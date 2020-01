Für den Online-Händler Amazon ist das Webshop-Konzept „Marketplace“ ein Erfolgsmodell. Händler können auf der Plattform ihre Waren zum Verkauf anbieten und dann an Amazon liefern, der US-Konzern übernimmt den Rest. Doch die vermeintliche Win-win-Situation hat ihre dunklen Seiten. So findet sich auf „Marketplace“ aktuell eine ganze Reihe an Verkäufern, die über die Plattform des Konzerns eindeutig rechte Angebote machen.

Dazu gehört zum Beispiel ein schwarzes Blechschild in weißer Frakturschrift, Schriftzug „Wolfsschanze“. Amazon liefert die fragwürdige Devotionalie für 12,90 Euro per Prime-Versand. Geliefert wird innerhalb eines Tages bis an die Haustür. Was heißt, die Schilder kommen nicht aus den USA, sondern aus Deutschland. „Nur noch fünf Stück auf Lager“, teilt Amazons Shopping-System mit.

Gleich darunter der Empfehlungs-Algorithmus der Seite, der entscheidend zum Erfolg von Amazons Webstore beiträgt – und der in diesem Fall verrät, dass hier nicht nur Hobby-Historiker unterwegs sind: „Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch“.

Die Empfehlungsliste ist lang: Da gibt es Propaganda-Schilder für Volkssturm und Winterhilfswerk im Angedenken des „Tags der Wehrmacht am 17. März 1940“. Oder Nachbildungen von Stielhandgranaten, mitsamt der dazugehörigen Gürtel mit Koppelschloss, die als Teil der Wehrmacht-Felduniform ab 1936 getragen wurden.

Alles, was gerade noch legal ist

Auch Flaggen mit der Aufschrift „Gott mit uns“ und Reichsadler auf Kreuz, Logo und Spruch, finden sich zuhauf. Viele dieser Waren sind auf Fotos von rechtsextremen Demonstrationen dokumentiert. Allesamt bei Amazon verfügbar und per Prime versandkostenfrei erhältlich.

Das umfangreiche Sortiment für Liebhaber brauner Dekoware verdankt Amazon einigen Dutzend Versandshops mit auffällig rechtem Angebot, die Amazons Marketplace-Angebot für sich nutzen. Wo Käufer ihre braune Ware früher in Webshops zweifelhafter Herkunft erwerben mussten, liefert Amazon heute unkompliziert.

Verkauft wird dabei alles, was gerade noch legal ist – wo im Original Hakenkreuze prangten, steht jetzt das eiserne Kreuz, die Plakate und Blechschilder sind fein säuberlich retuschiert. Sogar die „Wolfsangel“-Rune als Schmuckstück ist per Amazon-Versand zu haben, das Symbol ist in der Dokumentation „Rechtsextremismus – Symbole und Zeichen“ des Bundesamtes für Verfassungsschutz als verboten gelistet, jedoch nur im Zusammenhang mit rechter Propaganda. Wer die Wolfsangel als Schmuckstück tragen möchte, weil er nordische Runen mag, kann sie legal bei Amazon kaufen.

Einige Produkte sind nicht mehr erhältlich

„Zeichen wie die ‚Schwarze Sonne‘ sind nationalsozialistische Ersatzsymbole“, sagt der Sozialwissenschaftler David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins Miteinander. „Die Nachfrage nach neuen rechtsextremen Symbolen, die für Außenstehende nicht sofort eindeutig erkennbar sind, ist groß – und dem Einfallsreichtum und der Geschmacklosigkeit sind keine Grenzen gesetzt.“

Dass Amazon im Geschäft mit Nazi-Mode mitverdient, hatte vor einem halben Jahr der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert, damals gelobte Amazons deutsche Dependance Besserung. Jetzt reagiert deren Sprecher auf Anfrage von Welt am Sonntag mit einer lapidaren Antwort.

„Amazon-Verkaufspartner sind unabhängige Unternehmen und müssen sich an unsere Verkaufsbedingungen halten, wenn sie in unserem Store verkaufen.“ Erlange Amazon Kenntnis über einen Verstoß, ergreife die Firma entsprechende Maßnahmen, „die die Schließung des Kontos beinhalten können“. Einige der fraglichen Produkte seien nicht mehr erhältlich, heißt es bei Amazon. Hunderte waren es bis Redaktionsschluss trotzdem noch.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Welt.de.