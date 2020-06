Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die EU-Wettbewerbshüter planen laut eines Berichts im Wall Street Journal, kartellrechtliche Anklagen gegen Amazon zu erheben. Grund dafür ist der Verdacht auf illegale Geschäftspraktiken: Amazon wird vorgeworfen, den Wettbewerb zu unterdrücken, indem das Unternehmen Daten von Dritthändlern zu Unrecht verwendet, um das eigene Produktangebot zu verbessern. Nach Einreichung der EU-Anklage könnte es voraussichtlich noch ein weiteres Jahr dauern, bis die Kommission offiziell entscheidet, ob die Firma gegen das Gesetz verstoßen hat.

Der Fall gegen Amazon ist Teil eines umfassenderen Versuchs in den USA und in Europa, die Geschäftspraktiken der weltweit größten Tech-Firmen zu untersuchen. Behörden auf beiden Seiten des Atlantiks sehen ihrer Meinung nach besorgniserregende Machtkonzentrationen in der digitalen Wirtschaft. [Mehr bei Wall Street Journal, The Verge und CNBC]

Auf Gründerszene: Nach monatelanger Pause kehren viele vom Homeoffice zurück ins Büro. Wie garantieren Startups dabei die Sicherheit der Angestellten? Wir haken nach bei N26, Personio und Adjust. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Die fünf wertvollsten Tech-Unternehmen verzeichnen nach ihrem kurzweiligen Höhenflug Anfang der Woche drastische Rückgänge: Am Donnerstag, dem schlechtesten Tag für US-Aktien seit März, verloren sie gemeinsam mehr als 269 Milliarden US-Dollar an Wert. Microsoft war der größte Verlierer mit 80 Milliarden Verlust. Facebook, Amazon, Apple und Alphabet verzeichneten ebenfalls große Verluste bei dem Markteinbruch, der durch eine Zunahme der Covid-19-Fälle ausgelöst wurde. [Mehr bei CNBC]

Chris Cox kehrt zu Facebook zurück und nimmt seine Position als Chief Product Officer wieder auf. Facebook und Chef Mark Zuckerberg waren wegen der Untätigkeit des Unternehmens in Bezug auf die Beiträge von US-Präsident Donald Trump heftig in die Kritik geraten. Cox, der sich offen gegen den Präsidenten ausspricht, könnte das Image von Facebook in der Öffentlichkeit verbessern. [Mehr bei Techcrunch und The Verge]

Doordash steht kurz vor der Sicherung neuer Finanzmittel durch den Verkauf von Eigenkapital, mit denen der größte US-amerikanische Lebensmittellieferdienst eine Bewertung von mehr als 15 Milliarden US-Dollar erreichen würde. Essenslieferant Instacart sammelte indes 225 Millionen US-Dollar bei einer von den Risikokapitalunternehmen DST Global und General Catalyst angeführten Investitionsrunde ein und erhöhte seine Bewertung dadurch auf 13,7 Milliarden US-Dollar. [Mehr bei Bloomberg und Techcrunch]

Palantir, das zu den wertvollsten und verschwiegensten Startups der Welt gehört, plant, in den kommenden Wochen einen Börsengang zu beantragen und könnte laut Insidern bereits im Herbst mit dem Handel beginnen. Privatinvestoren bewerteten Palantir zuletzt im Jahr 2015 mit 20 Milliarden US-Dollar. Es ist noch unklar, welche Bewertung die Überwachungsfirma bei einem Börsengang anstreben könnte. [Mehr bei Bloomberg]

Google reicht eine Klage ein, in der der Hersteller von Heimlautsprechern, Sonos, der Patentverletzung beschuldigt wird. Es ist die neueste Wendung in dem Konflikt zwischen den beiden Firmen, die bei der Integration einiger Google-Funktionen in die Lautsprecher von Sonos zusammengearbeitet hatten. Im Januar hatte Sonos Google wegen Verletzung seiner Patente verklagt, was bereits zu einer Untersuchung durch die unabhängige amerikanischen Behörde International Trade Commission führte. [Mehr bei Bloomberg und Business Insider]

Zoom gab bekannt, dass der Video-Chat-Dienst auf Ersuchen der chinesischen Regierung drei Konten sperrte und vier damit verbundene, öffentliche Video-Sitzungen am 4. Juni beendete, die auf der Plattform abgehalten wurden. Die Sitzungen waren Gedenken an die blutige Niederschlagung der Proteste durch die chinesische Regierung auf dem Pekinger Tiananmen-Platz am 4. Juni 1989. [Mehr bei Techcrunch und Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wie gut ist der neue Lieferservice Gorillas, der Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten zu deiner Tür bringt? Zwei ehemalige Rocket-Mitarbeitern starteten den Dienst und wir haben ihn getestet – mit überraschendem Ergebnis. [Mehr bei Gründerszene]

