Unternehmensberater berichten gern von ihren 80-Stunden-Wochen und „Allnightern“. Tatsächlich fallen im Consulting im Durchschnitt rund fünf Überstunden pro Woche an. Viele davon sind unnötig, meint Gründer Pavol Sikula. Mit seinem Startup Askbrian will er dazu beitragen, dass Beraterinnen und Berater abends früher nach Hause können.

Sikula kennt sich in der Branche aus: Der 40-Jährige war rund 15 Jahre lang bei einer Strategieberatung in München. Die Idee für Askbrian sei ihm gekommen, als er mit seinem Team an einem Projekt gearbeitet und dazu eine Fallstudie analysiert habe, sagt er. Das mehrseitige Dokument habe ins Deutsche übersetzt werden müssen – Überstunden vorprogrammiert. „Das ist eine Aufgabe, die kein Berater mag“, so Sikula. Dass es dafür längst gute Tools wie Deepl gibt, hätten Berater viel zu selten auf dem Schirm, sagt er. „Es gibt schon so viele Lösungen, nur kennt man sie nicht, vertraut ihnen nicht oder weiß nicht, wie man sie nutzt.“

Angedockt an die „bestmöglichen Provider“

Seine Idee: Es müsste einen digitalen Assistenten geben, der all diese Tools kennt und automatisch anwendet. Einen solchen hat Sikula mit Askbrian gebaut. Die Anwendung funktioniert nach dem Chatbot-Prinzip. Nutzerinnen und Nutzer können dem „Assistenten“ eine E-Mail schreiben, etwa: „Hi Brian, übersetze mir die Unterlage vom Deutschen ins Japanische.“ In drei Minuten komme die Datei übersetzt zurück, verspricht Gründer Sikula.

Das Programm kann zudem Dateien in diverse Formate konvertieren, Vorschläge für Powerpoint-Folien und Excel-Tabellen schicken oder Kennzahlen zu verschiedenen Märkten zusammenstellen. Für die einzelnen „Skills“, wie Sikula es nennt, setzt Askbrian an existierenden Lösungen an, etwa das Übersetzungstool Deepl, das Dokumenten-Bearbeitungsprogramm Abbyy und den Wirtschaftsdaten-Dienstleister Refinitiv.

Man habe versucht, „für alles den bestmöglichen Provider zu finden“, so Sikula. „Auch wenn das alles natürlich Geld kostet.“ Nutzerinnen und Nutzer müssen für Askbrian 8,99 Euro im Monat zahlen. Für eine Version mit mehr Skills werden 24 Euro fällig. Zu den ersten Kunden zählen Sikulas ehemaliger Arbeitgeber Stern Stewart und weitere Beratungsfirmen.

Zenloop-Gründer glauben an Askbrian

Gegründet hat Sikula seine Firma 2018 als Nebenjob. Damals sei er noch zu 80 Prozent angestellt gewesen, erzählt er. Schon zwei Jahre zuvor habe er seine Stundenzahl reduziert – nicht, um ein Startup zu gründen, sondern um für einen Iron Man zu trainieren. „Ich habe immer versucht, mehr zu machen, mehr Farbe in mein Leben zu bringen, auch wenn der Berater-Job sehr fordernd ist“, begründet er diese Entscheidung.

Nach zwei Teilnahmen bei dem Extrem-Triathlon kam die Idee zu Askbrian. Statt zu trainieren, saß Sikula von da an abends am Schreibtisch. Über ein Startup-Event fand er seinen Mitgründer und Technikchef Matthias Ruppel, gemeinsam gingen sie auf die Suche nach Investoren. Deren Feedback: „Wenn du Geld von Investoren willst, musst du Askbrian mit allem machen, was du hast. Mit all deiner Zeit, nicht als Nebenprojekt“, erinnert sich Sikula. Er tat wie empfohlen: Im Januar dieses Jahres verließ er seine Festanstellung.

Das erste Investment ließ dann auch nicht lang auf sich warten. Kürzlich stiegen zwei bekannte Vertreter der Startup-Szene bei Askbrian ein: Björn Kolbmüller und Paul Schwarzenholz, die Gründer von Flaconi und Zenloop. Gemeinsam mit mehreren Business Angels aus der Beraterbranche steckten sie eine sechsstellige Summe in Sikulas junge Firma. Mit dem Kapital will der Gründer zwei Mitarbeiter einstellen und Askbrian mit neuen Skills versorgen.

