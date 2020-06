Als Claire Midwood ihren neuen Posten als Geschäftsführerin von Amorelie im November 2019 antrat, ahnte sie noch nicht, dass gerade einmal drei Monate später eine Pandemie fast die gesamte Weltwirtschaft lahmlegen würde. Die Britin übernahm die Chef-Rolle bei dem Liebesartikel-Onlineshop von der Gründerin Lea-Sophie Cramer, einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Startup-Szene. Midwood war zuvor zwei Jahre Managerin bei Apple, davor arbeitete sie 20 Jahre lang bei Adidas, baute dort die junge Lifestyle-Marke Neo auf. Trotz der Herausforderungen durch den Ausbruch des neuartigen Corona-Virus habe Midwood ein gutes erstes halbes Jahr gehabt, sagt sie.

Gleichwohl habe sie zu Beginn noch großen Respekt davor gehabt, in die Fußstapfen von Lea-Sophie Cramer zu treten. „Sie hat das Unternehmen unglaublich toll geführt und aufgebaut“, sagt Midwood. Das Team habe sie aber gleich willkommen geheißen.

Wie kommt man von Apple ausgerechnet zu einem Liebesartikelhersteller als neuer Arbeitsstelle? Jeder Mensch habe Sex, sagt Midwood, also sei es auch ein Thema, das jeden etwas angehe. „Ich finde Sex ist sehr wichtig für unsere Gesundheit und im Allgemeinen die Menschheit. Beim sexuellen Wohlbefinden geht es darum, sich und seinen Partner besser kennenzulernen und mehr zu der Person zu werden, die wir sein wollen.“

Natürlich hat Midwood auch ein Lieblingsspielzeug von Amorelie: „Bang“ ist ein Aluminium-Vibrator aus der neuesten Eigenmarken-Kollektion, auf dem man – je nach Stimmung – verschiedene Aufsätze benutzen kann.

Zeit für eine Neuausrichtung

2020 sollte bei Amorelie ganz im Zeichen einer Neupositionierung stehen. In den ersten acht Wochen habe Midwood sich viel Zeit genommen, um das Team kennenzulernen und die Grundstrukturen sowie Prozesse der Firma angesehen und gegebenenfalls neu festgelegt. „Ich habe mit jedem einzelnen der 140 Mitarbeiter gesprochen, um zu erfahren, wo wir stehen und wohin wir wollen. In den Gesprächen habe ich festgestellt: Wir müssen unsere Marke noch einmal neu ausrichten.“

Gesagt, getan. Vergangene Woche startete Amorelie eine neue Werbe- und Image-Kampagne mit dem Slogan „Sex your Way“ und die erste Toy-Kollektion mit dem Namen des Unternehmens. In dem kurzen Video sieht man viele diverse Menschen, die auf die unterschiedlichsten Arten ihre Lust ausleben, wie immer in einer sehr ästhetischen Bildsprache. Trotzdem diesmal direkter als sonst: Wurde der Akt an sich in den früheren Spots oft eher mit Begriffen wie Leidenschaft und Lust umschrieben, wird das Kind nun beim Namen genannt, Sex eben. Die Botschaft: Sex ist für alle und jeder macht es unterschiedlich, mach dein Ding, alles ist erlaubt.

Mehr Aufklärung, weniger Klischees

Der Fokus der Marke solle nun mehr in der sexuellen Aufklärung liegen, das Unternehmen sehe sich hier „in einer Expertenrolle“, so Midwood. Es gehe vor allem darum, Stereotype und Vorurteile einzureißen. „Wir wollen mit der neuen Kampagne alle Menschen ansprechen – egal, welches Alter oder welche sexuelle Präferenz“, sagt Midwood. Ziel dahinter sei natürlich auch, die bisherige Zielgruppe von vorrangig 18 bis 39 Jahren auszuweiten und auch Menschen in den 40ern oder 50ern anzusprechen. Bald veröffentlicht Amorelie außerdem eine Toy-Kollektion für queere* Singles und Paare.

