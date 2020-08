Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Apple knackt mit seinen Aktien einen Rekord: Die Firma ist das erste börsennotierte US-Unternehmen, dessen Wert über die Marke von zwei Billionen US-Dollar stieg. Und dies nur zwei Jahre, nachdem der iPhone-Hersteller mit einer Billion an der Wall Street bewertet wurde. Die Aktien stiegen am Mittwoch kurzzeitig auf 468,65 Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 2,004 Billionen entspricht. Die in Kalifornien ansässige Firma, die in den 1990er Jahren fast bankrott gegangen wäre, ist bereits seit einiger Zeit das wertvollste Technologieunternehmen der Welt und entthronte den saudischen Spitzenreiter, den Ölförderer Saudi-Aramco. Nun folgte also der nächste Meilenstein in Apples Erfolgsgeschichte. Den Erfolg verdankt die Firma größtenteils Führungspersonen wie Steve Jobs, dem verstorbenen Mitbegründer und CEO des Unternehmens, dem ehemaligen Designchef Jony Ive und dem derzeitigen CEO Tim Cook.

Aber auch andere große Technologieunternehmen trotzen der Corona-Pandemie und verzeichnen Erfolge. Die Verbraucher setzen eben immer mehr auf E-Commerce, Video-Streaming-Dienste und andere Angebote von zum Beispiel Microsoft, Amazon und Co. [Mehr bei Cnet und Reuters]

Auf Gründerszene lest ihr heute: Am kommenden Montagmorgen kickt der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard aus dem Dax. Nach nur neun Jahren Firmengeschichte zählt Delivery Hero damit zu den 30 wertvollsten Firmen an der deutschen Börse. Und setzt damit ein Zeichen für die Startup-Szene. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Das Vermietungsunternehmen Airbnb hat am Mittwoch vertraulich einen Börsengang bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) beantragt und damit die Voraussetzungen für ein Börsendebüt noch in diesem Jahr geschaffen. [Mehr bei Techcrunch]

Dutzende von Startups sowie einige andere börsennotierte Firmen sorgen für einen Boom Künstlicher Intelligenz. Die Tech-Seite „The Information“ hat sich die Umsatz- und Wachstumszahlen von einigen der bekanntesten KI-Startups angesehen. [Mehr bei The Information]

Lucid Motors hat mitgeteilt, dass der bald erscheinende vollelektrische Air Sedan über eine Schnellladefunktion verfügen wird. So können Besitzer die Batterie in 20 Minuten aufladen und weitere 300 Meilen Fahrdauer erreichen. Außerdem gibt es eine Ladeeinheit, mit der Besitzer Energie von ihrem Auto zu ihrem Haus transferieren können. [Mehr bei Techcrunch]

Das Startup Welcome hat in einer Finanzierungsrunde 1,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Firma bietet einen Service, der Kunden hilft, Jobangebote und Unterlagen des potenziellen Arbeitgebers wie zum Beispiel Informationen über die Gesamtvergütung besser zu verstehen. Mit dem Geld will Welcome expandieren. [Mehr bei Techcrunch]

Google-Chef Sundar Pichai hat Anfang des Sommers seine Führungsriege neu aufgestellt und Prabhakar Raghavan, den ehemaligen Yahoo-Forschungsdirektor, zum Leiter des Such- und Anzeigenproduktgeschäft der Firma gemacht. Die Tech-Seite „The Information“ beleuchtet den leisen Aufstieg Raghavans. [Mehr bei The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Führungsriege der Smartphone-Bank N26 hat eine bevorstehende Betriebsratsgründung vorerst verhindert. Das Unternehmen erwirkte vor dem Berliner Arbeitsgericht laut Financefwd eine einstweilige Verfügung gegen Initiatoren der Mitarbeitervertretung. [Mehr bei Gründerszene ]

