Es sollte der größte IPO der Welt werden: Das Fintech Ant wollte am Donnerstag in Schanghai und Hongkong an die Börse gehen. Kleinanleger hatten bereits Aktienbestellungen über mehrere Billionen US-Dollar getätigt. Doch Chinas Regulierer haben dem Börsengang nun vorerst einen Riegel vorgeschoben.

Die Verunsicherung ist unter großen wie kleinen Investoren nach dem überraschenden Stopp groß. Bisher hatte Gründer und Milliardär Jack Ma immer einen guten Mittelweg gefunden, um mit der Kommunistischen Partei in China umzugehen. Diese Gratwanderung hatte ihm bereits geholfen, Alibaba zum größten Onlinehändler des Landes aufzubauen. Der Zahlungsabwickler Ant Group hat es nun aber nicht ebenso leicht. So soll Ma von den Behörden für „Interviews“ einbestellt worden sein. Es müsse unter anderem das „regulatorische Umfeld für Finanztechnologie“ geklärt werden, hieß es. [Mehr bei Wall Street Journal und Handelsblatt]

Auf Gründerszene: Das Startup Isar Aerospace produziert eine Rakete, die kleinere Satelliten im All positionieren soll. Ein Ortsbesuch in Ottobrunn, einem Vorort von München. [Mehr bei Gründerszene]

Tesla-CEO Elon Musk hat in einem Twitter-Gespräch am Dienstag verraten, dass der Elektroautobauer im Vorfeld der Model-3-Produktion (Mitte 2017 bis Mitte 2019) nur noch „etwa einen Monat“ hatte, bevor er vor dem Bankrott gestanden wäre. Musk schrieb, es sei eine „Produktions- und Logistik-Hölle“ gewesen. [Mehr bei CNBC]

Udacity, eine Online-Akademie, die vom deutschen Silicon-Valley-KI-Star Sebastian Thrun mitgegründet wurde, verschuldet sich mit 75 Millionen US-Dollar, um ihre Plattform weiter auszubauen und um mehr Geschäftskunden anzusprechen. Online-Bildungstools verzeichnen während der Pandemie vermehrtes Interesse. Udacitys Buchungen stiegen im dritten Quartal im Jahresvergleich um 120 Prozent. [Mehr bei Techcrunch]

Die Ocado Group, ein britischer Online-Supermarkt, hat Kindred AI, ein sechs Jahre altes Startup, das Software für Industrieroboterwaffen entwickelt, für 262 Millionen US-Dollar erworben. Gleichzeitig kaufte Ocado Haddington Dynamics, einen Designer und Hersteller von Roboterarmen, für etwa 25 Millionen Dollar. Die Deals spiegeln wider, wie viele große Unternehmen ihre Automatisierungspläne während der Pandemie vorangetrieben haben und wie wichtig Robotik für Lebensmittelunternehmen in Zeiten der Online-Bestellungen geworden ist. [Mehr bei Reuters und The Information]

Meituan, eine chinesische Online-Service-App, soll laut eines Medienberichts eine zweite Börsennotierung in China im kommenden Jahr andenken. Das Unternehmen, das den weltweit größten Lieferservice für Lebensmittel betreibt, hat vor zwei Jahren einen erfolgreichen Börsengang in Hongkong absolviert. Eine zweite Notierung muss vor dem Hintergrund der Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China gesehen werden. So sollen mehr heimische Investoren Aktien kaufen können. [Mehr bei Bloomberg und The Information]

Fast, ein zwei Jahre altes Startup aus San Francisco, dessen Technologie eine schnelle Online-Kaufabwicklung ermöglicht, diskutiert mit Investoren über eine neue Finanzierungsrunde zwischen 50 und 200 Millionen US-Dollar. Der Deal könnte das von Stripe unterstützte Startup mit bis zu einer Milliarde US-Dollar bewerten, so Insider. Eine Finanzspritze erhält auch das Startup Pony.ai, das an autonomer Fahrzeugtechnologie arbeitet. Der chinesische Autobauer FAW Group investiert in das kalifornische Unternehmen, die Höhe der Summe wurde aber nicht bekannt gegeben. Microsoft dagegen steckt Geld in eine indonesische Firma. Die Amerikaner beteiligen sich an einer Investition über 100 Millionen US-Dollar, die dem Online-Marktplatz PT Bukalapak.com zugutekommt. [Mehr bei Bloomberg, Bloomberg und The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Umweltbewusstsein nimmt – zumindest in Deutschland – zu. Immer mehr Menschen achten im Alltag auf ihre CO2-Bilanz. Wir stellen euch vor, welche Startups wirklich innovative Ansätze haben und euch beim Klimaschutz helfen. [Mehr bei Gründerszene]

