. [Mehr bei Gründerszene]

