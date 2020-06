Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Apples diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC wartete mit mehreren Überraschungsnachrichten auf: So übernimmt der US-Konzern künftig die Prozessorentwicklung selbst und verzichtet damit auf die Chips von Intel. Ein drastischer Schritt, der Folgen für beide Unternehmen hat: Intel verliert einen wichtigen Großkunden, während Apple an Unabhängigkeit gewinnt.

Auf der virtuellen Konferenz stellte Apple aber auch neue Funktionen für seine iPhones, iPads, Apple Watches und Mac-Computer vor. So wird das iPhone zum Autoschlüssel. Der digitale Schlüssel zu einem Auto kann über Apples Chatdienst iMessage auch an andere verschickt werden. Außerdem stellte der iPhone-Hersteller den „App Clip“ vor, eine Funktion im neuen iPhone-Betriebssystem iOS 14, die einzelne Features einer App per QR-Code oder NFC-Chip aktivieren lässt, ohne die ganze App runterzuladen. [Mehr bei Welt, Welt, Handelsblatt, Handelsblatt und Wall Street Journal]

Anzeige

Auf Gründerszene: Die Telemedizin in Deutschland profitiert von Covid-19. Das bekommt auch Femna zu spüren, eine Beratungsplattform speziell für Frauen. Doch die Firma war nicht von Anfang an erfolgreich. Als sie noch Tee verkaufte, machte sich das nicht bezahlt. Gründerin Maxie Matthiessen erzählt uns im Podcast, wie sie das Geschäftsmodell auf den Kopf stellte. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Die Deutsche Telekom hat sich die Option gesichert, Softbank einen großen Anteil seiner T-Mobile-Aktien abzukaufen. Der Deal mit dem japanischen Technologiekonzern, der dringend Finanzmittel flüssig machen muss, würde die Telekom-Beteiligung an dem US-Mobilfunkunternehmen von rund 43 auf 51 Prozent erhöhen. Insgesamt stößt Softbank Aktien im Wert von 21 Milliarden US-Dollar ab. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Microsoft löst seinen Videogaming-Streamingservice Mixer auf. Der US-Konzern hatte das Startup vor weniger als vier Jahren gekauft. Obwohl versucht wurde, Mixer zu fördern, indem Verträge mit Content-Erstellern unterzeichnet wurden, schaffte der Service es nicht, größer als Amazons Twitch zu werden. Jetzt fordert Microsoft seine Nutzer auf, statt Mixer Facebook Gaming zu verwenden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Facebook mit den Ready at Dawn Studios („Lone Echo“) ein weiteres Spielestudio erworben hat. Damit ist das Netzwerk nun Eigentümer einiger der beliebtesten Spieletitel. [Mehr bei Techcrunch und Wall Street Journal]

Google wird laut eines Berichts im Jahr 2020 einen Rückgang seiner US-Werbeeinnahmen um 5,3 Prozent verzeichnen. Die Einnahmen von Facebook und Amazon werden dagegen weiter steigern, jedoch langsamer als im Vorjahr – so die Prognose. Gleichzeitig wurde bekannt, dass über 1650 Google-Mitarbeiter einen offenen Brief an CEO Sundar Pichai unterschrieben haben, in dem sie fordern, Verträge Googles mit der Polizei zu beenden. [Mehr bei CNBC und The Verge]

Canva hat in einer Finanzierungsrunde 60 Millionen US-Dollar eingesammelt und hat seine Bewertung seit der letzten Kapitalbeschaffung im Oktober mit sechs Milliarden Dollar fast verdoppelt. Die australische Design-App möchte im nächsten Schritt ein neues Büro in Austin in Texas eröffnen. Der Ausbruch des Coronavirus hatte das Druckgeschäft von Canva zunächst zwar betroffen, im Durchschnitt stiegen die Kernumsätze aber um 30 Prozent. [Mehr bei Forbes]

Virgin Galactic hat einen Vertrag mit der Nasa unterzeichnet, um künftig Privatpersonen zur Internationalen Raumstation (ISS) zu bringen. Zunächst wird das Unternehmen aber nur als ISS-Reisebüro für die Nasa fungieren. [Mehr bei Engadget]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In seiner Drehmoment-Kolumne schreibt unser Autor Don Dahlmann, dass die Shuttle-Dienste sich vielleicht doch noch retten lassen. Dabei bangen derzeit fast alle um ihre Existenz. Einige Ideen, was man anders machen könnte. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Justin Sullivan/Getty Images