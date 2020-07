Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Nur ein Tag nach der Anhörung der CEOs von Apple, Alphabet, Amazon und Facebook vor einem Justizausschuss im US-Kongress haben die Tech-Unternehmen ihre Zahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben. Alle vier Firmen liegen über den Erwartungen der Analysten.

Amazon vermeldet einen Rekordgewinn von 5,2 Milliarden US-Dollar – eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der Corona-Krise, die dem Online-Shopping-Sektor einen Höhenflug beschert. Mit knapp 89 Milliarden Dollar Umsatz liegt das Unternehmen mehr als sieben Milliarden über den Prognosen.

Mit einem Gesamtumsatz von knapp 60 Milliarden US-Dollar übersteigt auch Apple die Schätzungen der Analysten um fast sieben Milliarden. Aufgrund der Corona-Krise arbeiten und lernen viele Menschen von Zuhause aus – dies führte zu einem Anstieg der Verkaufszahlen für Macs und iPads. Apple verkündete außerdem, dass das neue iPhone nicht wie erwartet im September auf den Markt kommt, sondern einige Wochen später.

Alphabet musste zum ersten Mal einen Umsatzrückgang vermelden, der mit dem schwächelnden Werbegeschäft während der Corona-Pandemie zu tun hat. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um zwei Prozent zurück. Knapp 30 Milliarden US-Dollar hat Google mit Werbung, seinem Kerngeschäft, eingenommen – 8,1 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Das Cloud-Business von Google und auch Youtube wachsen aber weiter.

Facebook trotzt der Krise mit einem Umsatzplus von elf Prozent und einem Gesamtumsatz von 18,7 Milliarden Dollar. Dies ist zwar das schwächste Wachstum seit dem Börsengang 2012, trotzdem liegt das Unternehmen über den Erwartungen der Wall Street. Die Facebook-Familie, zu der auch Instagram und Whatsapp zählen, hat nun 3,14 Milliarden monatliche Nutzer im Vergleich zu 2,99 Milliarden im ersten Quartal. [Mehr bei Reuters, Bloomberg, CNBC,CNBC, Business Insider und Reuters]

Auf Gründerszene: Frauen gründen viel seltener als Männer. Das zeigt der Female Founders Monitor zum dritten Mal in Folge. Nur 16 Prozent aller Startups werden von Frauen geführt, 20 Prozent haben geschlechtergemischte Teams. Warum ist das so und wie lässt sich das ändern? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Amazon will zehn Milliarden US-Dollar in ein Satelliten-Internet-Netzwerk investieren. Die nationale Kommunikationsbehörde in den USA hat der Online-Handelsplattform nun grünes Licht dafür gegeben. Mit dem Projekt Kuiper will Amazon in fünf Phasen insgesamt 3236 Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Damit macht CEO Jeff Bezos Elon Musks Satelliten-Projekt Starlink Konkurrenz. [Mehr bei CNBC und The Verge]

Die Sanktionen der USA gegen den chinesischen Smartphonehersteller Huawei könnten im asiatisch-pazifischen Raum für enorme Einbußen im Tech-Sektor führen. Dies ergaben Analysen der Rating-Agentur S&P. Umsätze in Höhe von 25 Milliarden Dollar könnten wegfallen. Die USA und weitere Länder bezichtigen Huawei der Spionage für die chinesische Regierung. Trotzdem ist der Konzern gerade zum Marktführer im Smartphone-Sektor aufgestiegen. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Die Video-Plattform Triller hat eine Klage gegen ihren chinesischen Konkurrenten Tiktok wegen Patentverletzung eingereicht. Das Patent bezieht sich auf Systeme und Methoden zur Erstellung von Musikvideos, die mit einer Tonspur synchronisiert wurden. Triller hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und fokussiert sich vor allem auf Hip-Hop-Musik. [Mehr bei Techcrunch und Reuters]

Das Tech-Startup Argo AI wird mit 7,5 Milliarden Dollar bewertet. Die Nachricht kommt, nachdem Volkswagen vor kurzem 2,6 Milliarden in das Unternehmen, das Technologie für selbstfahrende Autos entwickelt, investiert hat. VW und Fordhaben nun einen Anteil von jeweils 40 Prozent an Argo. Das amerikanische Startup wird in München seine europäische Hauptzentrale gründen. [Mehr bei Techcrunch]

Australien will Facebook und Google dazu zwingen, lokale Medien für Nachrichten zu bezahlen, die von den Plattformen verwendet werden. Noch in diesem Jahr soll hierzu ein neues Gesetz verabschiedet werden. [Mehr bei Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Auto1 kauft über seine Plattformen für gewöhnlich Gebrauchtwagen an und verkauft diese an Händler. Mit einem neuen Wandeldarlehen in Höhe von 255 Millionen Euro will das Berliner Startup nun den Fokus neu setzen. Im Gespräch erzählt Mitgründer Christian Bertermann, warum die Marke Autohero gefördert werden soll und wie das Unternehmen die Corona-Krise bewältigt. [Mehr bei Gründerszene]

