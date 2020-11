Apple präsentiert wegen der Pandemie sämtliche Neuheiten in diesem Jahr auf virtuellem Wege.

Apple hat bei einer Online-Veranstaltung am Dienstag in den USA drei neue Mac-Computer vorgestellt. Alle drei Neuheiten setzen auf hauseigene Chips. Damit löst sich der Konzern von den bisherigen Intel-Prozessoren. Die drei neuen Produkte sind ein neues MacBook Air, ein 13-Zoll-MacBook Pro und ein Mac-Mini-Tischrechner.

Mit dem Schritt schafft Apple auch eine engere Bindung zwischen Macs und iPhones. Apps vom Smartphone sollen nun auch auf dem Mac funktionieren. Andere Vorteile der Entwicklung aus dem eigenen Haus sind: schnellere Grafik- und Anwendungsgeschwindigkeiten, eine deutlich verbesserte Energieeffizienz und eine stärkere Batterie. [Mehr bei Handelsblatt und CNBC]

Auf Gründerszene: Die Nachricht könnte das Schicksal der gesamten Welt beeinflussen: 90 Prozent Wirksamkeit – der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech übertrifft sämtliche Erwartungen. Wir stellen euch den Gründer Ugur Sahin vor. [Mehr bei Gründerszene]

Die Lyft-Aktie stieg am Dienstag um bis zu sechs Prozent, nachdem das Unternehmen nach einer massiven Börsenrally am Montag seine Zahlen für das dritte Quartal bekannt gab. Der US-Fahrdienstleister meldete für die drei Monate bis Ende September einen Nettoverlust von 460 Millionen US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber den 463 Millionen Dollar, die es vor einem Jahr verloren hatte. Der Umsatz und die Kundenzahl stiegen jedoch deutlich an. Zudem erwartet Lyft, bis zum vierten Quartal 2021 ein profitables Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu erzielen. [Mehr bei CNBC]

Huawei will laut eines Agenturberichts seine Billig-Handy-Sparte Honor veräußern. Das chinesische Telekommunikationsunternehmen will Honor für rund 15 Milliarden US-Dollar an ein Konsortium abstoßen. [Mehr bei Reuters]

Spotify übernimmt das US-Startup Megaphone, das Podcast-Hosting-Technologie für Verleger und Zielgruppenforschung und Datenauswertung für Werbetreibende bietet. Dies soll dem Streamingdienst helfen, sein Anzeigengeschäft weiter auszubauen. Bei dem Deal soll es um 235 Millionen US-Dollar gehen. [Mehr bei Wall Street Journal und The Verge]

SpaceX hat die formelle Nasa-Genehmigung für den Transport von Astronauten zur Internationalen Raumstation erhalten. Damit erreichte das US-Unternehmen drei Monate nach Abschluss einer Testmission mit Besatzung einen weiteren Meilenstein für seine kommerzielle Raumfahrt. Der nächste Flug ist nun für den 14. November mit vier Astronauten geplant. [Mehr bei Bloomberg]

Airbnb hat das Einreichen seiner Unterlagen für den Börsengang allem Anschein nach auf die kommende Woche verschoben. Spekuliert wird derzeit, dass der Schritt am Montag erfolgen könnte. [Mehr bei Bloomberg]

Full Truck Alliance, ein chinesisches Startup, das einen Uber-ähnlichen Service für die LKW-Branche anbietet, hat rund 1,7 Milliarden US-Dollar an Investitionen eingesammelt. Damit soll das Geschäft vor einem geplanten Börsengang im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden. Das Unternehmen, zu dessen zahlreichen hochkarätigen Unterstützern die japanische Softbank und Alphabet zählen, wurde bisher mit zehn Milliarden Dollar bewertet. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Hörertipp auf Gründerszene: „Unsere ersten Suppen haben richtig scheiße geschmeckt“ – dieses Geständnis machte uns Daniel Gibisch von Little Lunch in unserem Podcast. Heute haben die Bio-Suppen im Glas jedoch den richtigen Dreh gefunden und machen Millionenumsätze. Jetzt, sechs Jahre nach dem Start, verkaufen die Gründer ihre Firma. [Mehr bei Gründerszene]

