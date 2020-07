Ein EU-Gericht hat geurteilt: Apple muss – vorerst – keine 13 Milliarden Euro an Irland zahlen.

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Apple darf sich über einen historischen Sieg freuen: Die Europäische Kommission hatte von dem Tech-Konzern eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro in Irland gefordert, das Gericht entschied dagegen. Apple muss die Summe also vorerst nicht zahlen. Die Europäische Kommission hat nun zwei Monate Zeit, Berufung einzulegen. Als nächste Instanz wäre der Europäische Gerichtshof in Luxemburg zuständig.

Viele milliardenschwere Tech-Konzerne wie Apple, Google und Facebook haben Niederlassungen in Irland, wo von ihnen relativ wenig Steuern verlangt werden. Die Kommission argumentiert deshalb, dass die irische Regierung – indem sie zu wenig Steuern fordert – staatliche Beihilfen für die Unternehmen leistet. Nach EU-Recht sind diese aber verboten, da ein freier Wettbewerb herrschen soll.

In einem Beispiel hat die Europäische Kommission ermittelt, dass im Jahr 2014 Apple-Tochterfirmen in Irland bei einem Gewinn von einer Million Euro nur rund 50 Euro Steuern gezahlt hatten. Das entspricht 0,0005 Prozent. Apple argumentierte, dass die zwei Firmen, um die es speziell geht, in den USA ihren Hauptanteil an Steuern zahlen würden, da dort auch die eigentlichen Werte geschaffen worden seien. [Mehr bei Zeit, Tagesschau und CNBC]

Auf Gründerszene: Nachdem sie ihr Parkhaus-Startup Evopark 2017 an den Mittelständler Scheidt & Bachmann abgegeben haben, wollten sich die drei Gründer Tobias Weiper, Marik Hermann und Marius Klages neu erfinden. Mit Vation, einem digitalen Personal-Training-Angebot, steigen sie nun in die Fitnessbranche ein. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Nach einem massiven Hackerangriff bemüht sich Twitter um Schadensbegrenzung. Diverse Accounts können derzeit keine Tweets senden. Gehackt wurden viele prominente Nutzer, darunter Elon Musk, Bill Gates und Barack Obama. Die Aktie von Twitter fiel um 4,4 Prozent. [Mehr bei The Verge, CNBC, Handelsblatt und Techcrunch]

Ladenbesitzer in Brasilien, die wegen der Corona-Krise schließen mussten, hinterlassen ihre Handynummer in Schaufenstern und verweisen auf Whatsapp, um auch während der Pandemie Geschäfte abzuwickeln. Was aus der Not entstanden ist, könnte das Geschäftsmodell des Messenger-Dienstes erweitern. [Mehr bei Handelsblatt]

Google macht Zoom und Slack Konkurrenz. Gmail-Nutzer sollen es künftig einfacher haben, in Gruppenchats oder per Videoanruf zu kommunizieren und Dokumente zu teilen. Besonders die Business-Version von Gmail soll diverse Anwendungen bündeln, damit Nutzer alles an einem Ort finden und nicht auf weitere Anbieter wie Slack oder Zoom angewiesen sind. [Mehr bei CNBC, Reuters und Techcrunch]

Uber könnte bald 500 Millionen US-Dollar an frischem Kapital für seine Tochterfirma Uber Freight einsammeln. Das Unternehmen stehe in Gesprächen mit Investoren, so ein anonymer Insider. Uber Freight verbindet Spediteure per App miteinander und ist ein Konkurrent von DHL International. Das Unternehmen würde nach dem Deal etwa vier Milliarden US-Dollar wert sein. [Mehr bei Bloomberg]

Facebook unternimmt einen weiteren Schritt, um die Verbreitung von Falschmeldungen zu stoppen. Diesmal geht es speziell um Verschwörungstheorien rund um Covid-19, die mithilfe eines Abschnitts mit Fakten zum Virus gekontert werden sollen. Außerdem will Mark Zuckerberg heute ein Interview mit Anthony Fauci, dem Leiter des „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“, führen. [Mehr bei CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Bremer Startup Ubimax stellt Datenbrillen für industrielle Zwecke her. Für 136,5 Millionen Euro übernimmt der Software-Konzern Teamviewer nun die Firma. [Mehr bei Gründerszene]

