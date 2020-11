Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die Weihnachtszeit könnte für zwei der größten Börsennamen Rekorde brechen. So wird derzeit erwartet, dass Amazon wie auch Apple im vierten Quartal 2020 einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar ausweisen werden. Damit würden die Verkäufe erstmals einen Meilenstein überschreiten, der in der Geschichte der Wall Street nur selten erreicht wurde, schreibt Bloomberg.

In seinen Umsatzergebnissen vergangene Woche prognostizierte Amazon für den Zeitraum bis Dezember Erlöse von 112 bis 121 Milliarden Dollar. Apple hat zwar keine Prognose abgegeben, doch Analysten-Schätzungen liegen bei knapp 102 Milliarden Dollar. [Mehr bei Bloomberg]

Anzeige

Auf Gründerszene geht es heute um ein Startup, das Supermarktkassen überflüssig machen soll. Das Deep-Tech-Startup Nomitri hat ein autonomes und kontaktloses Self-Check-Out-System für Supermärkte entwickelt. Kunden können ihre Ware mit ihren eigenen Smartphones einscannen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Apple will bei einem Online-Event am 10. November weitere neue Produkte vorstellen, obwohl das Unternehmen in diesem Jahr bereits neue iPhones und iPads präsentiert hat. Unter den Neuheiten könnten die Modelle der Mac-Computer sein, die nun erstmals mit eigenen Prozessoren ausgerüstet sind und nicht mehr mit Intel-Chips. [Mehr bei CNBC]

Alibaba soll laut eines Medienberichts erwägen, fast 300 Millionen US-Dollar in den in London ansässigen Online-Luxusmode-Einzelhändler Farfetch zu investieren. China ist ein wichtiger Umsatzort für Luxusmarken. Der chinesische E-Commerce-Händler Alibaba, dessen Shopping-Apps in China monatlich 874 Millionen aktive Nutzer haben, und Farfetch, ein beliebter Marktplatz für unabhängige Modeboutiquen, diskutieren zudem, ein chinesisches Joint Venture zu gründen. [Mehr bei The Information]

Aeva, ein autonomes Fahrzeugtechnologie-Startup aus Kalifornien, geht über eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft an die Börse. Bei dem Deal geht es um 2,1 Milliarden US-Dollar. Aeva stellt Lidar-Sensoren her, mit denen selbstfahrende Autos messen können, wie weit sie von anderen Autos und Fußgängern entfernt sind. Das Unternehmen, das im August 2019 mit 460 Millionen Dollar bewertet wurde, wird von Audi unterstützt. [Mehr bei Reuters]

Paypal hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht gesenkt. Der Zahlungsdienstleister geht aber immer noch von rund 21 bis 22 Prozent Plus aus. Auch das Wachstum bei neuen Konten verlangsamte sich im dritten Quartal gegenüber dem rasanten Tempo des ersten Halbjahres. Die 15,2 Millionen neuen Netto-Aktivkonten im vergangenen Quartal lagen unter den Erwartungen der Analysten. Trotzdem ist Paypal weiterhin ein Gewinner der Pandemie. [Mehr bei Bloomberg]

Coupa Software kauft das Supply-Chain-Planungsunternehmen Llamasoft für rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Pandemie hat der Technologie von Llamasoft, die Unternehmen dabei hilft, den Betrieb von der Rohstoffbeschaffung bis zum Vertrieb widerstandsfähiger zu gestalten, zu mehr Aufmerksamkeit verholfen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Oetker-Gruppe hat das Liefer-Startup Flaschenpost gekauft. Gründerszene beantwortet die wichtigsten Fragen: Wer steckt hinter der jungen Firma? Wer finanzierte sie bisher? Und wie verdient sie ihr Geld? [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images