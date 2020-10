Apple musste die Vorstellung seines neuen iPhones wegen der Corona-Pandemie verschieben.

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Apple hat am Dienstagabend sein neues iPhone 12 in den USA vorgestellt. Das neue Smartphone ist 5G-fähig und rüstet damit auf den schnelleren und leistungsfähigeren Mobilfunkstandard auf. Außerdem wartet es mit einem kantigeren Design, einem neuen, deutlich widerstandsfähigeren Display und einem verbesserten Kameraobjektiv auf. Ein großes Plus soll nach Konzernangaben die Download-Geschwindigkeit sein, die bis zu 3,5 Gigabit pro Sekunde schafft.

Apple-Chef Tim Cook nannte das in seiner Präsentation einen „Start für eine neue iPhone-Ära“. Kommentatoren merkten jedoch an, dass vor allem das Design eher an Vorgängermodelle erinnere. Auch die Börse zeigte sich enttäuscht: Die Apple-Aktie gab um 2,65 Prozent nach. Während es das iPhone 12 ab 876,30 Euro und das Pro-Modell ab 1120 Euro gibt, soll der neue HomePod Mini – eine günstigere Variante des smarten Lautsprechers HomePod, die ebenfalls vorgestellt wurde – 96,50 Euro kosten. [Mehr bei Welt, Handelsblatt und CNBC]

Anzeige

Auf Gründerszene: Umweltfreundlicher Nagellack – damit traf die Gitti-Gründerin den Zahn der Zeit. Die Idee kam Jenni Baum-Minkus eines Nachts nach einigen Gläsern Wein, wie sie in der aktuellen Folge des Gründerszene-Podcasts „So geht Startup“ erzählt. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Verizon hat parallel zum Launch des 5G-fähigen Apple-iPhones sein landesweites 5G-Netzwerk angekündigt. Damit sollen in den USA über 200 Millionen Menschen erreicht werden. Die Meldung wirkte sich positiv auf die Aktie des Unternehmens aus. [Mehr bei The Verge und Techcrunch]

Softbank hat 215 Millionen US-Dollar in das norwegische Bildungs-Startup Kahoot investiert und sich mit 9,7 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Während der Coronavirus-Pandemie ist die Nachfrage nach Online-Lernplattformen sprunghaft angestiegen. Laut Firmenchef Eilert Hanoa sollen Mittel aus dem Deal verwendet werden, um das Wachstum durch neue Partnerschaften, Joint Ventures und Akquisitionen voranzutreiben. [Mehr bei CNBC]

Boring, Elon Musks Hyperloop-Transportprojekt, wird das Tunnelnetzwerk in Las Vegas anscheinend noch weiter ausbauen. Die Las Vegas Convention & Visitors Authority veröffentlichte am Dienstag eine Karte mit den geplanten neuen Tunneln, die sich bis in die Innenstadt von Las Vegas und bis zum Allegiant Stadium erstrecken. Dazwischen soll es Stationen entlang des Las Vegas Strip geben, wie die Hotels Harrah’s, Caesars Palace und Luxor. [Mehr bei Bloomberg]

Facebook verbietet künftig Anzeigen, die Menschen davon abhalten, Impfstoffe zu erhalten. Das neue Verbot wird im Rahmen einer Reihe von Richtlinienänderungen umgesetzt, die das Unternehmen in den vergangenen Tagen und Wochen angekündigt hat. Neuerdings geht die Plattform nicht nur gegen Impfstoffgegner vor, sondern auch gegen Holocaust-Leugner und QAnon-Verschwörungstheoretiker. Um eine Wahlbeeinflussung zu vermeiden, sind auch politische Anzeigen vor den US-Wahlen am 3. November vorübergehend verboten. [Mehr bei The Verge und CNBC]

Astroscale, ein Spezialist für Satellitendienste, der Satelliten im Orbit repariert und Trümmer beseitigt, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 51 Millionen US-Dollar abgeschlossen. „Damit ist Astroscale das weltweit am meisten finanzierte Satelliten-Service- und Logistikunternehmen und das am meisten finanzierte Raumfahrtunternehmen in Japan“, sagte CEO Nobu Okada in einer virtuellen Übertragung während des Internationalen Astronautischen Kongresses. [Mehr bei CNBC]

Calm, der Hersteller einer Meditations- und Schlaf-App, soll laut eines Medienberichts eine neue Finanzierungsrunde planen, die seine Bewertung mehr als verdoppeln könnte. Das in San Francisco ansässige Startup strebt 150 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 2,2 Milliarden US-Dollar an. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Getyourguide muss knapp ein Sechstel der Belegschaft entlassen. 90 Mitarbeiter werden Opfer der Corona-Pandemie, die den Tourismussektor hart getroffen hat. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Mittwoch!

Eure Gründerszene-Redaktion