„Vor sieben Jahren hat Amorelie angefangen, das Geschäft mit Sexspielzeug zu revolutionieren und in den Massenmarkt zu bringen. Wir sind aber noch lange nicht fertig“, sagt Midwood. Die Gesellschaft werde zwar langsam offener im Umgang mit intimen Themen, es läge jedoch noch ein weiter Weg vor uns, sagt die Geschäftsführerin.

In der Corona-Krise deutlich mehr Sextoys verkauft

Die größte Herausforderung in ihrem ersten halben Jahr sei natürlich die Corona-Pandemie gewesen. Doch wie Business Insider bereits im April erfuhr, ist die Nachfrage bei Onlineshops für Sex- und Liebesspielzeug in der Corona-Isolation nahezu explodiert. Amorelie verzeichnete vor allem ein Wachstum bei Partner-Toys. So verkaufte das Unternehmen Anfang April etwa 50 Prozent mehr ferngesteuerte Vibratoren, die sich über eine App von Partnern in unterschiedlichen Städten über eine sehr weite Distanz bedienen lassen. Die Nachfrage nach Set-Boxen, wie die „14 Days Sex Life Challenge“ für Paare, die zusammenleben und die Zeit der Isolation gemeinsam nutzen wollen, stieg um 65 Prozent.

Genaue Zahlen zur Umsatzentwicklung und andere wirtschaftliche Kennzahlen wollten Amorelie und Midwood im Gespräch nicht preisgeben, aber sie verrät zumindest, dass das Unternehmen keine großen Probleme in der Krise hatte. „Wir hatten in den letzten Monaten keine Liefer- oder Produktionsschwierigkeiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, da wir immer eng mit unseren Lieferanten zusammengearbeitet haben“, sagt Midwood.

Frankreich, China, USA: Amorelie expandiert

Noch im November vergangenen Jahres, zu ihrem Antrittsinterview bei Business Insider, sagte Midwood, sie wolle Amorelie zu einem „globalen Player der Liebesindustrie“ machen. Seit 2014 ist das Unternehmen bereits in Österreich und der Schweiz tätig, seit 2015 in Frankreich, doch seitdem Midwood da ist, wurde die Präsenz im französischen Markt noch einmal verstärkt.

Seit letztem Jahr hat Amorelie außerdem in China einen Onlineshop und will künftig auch in die USA, wie Midwood Business Insider bereits im November 2019 erzählte. Um die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zu erkennen und zu bedienen, setze Amorelie stark auf Marktforschung. Denn je nach Kultur und Historie unterscheiden sich die Bedingungen und Vorlieben in den Ländern natürlich. In China würden Kunden unter anderem andere Gleitmittel bestellen.

Wie sich die anderen Märkte von Deutschland unterscheiden und wie ihre Strategie in den Ländern ist, möchte Midwood nicht verraten – betriebswirtschaftliche Kennzahlen oder weitere Informationen zu den Expansionsplänen auch nicht. Midwoods Faustregel ist aber: 80 Prozent der Maßnahmen des Unternehmens sind in allen Ländern gleich, 20 Prozent sind an nationale Gepflogenheiten angepasst.

Seit letztem Jahr hat Amorelie auch einen Onlineshop in China, das Land gilt als großer Fokus-Markt für das Unternehmen. Unter Berufung auf interne Richtlinien will das Unternehmen jedoch nicht mehr Informationen zur China-Expansion preisgeben, auch nach mehreren Nachfragen nicht. Ein interessanter Teil der Vertriebsstrategie ist allerdings auch so bekannt: In dem asiatischen Markt verkauft Amorelie seine Produkte auch über Wechat, das ursprünglich als Messenger-Dienst ähnlich wie Whatsapp gestartet war und nun eine der wichtigsten Plattformen in ganz China ist.

Immer mehr Onlineshops wie etwa der Möbelhändler Home24 eröffnen in den vergangenen Jahren auch eigene physische Geschäfte, Handelsexperten sprechen von einer zunehmenden Verflechtung von On- und Offline, bei dem Kunden gar nicht mehr unterscheiden würden, dem sogenannten „Omnichannel-Verkauf“. Darüber denkt Midwood dagegen nach eigener Aussage derzeit nicht nach, sie plane dies auch künftig vorerst nicht. Aber sie meint auch: „Man sollte niemals nie sagen.“

Bild: Amorelie