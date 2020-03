Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Technologiefirmen haben ein paar unangenehme Jahre hinter sich. Die Aufsichtsbehörden überwachten jeden ihrer Schritte, Millionenstrafen folgten auf Vergehen wie Datenmissbrauch. Selbst die eigenen Mitarbeiter rebellierten immer mehr, schrieben Protestbriefe und demonstrierten auf offener Straße: Beziehungen zum Militär, Klimapolitik und Arbeitskultur standen im Rampenlicht. Das Image von Google, Amazon, Microsoft, Apple und Facebook litt enorm.

Die Coronavirus-Pandemie ist nun jedoch die Chance für die großen Techfirmen, den Imagewandel einzuläuten. Denn während kleinere Unternehmen im Silicon Valley damit beginnen, Arbeitnehmer zu entlassen, setzen die großen Firmen ihre enormen Ressourcen ein, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen und Mitarbeitern und Verbrauchern das Leben zu erleichtern. Einige Beispiele dazu findet ihr auch in unseren Nachrichten im Folgenden. [Mehr bei New York Times und The Information]

Anzeige

Auf Gründerszene: Gut drei Jahre ist es her, dass sich in Deutschland eine der spektakulärsten Crowdfunding-Pleiten ereignete. Die Hamburger Serverfirma Protonet – zuvor mit Millionen von Schwarmanlegern finanziert – musste Insolvenz anmelden. Nun meldet sich Gründer Ali Jelveh zurück. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Facebook will Mitarbeitern unter die Arme greifen, die sich um kranke Familienmitglieder kümmern müssen. Das soziale Netzwerk will Gehälter bis zu einem Monat weiter bezahlen, wenn Mitarbeiter wegen Krankheitsfällen in der Familie ausfallen. Seit dem Ausbruch des Coronavirus ist Facebook eines der proaktivsten Unternehmen, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu unterstützen. [Mehr bei CNBC]

Amazon wird mit einer neuen Forschungsinitiative zusammenarbeiten, die teilweise von der Gates Foundation unterstützt wird, um Coronavirus-Tests für zuhause auszuliefern und die gesammelten Proben dann an Testeinrichtungen weiter zu transportieren. [Mehr bei CNBC]

Softbank, das in den vergangenen Jahren fast 100 Milliarden US-Dollar in Startups gesteckt hat, die teilweise viel Bargeld „verbrannten“, verkündete am Montag, Vermögenswerte im Wert von 41 Milliarden US-Dollar verkaufen zu wollen, um unzufriedene Investoren zu beruhigen und den fallenden Aktienkurs zu stützen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Twitter hat seine Prognose für das erste Quartal aufgrund der wachsenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückgenommen. Ursprünglich hatte der Kurznachrichtendienst einen Umsatz zwischen 825 und 885 Millionen US-Dollar prognostiziert. [Mehr bei Bloomberg]

Didi Chuxing soll kurz vor einer Millioneninvestition stehen. Laut eines Medienberichts soll eine Tochtergesellschaft des chinesischen Unternehmens, die sich auf autonomes Fahren konzentriert, eine Finanzspritze über 300 Millionen US-Dollar, unter anderem von Softbank, erhalten. [Mehr bei The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Der Gründer Benedikt Brauers braucht eure Hilfe: Wegen der Pandemie stellt der 34-Jährige seine Produktion um und produziert statt Gin Desinfektionsmittel. Dafür braucht er eure Alkoholvorräte. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Emanuele Cremaschi/Getty Images