Amerikanische Milliardäre halten nicht nur an ihrem Vermögen fest, einige erzielen auch während der Corona-Pandemie erhebliche Gewinne. Dies geht aus einem neuen Bericht des Forschungszentrums Institute for Policy Studies (IPS) hervor. IPS analysierte Daten von Bloomberg und Forbes und fand heraus, dass das Gesamtvermögen der Superreichen innerhalb eines Monats um fast zehn Prozent auf 3,2 Billionen US-Dollar anstieg.

Unter den großen Gewinnern sind Amazon-Gründer Jeff Bezos, der inzwischen aufgrund der viel zu hohen Nachfrage Kunden vom Kaufen abhalten muss, Elon Musk, dessen Tesla-Produktion trotz der Krise nicht zu bremsen ist, und Zoom-Chef Eric Yuan, der sich über riesigen Nutzerzuwachs freut. [Mehr bei Reuters]

Instacart verdoppelt die Zahl seiner Shopper und Auslieferer und will in den nächsten zwei Monaten weitere 250.000 hinzufügen. Das in San Francisco ansässige Startup erlebt wegen des Coronavirus eine beispiellose Nachfrage und übertrifft sogar die Zahlen der Neuanstellungen bei Amazon. Die nun insgesamt über 500.000 Mitarbeiter von Instacart sind dennoch weiterhin von dem Kundeninteresse überfordert. Das Auftragsvolumen in der vergangenen Woche hat sich gegenüber dem Vorjahr versechsfacht. [Mehr bei Bloomberg]

Intel erhöhte seinen Umsatz im ersten Quartal auf fast 20 Milliarden US-Dollar. Gründe dafür sind die enorm gestiegene Nachfrage nach Prozessorchips für Server in Rechenzentren und Käufe von Notebooks für die Heimarbeit. Die Aktien des weltgrößten Chipherstellers fielen im nachbörslichen Handel dennoch, da die Vorhersage für das zweite Quartal unter den Erwartungen der Analysten lag und Intel seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund von „erheblicher wirtschaftlicher Unsicherheit” zurückzog. [Mehr bei Handelsblatt, Wall Street Journal und Bloomberg]

Google will laut interner Dokumente, die CNBC vorliegen, das Marketingbudget für die zweite Jahreshälfte um bis zu 50 Prozent kürzen. In einer E-Mail an Marketingmitarbeiter wurden diese Budgetkürzungen und ein neuer Einstellungsstopp für Vollzeit- und Vertragsmitarbeiter vermerkt. Solche Maßnahmen sind weitaus drastischer als die von vor einer Woche von Alphabet-CEO Sundar Pichai angekündigten. Außerdem wird Google in Zukunft die Identität und das Herkunftsland aller Werbetreibenden prüfen. Diese neue Regel war zuvor nur für politische Anzeigen notwendig, wird nun aber eingesetzt, um Fehlinformationen und Betrugsversuche in Zeiten der Coronavirus-Pandemie einzudämmen. [Mehr bei CNBC, The Verge und Reuters}

Expedia nimmt neues Kapital in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar auf, wovon 1,2 Milliarden aus Privatplatzierung von unbefristeten Vorzugsaktien und zwei Milliarden für die Finanzierung neuer Schulden bestehen. Überdies gibt es eine neue Führung: Der Vizevorsitzende Peter Kern wird zum CEO und der stellvertretende Finanzchef Eric Hart zum permanenten CFO. [Mehr bei CNBC]

Das Fintech-Unicorn Avidxchange bringt zusätzliche 128 Millionen US-Dollar an Kapital auf. Die Finanzierung ist eine Erweiterung der Series-F-Runde im Januar im Wert von 260 Millionen. Avidxchange bietet Software zur Automatisierung von Zahlungen, Rechnungsstellung und Buchhaltung und zählt Mastercard und Paypal-Mitbegründer Peter Thiel zu seinen Investoren. [Mehr bei Reuters]

SpaceX-Chef Elon Musk verkündete in einem Tweet, dass sein Starlink-Satelliten-Internetdienst in drei Monaten in einer privaten Beta-Phase starten wird. Weitere drei Monate später soll es dann eine öffentliche Beta-Version geben. [Mehr bei Techcrunch]

