Jeff Bezos (hier mit seiner Lebensgefährtin Lauren Sanchez) will sogar den US-Präsidenten unter Eid aussagen lassen.

Jeff Bezos zieht alle Register: Der Amazon-Chef liegt im Clinch mit US-Präsident Donald Trump, dem er vorwirft, die Entscheidung eines Großauftrags zugunsten von Microsoft beeinflusst zu haben. Tatsächlich hat ein US-Gericht die Arbeit Microsofts an dem Cloudauftrag für das Pentagon nun vorläufig gestoppt. Amazon hat eine einstweilige Verfügung erwirkt.

Bereits Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Amazon den US-Präsidenten unter Eid aussagen lassen will. Nachdem Microsoft den Zuschlag für den lukrativen Militärauftrag erhalten hatte, sind Amazon über zehn Milliarden US-Dollar durch die Lappen gegangen. Bezos geht es bei dem Streit aber höchstwahrscheinlich mehr ums Prinzip, denn an Geld mangelt es dem reichsten Mann der Erde nicht. In Los Angeles kaufte er jetzt die bisher teuerste Privatimmobilie – ein Anwesen in Beverly Hills für 165 Millionen Dollar. [Mehr bei Techcrunch, Handelsblatt und Handelsblatt]

Auf Gründerszene: Die Ära der E-Tretroller könnte in Deutschland nach weniger als einem Jahr schon wieder vorbei sein. Kaum zugelassen, drohen drastische Regulierungen. Sollte der Bundesrat diesen Freitag die Änderungen der Straßenverkehrsordnung beschließen, könnte das massiv das bisherige Geschäftsmodell beeinträchtigen. [Mehr bei Gründerszene]

Flywire hat die Milliarden-Dollar-Bewertung geknackt und ist damit zum Einhorn aufgestiegen. Goldman Sachs hat zuvor 120 Millionen US-Dollar in das Zahlungs-Startup investiert. Das in Boston ansässige Flywire stellt Technologien her, mit denen Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Reisen Zahlungen verwalten können. Flywire gab am Donnerstag zudem bekannt, Simplee, eine Technologieplattform für das Gesundheitswesen, erworben zu haben. [Mehr bei Bloomberg]

Roku hat besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt und mit einem Umsatz in Höhe von 411 Millionen US-Dollar die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Streaming- und Hardware-Anbieter prognostiziert, dass innerhalb der kommenden vier Jahre die Hälfte aller US-Haushalte entweder noch nie Kabelfernsehen gehabt oder ihr Abonnement gekündigt haben wird. Stattdessen werden die Verbraucher zu den billigeren Internet-Streaming-Diensten wechseln. [Mehr bei CNBC und CNBC]

Nvidia hat sich nach einer Reihe schwacher Quartale wieder erholt. Im vierten Quartal 2019 kletterten die Erlöse der Grafikchip-Herstellers aus Kalifornien um 41 Prozent auf 3,11 Milliarden US-Dollar. [Mehr bei Wall Street Journal]

Huawei muss sich erneut vor Gericht verantworten. Die USA klagen den chinesischen Smartphone-Hersteller wegen Industriespionage und der Verletzung geistigen Eigentums an. Auf Englisch lautet der Vorwurf „Racketeering“. Man beruft sich dabei auf einen Passus, der vor Jahrzehnten eingeführt wurde, um organisiertes Verbrechen besser verfolgen zu können. [Mehr bei Handelsblatt und Wall Street Journal]

Alibabas Management hat am Donnerstag bereits gewarnt, dass sich der Ausbruch des Coronavirus im laufenden Quartal bis März negativ auf die Einnahmen des chinesischen E-Commerce-Händlers auswirken wird. Auch das chinesische Startup 58 Home, das Reinigungs- und Wartungsdienste für Haushalte in ganz China anbietet, verzögert seinen Börsengang in den USA aus Sorge, dass das Coronavirus sein Geschäft beeinträchtigt. [Mehr bei The Information und Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Coronavirus wird auch zum Problem für Startups. Seit sich seit Januar der Covid-19-Erreger aus China heraus verbreitet, können dort Millionen Menschen nicht arbeiten gehen. Darunter leiden inzwischen auch deutsche Startups. [Mehr bei Gründerszene]

