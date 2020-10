Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Ant Group wird voraussichtlich mindestens 34,4 Milliarden US-Dollar durch den weltweit größten Börsengang aufbringen. Das chinesische Fintech, das von Alibaba-Gründer und Milliardär Jack Ma ins Leben gerufen wurde, geht in Schanghai und Hongkong an die Börse und vermeidet aufgrund der Spannungen zwischen China und den USA den amerikanischen Kapitalmarkt. Ant wird für den IPO mit 313,37 Milliarden US-Dollar bewertet – mehr als einige der größten Banken in den USA, darunter Goldman Sachs und Wells Fargo.

Ant betreibt mit Alipay den bekanntesten Bezahldienst Chinas und bietet über seine Apps auch Kredite, Versicherungen und Vermögensmanagement an. In den ersten neun Monaten 2020 steigerte Ant den Betriebsgewinn um 42,6 Prozent auf umgerechnet 17,8 Milliarden Dollar, wie das Handelsblatt schreibt. [Mehr bei Wall Street Journal, CNBC und New York Times]

Auf Gründerszene geht es heute darum, warum Dana von der Heide ihre Logistik-Firma Parcel Perform lieber in Singapur als in Berlin aufbaut. Das warme Wetter, das leckere Essen und die Nähe zu Bali sind nur einige der Gründe. [Mehr bei Gründerszene]

Apple plant die Einführung neuer AirPods und AirPods Pro laut eines Medienberichts bereits Anfang nächsten Jahres. Dies könnte Apple dabei helfen, sein Geschäft mit Wearables, Heimprodukten und Accessoires weiter auszubauen, das im letzten Quartal einen Umsatz von 6,45 Milliarden US-Dollar erzielte, ein Plus von mehr als 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Segment umfasst AirPods, die Apple Watch, Apple TV und Zubehör wie Taschen und Ladegeräte. [Mehr bei Bloomberg]

Die Nasa hat Wasser auf dem Mond entdeckt. Dieses ist möglicherweise leichter zugänglich als bisher angenommen und eröffnet laut einer aktuellen Studie neue Möglichkeiten für die zukünftige Erforschung durch den Menschen. Die Nasa will im Rahmen ihres Artemis-Programms bis 2024 Menschen zum Mond schicken, um eine nachhaltige Präsenz auf der Mondoberfläche zu schaffen. Diese Nachhaltigkeit beruht auch auf Ressourcen wie eben Wasser. [Mehr bei Axios]

Facebook ist nach Google und Microsoft ein weiteres Tech-Unternehmen, das auf eine Zukunft des Videospiels in der Cloud setzt. Das Social-Media-Unternehmen erweitert seine Facebook-Gaming-Plattform um ein kostenloses, mit Netflix-vergleichbares Streaming von Spielen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Twilio wächst während der Pandemie weiter. Im September stieg der Umsatz des Cloud-Kommunikationsanbieters im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent auf 448 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte sich der Nettoverlust auf 112,3 Millionen Dollar (94,7 Millionen im Vorjahresquartal), nachdem das Unternehmen neue Mitarbeiter einstellte und neue Produkte entwickelte. Anfang dieses Monats kündigte Twilio zudem Pläne an, Segment, ein Startup, das Software zur Analyse von Kundendaten verkauft, für 3,2 Milliarden US-Dollar zu erwerben. [Mehr bei The Information]

Google und Temasek Holdings wollen rund 350 Millionen US-Dollar in PT Tokopedia investieren. Die Geldspritze soll die Expansion der indonesischen Online-Einkaufsplattform nach Covid-19 finanzieren. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Supermarkt-Startup Getnow steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Onlineshop der Münchner Firma war tagelang offline – und beantragt nun Insolvenz. Ein wichtiger Investor steht ebenfalls vor der Pleite. [Mehr bei Gründerszene]

