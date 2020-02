Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Apple wird zum ersten Mal in diesem Jahr einen Online-Shop in Indien einführen und plant Einzelhandelsgeschäfte bis 2021. Apple verstärkt damit seine Bemühungen in Indien, wo die zweitgrößte Internetbevölkerung der Welt lebt und Nutzer bisher billige chinesische Mobiltelefonhersteller wie Xiaomi bevorzugten.

Auch Amazon scheint sich verstärkt für den Markt zu interessieren. Der Konzern will laut eines Medienberichts Essenslieferungen anbieten und dabei mit den erfolgreichen lokalen Firmen Swiggy und Zomato konkurrieren. Im Vorfeld der Markteinführung soll der Onlinehändler seinen Lieferservice für Lebensmittel bereits mit ausgewählten Restaurantpartnern in Bangalore getestet haben. Uber war bei einem ähnlichen Vorhaben erst vor wenigen Wochen gescheitert. Ende Januar verkaufte Uber sein indisches Lebensmittelliefergeschäft an Zomato. Das Uber-Management erklärte damals, Märkte verlassen zu wollen, in denen man nicht die Nummer eins oder zwei sein könnte. [Mehr bei Bloomberg und Techcrunch]

Auf Gründerszene: Die Karriereseite Ausbildung.de berichtet, dass weniger als 0,2 Prozent der Firmen, die auf der Seite nach Lehrlingen suchen, vor fünf oder weniger Jahren gegründet wurden. Auch ein Startup-Azubi erzählt, dass er in seiner Klasse an der Berufsschule der einzige aus einem Jung-Unternehmen ist. Doch woran liegt das? Unterschätzen Startups Azubis im Kampf gegen den Fachkräftemangel? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Microsoft tut es Apple gleich: Der Softwarekonzern hat sein bisheriges Umsatzziel für die PC-Sparte zurückgenommen. Aufgrund des Coronavirus sind die Lieferketten zu sehr belastet – deshalb könnte die bisherige Prognose für das laufende Geschäftsquartal nicht eingehalten werden, hieß es vonseiten des Konzerns. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Tesla und Panasonic sollen laut eines Medienberichts ihre gemeinsame Produktion von Solarzellen in der Gigafactory 2-Anlage von Tesla in New York einstellen. Panasonic ist nach wie vor ein Hauptlieferant von Batteriezellen für Tesla und die beiden Unternehmen besitzen nach wie vor ein Werk in Nevada. Tesla hat jedoch auch Verbindungen zu den Batteriezellenherstellern CATL in China und LG Chem in Südkorea geknüpft. Tesla steht unter Druck, sein schwächelndes Solargeschäft wiederzubeleben. Sollte das Unternehmen im April diesen Jahres keine 1.460 Mitarbeiter mehr in New York beschäftigen, muss es dem Bundesstaat eine Strafe in Höhe von 41,2 Millionen US-Dollar zahlen. [Mehr bei Nikkei Asian Review]

Zoom ist eine der Firmen, die durch das Coronavirus profitiert. Das Videokonferenz-Softwareunternehmen habe in diesem Jahr bislang mehr aktive Nutzer gewonnen als im gesamten Jahr 2019, meldeten Analysten von Bernstein Research. Ein weiteres Unternehmen, das Wachstum aufgrund der Krankheit verzeichnen könnte, ist Peloton, ein US-Hersteller von Heimtrainern, die Videos streamen. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Klarna war bisher eines der wenigen profitablen Fintechs. Doch jetzt haben Investitionen und hohe Kreditausfälle die Gewinne des schwedischen Unternehmens aufgebraucht: Im 15. Geschäftsjahr musste das Finanz-Startup nun erstmals einen Verlust in Höhe von 85 Millionen Euro verbuchen. [Mehr bei Handelsblatt]

Roblox, eine Online-Gaming-Plattform, die inzwischen jeden Monat auf 115 Millionen Spieler kommt, hat eine Finanzspritze in Höhe von 150 Millionen US-Dollar erhalten. In den vergangenen Monaten hat Roblox, das inzwischen mit vier Milliarden US-Dollar bewertet wird, daran gearbeitet, seine Plattform auch außerhalb der USA, insbesondere in China, zu etablieren. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Kaia bietet eine kostenpflichtige App für Rückentraining. Bislang zahlten Nutzer monatlich rund acht Euro dafür, doch nun will das Startup seinen Abopreis auf 99 Euro pro Monat anheben. In den Anfängen hatte sich Kaia Health zum Ziel gesetzt, Rückenschmerzen als Volkskrankheit zu bekämpfen. Doch wie glaubwürdig ist dieses Vorhaben angesichts der neuen Preispolitik noch? [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Donnerstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: ARUN SANKAR/AFP via Getty Images